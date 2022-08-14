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حياتنا

هل أصبح انفصال دنيا بطمة عن زوجها مؤكداً؟ رسالة تحسم الأمر! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
هل أصبح انفصال دنيا بطمة عن زوجها مؤكداً؟ رسالة تحسم الأمر! (شاهد) watanserb.com
دنيا بطمة ومحمد الترك
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وطن– بدأت خلافات الفنانة المغربية دنيا بطمة، وزوجها المنتج البحريني محمد الترك، تخرج إلى العلن، بعد أنباء عن انفصالهما.

الاعتذار من شيم الرجال

حيث نشر محمد الترك رسالة اعتذار لدنيا بطمة، عبر خاصية الستوري في حسابه على “انستجرام”.

وجاء في رسالة والد حلا الترك لزوجته: “من شيم الرجال الاعتذار حتى لو لم تكن غلطان. فأنا من هذا المنبر أعتذر لملكتي وأقول لها لا يوجد بنت تزعل من أبوها. ولا توجد حبيبة تقدر ألا تسامح حبيبها، ولا يوجد زوجة تستطيع أن تثني العشرة، ولا يوجد أم تستطيع أن تنسى ابنها”.

وتابع محمد الترك: “أنتي ابنتي وصديقتي وزوجتي، وأنا ابنك. أنتي من وقفتي معاي في أصعب مراحل حياتي، وأنا كنت سند لك، ولا أستطيع أن أنسى”.

غزل وحب

واستطرد الترك غزله في دنيا بطمة: “أنتي أجمل وردة في بستان حياتي لا أستطيع أن أجعلها تذبل. والمسامح كريم، أنتظرك بفارغ الصبر.. أعشقك”.

وكان الثنائي قد تصدّرا مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرهما لعدد من المنشورات الغامضة التي تشير إلى انفصالهما عن بعضهما.

ونشرت دنيا بطمة في حينها رسالة حول الخيانة والغدر والألم .

دنيا بطمة

الدنيا غدارة

وقالت في منشور آخر: “الوقت صعيب صعيب والدنيا غدارة.. لولا الأوقات الصعبة التي نمر بها لظننا أن كل من حولنا سند”.

وكتبت الفنانة المغربية أيضاً: “قد تكون وحيداً لدرجة أنك لا تجد من تخبره أنك لست بخير”.

وبالمثل، فعل زوج دنيا بطمة الذي كتب: “لم أندم على أي شيء فعلته في حياتي. فهناك أشياء فعلتها خوفاً على مَن أحب وأشياء فعلتها محبة، وأشياء فعلتها دون أن أفكر. ولكن عندما تصل الى مرحلة أن كل ما فعلته عبارة عن سراب في نظر أقرب الناس، هنا يجب علي الوقوف والتفكير جيداً”.

دنيا بطمة

وأضاف في منشور آخر: ” الكرامة أغلى من الحب.. فـإن تعرضت كرامتك للإهانة الأفضل لك أن تنزع قلبك وتسحقه بقدمك.. لاترخص نفسك.. لا أحد يستحق”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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