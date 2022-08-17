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تعرف على الوجبة التي لم يسبق لصغار العائلة المالكة تذوقها

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
تعرف على الوجبة التي لم يسبق لصغار العائلة المالكة تذوقها watanserb.com
الأميرة شارلوت والأمير جورج
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وطن– كشف الطباخ السابق في القصر الرئاسي البريطاني، الشيف دارين ماكغرادي، الذي عمل لصالح الملكة إليزابيث الثانية وأسرتها عن وجبة معروفة لم يسبق لأبناء الأمير ويليام وكيت ميدلتون تذوقها.

بدأ دارين العمل لأول مرة مع الملكة إليزابيث في عام 1982. قبل عمله كطاهي خاص لأميرة ويلز في قصر كينسينغتون حتى وفاتها في أغسطس 1997.

وخلال السنوات الأربع التي قضاها في قصر كنسينجتون، تولى ماكجرادي السيطرة الكاملة على إعداد القوائم اليومية للأميرة ديانا والأمير ويليام والأمير هاري. وتقديم الطعام لحفلات الغداء والعشاء الخاصة والرسمية. وسرعان ما أصبح قريبًا جدًا من الأميرة ديانا.

خلال مسيرته المهنية، طهي دارين عدة وجبات للأميرة ديانا. وأوضح في عدة تصريحات عن وجود “فريق متخصص” من الطهاة يقومون بإعداد وجبات لصغار العائلة المالكة، وفقا لما أودرته صحيفة إكسبرس البريطانية.

وقال في مقابلة أجراها في عام 2013 مع مجلة  TODAY: ” مع تقدمهم في السن، سيكون هناك طاه واحد في المطبخ يقوم بإعداد الدجاج، وآخر يقوم بتقسم بالخضار، وبالتالي فقد كانت عملية طبخ كبيرة لهم.”

كما كشف دارين أنه يتم تشجيع الأطفال الملكيين أيضًا على تجربة كل شيء بما في ذلك الخضار.

حيث أوضح إن مربية الأمير ويليام والأمير هاري حرصت على “التأكد من أنهما يأكلان البروكلي وبراعم البروكسل”.

وأضاف الشيف: “إذا ما ترك الأمر للأولاد، فسيأكلون برجر بالجبن، وبيتزا، وشرائح الدجاج، وبطاطس.”

من جهة أخرى، كشفت طاهية ملكية أخرى، كارولين روب، أن الأميرة ديانا عادة ما تسمح للأمير هاري بتناول الأطعمة الحلوة في الصباح.

بينما يفضل الأمير ويليام كعكة بسكويت الشوكولاتة.

الوجبة المفضلة لأطفال ويليام وكيت

فيما يتعلق بما يأكله بعض الأطفال الملكيين الحاليين. كشفت دوقة كامبريدج عدة مرات عن ما يأكله أطفالها الثلاثة الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.

حيث قالت أن الطبق المفضل لهما هو البيتزا المصنوعة منزليًا.

وأوضحت كيت ذات مرة: “لقد خبزت عجينة البيتزا مع جورج وشارلوت.. انهما يحبونها.”

بالإضافة إلى البيتزا، تعد المعكرونة من الأطعمة المفضلة أخرى في منزل كامبريدج وحتى الأطفال الملكيين يحضرونها بأنفسهم.

المصدرإكسبرس البريطانيةـ ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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