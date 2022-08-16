دراجة طفولتي وأشياء أخرى.. لماذا يصعب علينا التخلص من الأشياء القديمة؟

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وطن-أعيش في منزل العائلة وعلى مر السنين تراكمت لدي الكثير من الأشياء، فخزائني اليوم ملآنة للغاية. هناك أشياء تخص والدي ولا أملك القدرة لرميها، ولدي أيضا أشيائي الخاصة التي اشتريتها وألعاب تذكرني بطفولتي و ملابس لم تعد تناسبني ولكني احتفظ بها “تحسباً”.

لا أعرف كيف أرمي كل هذا! حتى أنني احتفظت بدراجة قديمة صدئة في المرآب. ومع ذلك، أود تنظيف المنزل وتحديثه. لكني لا أعرف من أين أبدأ، ولماذا أجد صعوبة كبيرة في التخلص من الأشياء غير الضرورية، فضلا عن أنن يلا أعرف كيف أبدأ في هذه المهمة المستحيلة؟

في هذا السياق، توضح مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، أن حوالي 5٪ من السكان يعانون من “اضطراب الاكتناز“، وهو صعوبة مستمرة في التخلص من المقتنيات أو التخلي عنها بسبب الحاجة المستمرة للاحتفاظ بها.

في حالة هذه الفتاة من المرجح أنها تشتاق إلى الماضي، فهي تعيش في منزل العائلة، هذا ما يدل على ارتباطها بجذورها وبوالديها وبالتأكيد بطفولتها التي قضتها داخل هذه الجدران.

على مر السنين، أصبح هذا المنزل عشا للماضي وكأنه ضريح، لكن لا شك في أن توفير مساحة صغيرة لهذه الأشياء القديمة من شأنها أن تبث حياة جديدة فيها. وسيسمح لها هذا أيضًا بالعيش أكثر في الوقت الحاضر.

ووفقا لما ترجمته “وطن“، ينبغي عليك طرح سؤال على نفسك مع تنقلك في كل غرفة في المنزل: هل أستمتع باستخدام هذا الشيء أو رؤيته وهل استخدمته خلال العام الماضي وهل أنا في حاجة إليه؟

غالبًا ما نحتفظ بالأشياء، خاصة الملابس التي لا نحتاجها، ولكن بشكل عام أي شيء لم يتم استخدامه لمدة عام أو أكثر من غير المحتمل أن يتم استخدامه مرة أخرى. لذلك، عندما تكون مستعدًا للتخلي عن شيء ما، يمكنك الاختيار بين تقديمه أو بيعه أو التخلص منه.

وختاما، تعرّف على ما يمكنك إحضاره إلى مركز إعادة التدوير في منطقتك، وفكر أيضًا في تقديم الأشياء الخاصة بك إلى مراكز الموارد ومراكز إعادة التدوير التي تتطور أكثر فأكثر. فالأشياء القديمة الخاصة بك يمكن أن تجعل الناس سعداء. أما بالنسبة لك، فسوف يساعدك هذا في ترتيب منزلك وتحديثه بما يتماشى مع العصر الحالي.