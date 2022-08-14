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رئيس أكبر شركة طيران بأوروبا يفجر مفاجأة صادمة عن أسعار التذاكر

باسل النجار
كتب باسل النجار
شركات الطيران وأسعار التذاكر watanserb.com
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وطن- في مفاجأة صادمة كشف رئيس أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب وهي شركة “رايان إير“، أن أسعار التذاكر الرخيصة التي كانت موجودة ستنتهي للأبد حتى بعد انتهاء موسم العطلات الصيفية.

الأسعار الرخيصة للسفر انتهت إلى الأبد

مايكل أوليري الرئيس التنفيذي لـ”رايان إير” أكبر شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا، أكد في تصريحاته أن الأسعار الرخيصة للسفر لن تعود وأن عصر التذاكر الرخيصة جداً قد انتهى.

وفي حديثه لبرنامج “توداي” على إذاعة “بي بي سي 4″، الخميس، قال “أوليري”: “لا أعتقد أنه ستكون هناك رحلات جوية بقيمة 10 يورو [10.33 دولارات] بعد الآن. لأن أسعار النفط أعلى بكثير نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا”.

وخلال العام الماضي كان متوسط سعر التذكرة في “Ryanair” هي 40 يورو، أي ما يعادل حوالي 34 جنيهًا إسترلينيًا، لكن مايكل أوليري قال إن ذلك سيحتاج إلى زيادة الآن.

وأوضح:”نعتقد أن سعر 40 يورو للتذكرة يجب أن ترتفع نحو 50 يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة. لذا فإن متوسط ​​سعر الأجرة البالغ 35 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة سيرتفع ربما إلى 42 جنيهًا إسترلينيًا أو 43 جنيهًا إسترلينيًا.

وتشتهر Ryanair بالمبيعات السريعة منخفضة السعر، ولكن يُعتقد الآن أن هذه الأسعار لن تكون موجودة في ظل الظروف الحالية، وفقًا لـ O’Leary.

وتابع الرئيس التنفيذي لـ”رايان إير”:””ليس هناك شكا في أنه في الطرف الأدنى من السوق فإن أسعارنا الترويجية الرخيصة التي كانت تصل إلى يورو واحد، و99 سنتاً، وحتى 9.99 يورو، أعتقد أننا لن نرى هذه الأسعار لعدة سنوات قادمة”.”

ومع ذلك ، لا تخطط Ryanair لرفع الأسعار عبر عروضها.

وقال أوليري: “ستظل لدى Ryanair ملايين المقاعد المتاحة بسعر 19.99 و 24.99 و 29.99”.

وقالت شركة الطيران “ريان إير” إنها تعمل حالياً كالمعتاد مع “عدم وجود خطط للحد من أعداد الركاب” في الأشهر القليلة الماضية التي كانت فوضوية بالنسبة للمطارات وشركات الطيران.

شركات الطيران وأسعار التذاكر

وقامت شركات الطيران الكبرى في أوروبا بإجراء تعديلات على جداولها بسبب الإضرابات ونقص الموظفين.

وامتنعت رايان إير عن التعليق أكثر عندما اتصلت بها قناة سي إن بي سي.

وقامت شركات الطيران بما في ذلك BA و easyJet و Lufthansa و KLM، بإجراء تعديلات على جداولها بسبب الإضرابات ونقص الموظفين.

وتأتي تعليقات تذاكر O’Leary بعد فترة وجيزة من إعلان شركة Ryanair عن أرباحها لتقديرات تفوق الربع في يونيو.

وقال المدير المالي نيل سوراهان في برنامج “Squawk Box” على قناة “CNBC” في 25 يوليو، إن شركة Ryanair تتوخى الحذر في نهجها.

وتابع موضحا:”نظل حذرين فيما يتعلق بما قد يحدث مع أوكرانيا.”

وقال سورهان “إذا بقيت داخل أوكرانيا ، فأعتقد أننا سنستمر في رؤية حجوزات وسط وشرق أوروبا بقوة للفترة المتبقية من العام”.

واختتم “لكن هناك الكثير من الأمور المجهولة مع أسعار متقلبة للغاية وأعتقد أنه من الصواب توخي الحذر”.

عن أسعار تذاكر الطيران .. خبر غير سارّ من مدير اتحاد النقل الجوي الدولي

المصدرسي إن بي سي ، ترجمة وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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