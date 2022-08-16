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دراجة طفولتي وأشياء أخرى.. لماذا يصعب علينا التخلص من الأشياء القديمة؟

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
لا نستطيع التخلص من الاشياء القديمة بسهولة watanserb.com
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وطن-أعيش في منزل العائلة وعلى مر السنين تراكمت لدي الكثير من الأشياء، فخزائني اليوم ملآنة للغاية. هناك أشياء تخص والدي ولا أملك القدرة لرميها، ولدي أيضا أشيائي الخاصة التي اشتريتها وألعاب تذكرني بطفولتي و ملابس لم تعد تناسبني ولكني احتفظ بها “تحسباً”.

لا أعرف كيف أرمي كل هذا! حتى أنني احتفظت بدراجة قديمة صدئة في المرآب. ومع ذلك، أود تنظيف المنزل وتحديثه. لكني لا أعرف من أين أبدأ، ولماذا أجد صعوبة كبيرة في التخلص من الأشياء غير الضرورية، فضلا عن أنن يلا أعرف كيف أبدأ في هذه المهمة المستحيلة؟

شاهد الأشياء التي ننسى عادة تنظيفها في المنزل

في هذا السياق، توضح مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، أن حوالي 5٪ من السكان يعانون من “اضطراب الاكتناز“، وهو صعوبة مستمرة في التخلص من المقتنيات أو التخلي عنها بسبب الحاجة المستمرة للاحتفاظ بها.

الاحتفاظ بالأشياء القديمة دليل على الحنين إلى الماضي
الاحتفاظ بالأشياء القديمة دليل على الحنين إلى الماضي

في حالة هذه الفتاة من المرجح أنها  تشتاق إلى الماضي، فهي تعيش في منزل العائلة، هذا ما يدل على ارتباطها بجذورها وبوالديها وبالتأكيد بطفولتها التي قضتها داخل هذه الجدران.

على مر السنين، أصبح هذا المنزل عشا للماضي وكأنه ضريح، لكن لا شك في أن توفير مساحة صغيرة لهذه الأشياء القديمة من شأنها أن تبث حياة جديدة فيها. وسيسمح لها هذا أيضًا بالعيش أكثر في الوقت الحاضر.

ووفقا لما ترجمته “وطن“، ينبغي عليك طرح سؤال على نفسك مع تنقلك في كل غرفة في المنزل: هل أستمتع باستخدام هذا الشيء أو رؤيته وهل استخدمته خلال العام الماضي وهل أنا في حاجة إليه؟

غالبًا ما نحتفظ بالأشياء، خاصة الملابس التي لا نحتاجها، ولكن بشكل عام أي شيء لم يتم استخدامه لمدة عام أو أكثر من غير المحتمل أن يتم استخدامه مرة أخرى. لذلك، عندما تكون مستعدًا للتخلي عن شيء ما، يمكنك الاختيار بين تقديمه أو بيعه أو التخلص منه.

من الأفضل تقديم أو التخلص من الملابس القديمة التي احتفظت بها لمدة عام أو أكثر
من الأفضل تقديم أو التخلص من الملابس القديمة التي احتفظت بها لمدة عام أو أكثر

وختاما، تعرّف على ما يمكنك إحضاره إلى مركز إعادة التدوير في منطقتك، وفكر أيضًا في تقديم الأشياء الخاصة بك إلى مراكز الموارد ومراكز إعادة التدوير التي تتطور أكثر فأكثر. فالأشياء القديمة الخاصة بك يمكن أن تجعل الناس سعداء. أما بالنسبة لك، فسوف يساعدك هذا في ترتيب منزلك وتحديثه بما يتماشى مع العصر الحالي.

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المصدرسانتي بلوس ماغ-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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