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حياتنا

دنيا بطمة تستعين بـ “أصالة” للرد على اعتذار زوجها

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
دنيا بطمة تستعين بـ
دنيا بطمة
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وطن– استعانت الفنانة المغربية دنيا بطمة، بأغنية “غلبان” التي طرحتها الفنانة السورية أصالة مؤخراً، للرد على اعتذار زوجها المنتج البحريني محمد الترك.

رميناه بماضيه وحكاياته

ولم يكن رد دنيا بطمة على اعتذار زوجها بطريقة مباشرة. حيث قامت بنشر مقطع فيديو لها أثناء خضوعها لجلسة تصوير على أنغام أغنية أصالة.

وجاء في الكلمات: “لا ده فاته وفاته.. رميناه بماضيه وحكاياته، ده فاكر دمعنا هنا على خدنا، يا تهيؤاته، ليه هنمسك في اللي غايب، مش من قلة الحبايب”.

واعتبر الجمهور أنها رسالة واضحة من دنيا على اعتذار زوجها.

وكان محمد الترك قد نشر رسالة اعتذار لدنيا بطمة، عبر خاصية الستوري في حسابه على “انستجرام”.

من شيم الرجال الاعتذار

وجاء في رسالة والد حلا الترك لزوجته: “من شيم الرجال الاعتذار حتى لو لم تكن غلطان. فأنا من هذا المنبر أعتذر لملكتي وأقول لها لا يوجد بنت تزعل من أبوها. ولا توجد حبيبة تقدر ألا تسامح حبيبها، ولا يوجد زوجة تستطيع أن تثني العشرة، ولا يوجد أم تستطيع أن تنسى ابنها”.

وتابع محمد الترك: “أنتي ابنتي وصديقتي وزوجتي، وأنا ابنك. أنتي من وقفتي معاي في أصعب مراحل حياتي، وأنا كنت سند لك، ولا أستطيع أن أنسى”.

غزل وحب

واستطرد الترك غزله في دنيا بطمة: “أنتي أجمل وردة في بستان حياتي لا أستطيع أن أجعلها تذبل. والمسامح كريم، أنتظرك بفارغ الصبر.. أعشقك”.

وكان الثنائي قد تصدّرا مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرهما لعدد من المنشورات الغامضة التي تشير إلى انفصالهما عن بعضهما.

ونشرت دنيا بطمة في حينها رسالة حول الخيانة والغدر والألم .

وقالت في منشور آخر: “الوقت صعيب صعيب والدنيا غدارة.. لولا الأوقات الصعبة التي نمر بها لظننا أن كل من حولنا سند”.

وكتبت الفنانة المغربية أيضاً: “قد تكون وحيداً لدرجة أنك لا تجد من تخبره أنك لست بخير”.

وبالمثل، فعل زوج دنيا بطمة الذي كتب: “لم أندم على أي شيء فعلته في حياتي. فهناك أشياء فعلتها خوفاً على مَن أحب وأشياء فعلتها محبة، وأشياء فعلتها دون أن أفكر. ولكن عندما تصل الى مرحلة أن كل ما فعلته عبارة عن سراب في نظر أقرب الناس، هنا يجب علي الوقوف والتفكير جيداً”.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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