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رياضة

30 لاعباً يتنافسون عليها .. تعرف على أبرز المرشحين للكرة الذهبية 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
غياب ميسي ونيمار في قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2022 watanserb.com
المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022
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وطن – أزالت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الستار، الجمعة، عن قائمة المرشحين للمنافسة على نيل جائزة الكرة الذهبية 2022 لأفضل لاعب في أنحاء العالم، وسط توقعات من قبل الرياضيين ونجوم الكرة المستديرة بأن تكون هذه المرة من نصيب الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني.

المرشحين للكرة الذهبية 2022

وبنيت المجلة الفرنسية، بأن القائمة المرشحين على الكرة الذهبية 2022، تضم 30 لاعباً يتنافسون على حصد تلك الجائزة من كافة أرجاء المعمورة في رياضة كرة القدم.

كما وشهدت القائمة، غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الأولى منذ عام 2006، نظراً للمستوى الباهت على صعيد الأهداف والأداء منذ انتقاله إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى جانب غياب البرازيلي نيمار جونيور لذات السبب.

ونرفق لكم متابعي (وطن) قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2022، كما ووفق ما نشرته مجلة فرانس فوتبول، كما يلي:

(1) كريم بنزيما (ريال مدريد).

(2) كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).

(3) كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

(4) محمد صلاح ( ليفربول).

(5) روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة).

(6) رياض محرز (مانشستر سيتي).

(7) تيبوا كورتوا (ريال مدريد).

(8) رافائيل لياو ( ميلان).

(9) يوشوا كيميش ( بايرن ميونخ).

(10) فينيسويس جونيور (ريال مدريد).

(11) ترينت أرنولد (ليفربول).

(12) لويس دياز (ليفربول).

(13) برناردو سيلفا (مانشستر سيتي).

(14) كاسيميرو ( ريال مدريد).

(15) كريستوفر نكوكو ( لايبزيغ).

(16) سون هيونغ مين (توتنهام).

(17) فابينيو (ريال مدريد).

(18) ساديو ماني ( بايرن ميونخ).

(19) فيل فودين ( مانشستر سيتي).

(20) هاري كين (توتنهام).

(21) داروين نونيز ( ليفربول).

(22) مايك ميانان (ميلان).

(23) لوكا مودريتش ( ريال مدريد).

(24) كيفين دي بروين (مانشستر سيتي).

(25) أنطونيو رودريغر (ريال مدريد).

(26) سباسيتان هالر (بوروسيا دورتموند).

(27) إيرلينغ هالاند ( مانشستر سيتي).

(28) دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس).

(29) جواو كانسيلو ( مانشستر سيتي).

(30) فيرجيل فان ديك (ليفربول).

المرشحين لجائزة (ياشين) لأفضل حارس لعام 2022

(1) تيبوا كورتوا ( ريال مدريد).

(2) ياسين بونو (إشبيلية).

(3) أليسون بيكر (ليفربول).

(4) إيدرسون (مانشستر سيتي).

(5) مانويل نوير (بايرن ميونخ).

(6) إدوارد ميندي (تشيلسي).

(7) مايك ماينان (ميلان).

(8) يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد).

(9) كيفن تراب (آينتراخت فرانكفورت)

(10) هوجو لوريس (توتنهام).

المرشحين لجائزة (كوبا) لأفضل لاعب شاب لعام 2022

(1) كامافينغا (ريال مدريد).

(2) كريم أديمي ( بوروسيا دورتموند).

(3) جود بيليغهام ( بوروسيا دورتموند).

(4) جافي ( برشلونة).

(5) جرافينبرغ (بايرن ميونخ).

(6) جمال موسيالا ( بايرن ميونخ).

(7) نونو ميندز (باريس سان جيرمان).

(8) ساكا ( آرسنال).

(9) يوشكو جفارديول ( لايبزيغ).

(10) فلوريان فيرتز ( ليفركوزن).

كما ومن المقرر أن تقام مجلة فرانس فوتبول حفل توزيع تلك الجوائز السنوية، التي من أبرزها جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب لعام 2022، في ال17 من شهر أكتوبر القادم.

المصدروطن + مجلة فرانس فوتبول
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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