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إعدام من مسافة صفر .. هكذا قتل جنود الاحتلال شاباً في كفر عقب وهو نائم (شاهد)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
استشهاد محمد شحام watanserb.com
استشهاد محمد شحام
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وطن- روى والد الشهيد محمد شحام تفاصيل جريمة إعدامه فجر اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام منزل العائلة في كفر عقب.

وقال الأب في مقطع فيديو: إن الهجوم جرى في الثالثة والنصف فجراً حيث أيقظتْه زوجته وأبلغته بوجود قوات من جيش الاحتلال.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل بالقوة وبادرت بإطلاق الرصاص على ابنه، فأصابته طلقةٌ في منطقة الرأس، واصفاً ما جرى بأنه عملية تصفية لابنه.

وأشار إلى أنهم لا يعرفون سبب اقتحام المنزل، مؤكِّداً أنه لولا دخوله لغرفته فور الاقتحام لكان قد تعرّض للتصفية هو الآخر.

وتابع: “إحنا هنا قاعدين.. وابني ليس أول شهيد.. ابن عمي استشهد قبل أشهر.. والآن ابني يستهشهد”.

واستشهد اليوم الاثنين، الشاب محمد إبراهيم الشحام (21 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة.

وداهمت قوة إسرائيلية خاصة المنزلَ في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وأطلقت النار من مسافة صفر على رأس “الشحام”، وتركته ينزف على الأرض لأكثر من أربعين دقيقة، قبل أن تعتقله، ويُعلَن في وقت لاحق عن استشهاده.

وانتشر تسجيل صوتي للأب، يستغيث فيه قائلاً: “محمد ابني استشهد.. أنا في كفر عقب.. بيتي جنب دار الرحاوي.. يا شباب.. (قوات الاحتلال) فتحت الباب وضربوا الرصاص على رأس ابني”.

وأضاف: “أنا في كفر عقب محاصَر .. ابني استشهد.. عاوزين سيارة إسعاف للبيت”.

ونشر والد الشهيد الشحام صورة يحمل فيها ملابس ابنه التي كان يرتديها وقت إصابته فجر اليوم برصاص الاحتلال ما أدى إلى ارتقائه.

في السياق، روى “طارق أبو أيهم”- أحد جيران أسرة الشهيد- تفاصيل ما جرى قائلاً: إنه استيقظ فجراً على صوت دوي انفجار، ولم يكن يعرف أن هناك قوات من جيش الاحتلال.

وأضاف: “فتحت الباب فالجندي قالي ادخل .. فأغلقت الباب.. (والد الشهيد) جاءني لإدخال السيدات عندي وأخذ يصرخ في العمارة ابني استشهد.. شاهدت محمد مستلقي على الأرض وهو شهيد”.

وتابع: “جيش (الاحتلال) لم يسمح لنا بالتحرك.. كل هذا حدث خلال 40 دقيقة”.


وبرّر جيش الاحتلال عملية تصفية الشاب الفلسطيني بزعم أنه حاول تنفيذ عملية طعن، وهي الحيلة التي تتذرع بها قوات الاحتلال دائماً للفتك بالفلسطينيين.

من جانبها أكدت محافظة القدس استشهاد الشاب محمد الشحام من (كفر عقب) برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال اقتحام منزله، في حين تحتجز قوات الاحتلال جثمانه.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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