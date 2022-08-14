إعدام من مسافة صفر .. هكذا قتل جنود الاحتلال شاباً في كفر عقب وهو نائم (شاهد)

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وطن- روى والد الشهيد محمد شحام تفاصيل جريمة إعدامه فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام منزل العائلة في كفر عقب.

وقال الأب في مقطع فيديو: إن الهجوم جرى في الثالثة والنصف فجراً حيث أيقظتْه زوجته وأبلغته بوجود قوات من جيش الاحتلال.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل بالقوة وبادرت بإطلاق الرصاص على ابنه، فأصابته طلقةٌ في منطقة الرأس، واصفاً ما جرى بأنه عملية تصفية لابنه.

وأشار إلى أنهم لا يعرفون سبب اقتحام المنزل، مؤكِّداً أنه لولا دخوله لغرفته فور الاقتحام لكان قد تعرّض للتصفية هو الآخر.

وتابع: “إحنا هنا قاعدين.. وابني ليس أول شهيد.. ابن عمي استشهد قبل أشهر.. والآن ابني يستهشهد”.

تغطية صحفية "والد الشـ.ـهيد محمد شحام يروي تفاصيل جريمة إعدامه فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام منزل العائلة في كفر عقب" pic.twitter.com/79ZvvUUa8B — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 15, 2022

واستشهد اليوم الاثنين، الشاب محمد إبراهيم الشحام (21 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة.

وداهمت قوة إسرائيلية خاصة المنزلَ في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وأطلقت النار من مسافة صفر على رأس “الشحام”، وتركته ينزف على الأرض لأكثر من أربعين دقيقة، قبل أن تعتقله، ويُعلَن في وقت لاحق عن استشهاده.

وانتشر تسجيل صوتي للأب، يستغيث فيه قائلاً: “محمد ابني استشهد.. أنا في كفر عقب.. بيتي جنب دار الرحاوي.. يا شباب.. (قوات الاحتلال) فتحت الباب وضربوا الرصاص على رأس ابني”.

وأضاف: “أنا في كفر عقب محاصَر .. ابني استشهد.. عاوزين سيارة إسعاف للبيت”.

تسجيل صوتي لوالد الشهـ.ـيد محمد شحام فجر اليوم يعلن ارتقاء نجله برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها منزل العائلة ويستنجد لإحضار سيارة إسعاف على أمل إنقاذ حياة نجله pic.twitter.com/p5736eldbd — MEA News (@NewsMea1) August 15, 2022

ونشر والد الشهيد الشحام صورة يحمل فيها ملابس ابنه التي كان يرتديها وقت إصابته فجر اليوم برصاص الاحتلال ما أدى إلى ارتقائه.

في السياق، روى “طارق أبو أيهم”- أحد جيران أسرة الشهيد- تفاصيل ما جرى قائلاً: إنه استيقظ فجراً على صوت دوي انفجار، ولم يكن يعرف أن هناك قوات من جيش الاحتلال.

وأضاف: “فتحت الباب فالجندي قالي ادخل .. فأغلقت الباب.. (والد الشهيد) جاءني لإدخال السيدات عندي وأخذ يصرخ في العمارة ابني استشهد.. شاهدت محمد مستلقي على الأرض وهو شهيد”.

وتابع: “جيش (الاحتلال) لم يسمح لنا بالتحرك.. كل هذا حدث خلال 40 دقيقة”.

تغطية صحفية " تفاصيل أخرى يرويها أحد الجيران لما حدث فجر اليوم مع عائلة شحام التي ارتقى ابنها محمد برصاص الاحتلال خلال اقتحام المنزل" pic.twitter.com/Dx0DvvK4dF — بدون رقابة (@bedounraqabah) August 15, 2022



وبرّر جيش الاحتلال عملية تصفية الشاب الفلسطيني بزعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن، وهي الحيلة التي تتذرع بها قوات الاحتلال دائماً للفتك بالفلسطينيين.

من جانبها أكدت محافظة القدس استشهاد الشاب محمد الشحام من (كفر عقب) برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال اقتحام منزله، في حين تحتجز قوات الاحتلال جثمانه.