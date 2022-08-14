التونسية عائشة بن أحمد بالمايوه داخل حمام السباحة (شاهد)

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وطن– تواجه الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، اتهامات بالجرأة والبحث عن التريند، بعد ظهورها بالمايوه في حمام السباحة.

صيف جميل

وتظهر عائشة بن أحمد في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على “انستقرام”، وهي تستمتع بالسباحة مرتدية مايوه باللون الأخضر.

وعقبت الفنانة التونسية على الصورة بالقول: “صيف جميل”.

وعلى الرغم من أن معظم جسدها كان مغموراً بالمياه، إلا أن عائشة بن أحمد لم تسلم من الانتقادات والهجوم.

View this post on Instagram A post shared by Aicha Ben Ahmed عائشة بن أحمد (@aichabahmed)

وعد إبليس

وعلى الصعيد الفني، تستعد الفنانة عائشة بن احمد للبدء في تصوير مسلسلها الجديد “وعد إبليس”، خلال أيام. والذي تجسد البطولة النسائية خلاله.

ويشاركها البطولة كل من عمرو يوسف، فتحي عبدالوهاب، أحمد الرافعي، محمد إبراهيم يسرى، مراد مكرم، وخالد كمال. وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم نيللي كريم. وهو من إخراج كولين تييج.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حب تنتهي بالاتفاق مع الشيطان الذي يجسد شخصيته الفنان فتحي عبدالوهاب.

حيث يتفق معه عمرو يوسف لإنقاذ زوجته التي تجسد شخصيتها عائشة، التي تصاب بمرض خطير، لا يجد له علاج. ليقوم بالاتجاه إلى عبدالوهاب ويعقد معه صفقة لإنقاذ حياتها.

مسلسلات عائشة بن أحمد

وكان آخر أعمال الفنانة التونسية المقيمة بالقاهرة، في الدراما، خلال رمضان الماضي، مسلسل “ملف سري”.

وجسدت عائشة خلاله قصة مريم العائدة من أوروبا، لتخوض صراعات عائلية لم تكن تتوقعها.

وسبق أن صرحت عائشة بن أحمد أنها تضع خطوطاً حمراء في اختيارها لأعمالها. لا تتعلق بأدوار الإغراء وإنما تعود إلى السيناريو السيء والدور غير المؤثر الذي لا يضيف إليها شيئا.

وأكدت الفنانة التونسية أنها دائمة البحث عن الأدوار المهمة حتى في الكوميديا، وترفض أي دور دون تفكير إذا لم تعجبها تركيبته.

ومنذ هجرتها إلى القاهرة تنوعت أعمال عائشة بين الدراما والسينما.

ويعتبر فيلم “الخلية” أول مشاركة سينمائية مصرية لها. ثم شاركت في بطولة فيلم “الفلوس”. ثم فيلم “توأم روحي” الذي جسدت فيه 4 شخصيات نسائية مختلفة.

كما ظهرت عائشة بشخصية “ليلى” في مسلسل “نسر الصعيد” في موسم رمضان 2018.

وتعتبر شخصية “أم أُبيّ” في مسلسل “السهام المارقة” من أقوى الشخصيات الدرامية التي قدمتها عائشة.

وفي عام 2021 شاركت عائشة في مسلسل “لعبة نيوتن”، وأيضًا بالمسلسل التونسي “حرقة”.