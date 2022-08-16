للحفاظ على صحة قلبك وعظامك..تناول هذه الفاكهة يوميا

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وطن– وجدت آخر الدراسات أن تناول فاكهة البرقوق يوميًا يمكن أن يقدم فوائد مذهلة لصحة الإنسان.

يقوي العظام

وتشير نتائج الدراسة الجديدة إلى أن تناول 50 جرامًا من البرقوق يوميًا يمكن أن يقلل من الإلتهابات ويحمي من هشاشة العظام بالقرب من منطقة الورك.

وهذا مهم في الواقع لطول العمر، حيث تشير الأدلة المتزايدة إلى أن العظام القوية والصحية يمكن أن تؤثر على العمر من خلال تقليل احتمالات حدوث مضاعفات مثل هشاشة العظام، والتي ترتبط بارتفاع معدلات الأمراض والوفيات، وفقا لما أوردته صحيفة إكسبرس البريطانية.

قيمت النتائج، التي نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، آثار التدخلات الغذائية على 235 امرأة كل ستة أشهر.

يحمي النساء من سن اليأس

خلال الدراسة، تم تقسيم هؤلاء النساء إلى مجموعتين. تناولت مجموعة 50 جرامًا من البرقوق يوميًا، بينما تناولت مجموعة أخرى 100 جرام من البرقوق يوميًا.

وكشفت قياسات إجمالي كثافة المعادن في عظم الورك أن النساء اللائي تناولن 50 جرامًا من البرقوق يوميًا، حافظن على كثافة المعادن في العظام في التقييمات التي استمرت لمدة ستة أشهر واثني عشر شهرًا.

من جهتها، قالت ماري جين دي سوزا، أستاذة في علم وظائف الأعضاء والحركة ومديرة معمل صحة المرأة والتمارين الرياضية في جامعة ولاية بنسلفانيا: “تدعم بياناتنا استخدام البرقوق لحماية الورك من هشاشة العظام بعد سن يأس.”

وأضافت “في الواقع، قد تكون هذه البيانات ذات قيمة خاصة للنساء بعد انقطاع الطمث اللائي لا يستطعن ​​تناول العلاج الدوائي لمكافحة هشاشة العظام. ويحتاجن إلى استراتيجية بديلة.”

فوائد أخرى

في الواقع، يعتقد أن البرقوق يحتوي على أكثر من ضعف كمية مضادات الأكسدة التي تحتوي على مادة البوليفينول مثل معظم الفواكه الأخرى.

هذه المواد المضادة للأكسدة لها القدرة على تقليل الالتهابات في الجسم. مما يساعد في الحفاظ على كثافة العظام.

يمكن أن يزيد البرقوق أيضًا من مستويات بعض الهرمونات التي تعزز تكوين العظام.

تحتوي الفاكهة أيضََا على العديد من المركبات الغذائية المعروفة بتأثيرها الواقي للعظام، بما في ذلك فيتامين ك والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم.