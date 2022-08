30 لاعباً يتنافسون عليها .. تعرف على أبرز المرشحين للكرة الذهبية 2022

وطن – أزالت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الستار، الجمعة، عن قائمة المرشحين للمنافسة على نيل جائزة الكرة الذهبية 2022 لأفضل لاعب في أنحاء العالم، وسط توقعات من قبل الرياضيين ونجوم الكرة المستديرة بأن تكون هذه المرة من نصيب الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني.

وبنيت المجلة الفرنسية، بأن القائمة المرشحين على الكرة الذهبية 2022، تضم 30 لاعباً يتنافسون على حصد تلك الجائزة من كافة أرجاء المعمورة في رياضة كرة القدم.

كما وشهدت القائمة، غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الأولى منذ عام 2006، نظراً للمستوى الباهت على صعيد الأهداف والأداء منذ انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى جانب غياب البرازيلي نيمار جونيور لذات السبب.

ونرفق لكم متابعي (وطن) قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022، كما ووفق ما نشرته مجلة فرانس فوتبول، كما يلي:

(1) كريم بنزيما (ريال مدريد).

(2) كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).

(3) كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

(4) محمد صلاح ( ليفربول).

(5) روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة).

(6) رياض محرز (مانشستر سيتي).

(7) تيبوا كورتوا (ريال مدريد).

(8) رافائيل لياو ( ميلان).

(9) يوشوا كيميش ( بايرن ميونخ).

(10) فينيسويس جونيور (ريال مدريد).

(11) ترينت أرنولد (ليفربول).

(12) لويس دياز (ليفربول).

(13) برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

(14) كاسيميرو ( ريال مدريد).

(15) كريستوفر نكوكو ( لايبزيغ).

(16) سون هيونغ مين (توتنهام).

(17) فابينيو (ريال مدريد).

(18) ساديو ماني ( بايرن ميونخ).

(19) فيل فودين ( مانشستر سيتي).

