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هكذا تم الإيقاع بأخطر مطلوب بتجارة المخدرات في الأردن عبر عمل استخباري

باسل النجار
كتب باسل النجار
تجارة المخدرات في الأردن watanserb.com
تجارة المخدرات في الأردن
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وطن- كشفت السلطات الأردنية تفاصيل ضبط أخطر مطلوب بتجارة المخدرات في الأردن، عبر عمل استخباري طويل ضمن جهود الشرطة في الأردن لضرب أوكار المخدرات.

ضبط المطلوب الأول بتجارة المخدرات في الأردن

وفي هذا السياق نقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، أن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات، واصلوا تنفيذ عملياتهم النوعية في مرحلة جديدة من تكثيف الجهود لمحاربة أنشطة تجارة وترويج وتهريب المواد المخدرة، وضرب أوكار المجرمين.

وكش فالناطق الإعلامي أن قيادة الجهاز سخرت الإمكانيات اللوجستية والعملياتية والاستخبارية كافة، للتصدي لتجار الموت والمتورطين معهم لتنالهم يد العدالة.

ولفت إلى أنه خلال الأيام الماضية قامت إدارة مكافحة المخدرات بمتابعة التحقيقات بثلاث قضايا نوعية وانهت التحقيق بها، وما زالت فرق عملياتية أخرى مستمرة بالتحقيق في قضايا أخرى.

وأكد أن أحد فرق التحقيق توصلت بعد عمل استخباري وعملياتي طويل من الإيقاع بالمطلوب الأول بترويج وتجارة مادة الكوكايين المخدرة في العاصمة، والقبض عليه.

وكان فريق عملياتي خاص قد تولى التحقيق في تلك القضية، بعد ورود معلومات عديدة عن وجود شخص خطير يقوم بإدخال وترويج مادة الكوكايين المخدرة إلى العاصمة.

إذ قام الفريق بجمع المعلومات ومتابعة الأسماء التي قد يشتبه بها لحين تمكنهم من تحديد الشخص المتورط في ترويج تلك المادة المخدرة الخطرة (الكوكايين) .

الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن، بين أن خطة أمنية محكمة أعدت لاستدراج ذلك الشخص وإلقاء القبض عليه.

حيث تمكن الفريق من مداهمة الشخص داخل مركبته في إحدى مناطق العاصمة وإلقاء القبض عليه وبحوزته كمية من مادة الكوكايين المخدرة.

وكانت هذه الكمية بحسبه “واحد كيلوغرام من مادة الحشيش المخدرة و2000 حبة مخدرة” إضافة إلى ضبط شخص مشبوه برفقته.

وبمتابعة مجريات التحقيق تم التوجه لمكان إقامة ذلك الشخص وبتفتيشه عثر على 2.5 كغم من مادة الكوكايين المخدرة. إضافة إلى 16 كفاً من مادة الحشيش المخدرة وكميات كبيرة من الحبوب المخدرة وكمية من مادة الكريستال المخدرة.

وعثر بحوزته أيضا على سلاح ناري وسيتم إحالة القضية لمدعي عام محكمة أمن الدولة لينال عقابه الرادع.

كمين محكم لتاجر مخدرات آخر

ولفتت “بترا” إلى أنه في قضية نوعية أخرى تمكن فريق تحقيق من الإدارة بمتابعة شخص يشتبه به بالترويج والاتجار بالمواد المخدرة بعد متابعة معلومات وردت حول قيامه بعرض كمية كبيرة من المواد المخدرة للبيع.

حيث تم نصب كمين محكم له، وبعد تحديد موعد ومكان نقله وبيعه للمواد المخدرة فقد جرت مداهمته داخل مركبته على اوتستراد عمان – الزرقاء والقي القبض عليه وضبط بحوزته 50 ألف حبة مخدرة.

وفي القضية الثالثة، داهمت قوة أمنية وبإسناد من الفريق الخاص داخل الإدارة إحدى المزارع في محافظة البلقاء بعد التأكد بالطرق الاستخبارية بقيام مالكها باستخدامها لزراعة أشتال الماريجوانا المخدرة.

حيث ألقي القبض عليه وضُبطت داخل المزرعة 120 قوارة مزروعة بأشتال الماريجوانا المخدرة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد الناطق الإعلامي على أن منظومة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام والتي تقودها الإدارة بتوجيه من قيادة الجهاز وبتنسيق مع عدد من الوحدات المختصة، تنتهج قواعد وخططا جديدة وحازمة لمتابعة وضرب أوكار المخدرات وفق قواعد ومنهجية جديدة واضعة على رأس أولوياتها أن لا مكان لتجار ومروجي المخدرات بيننا.

ودعت مديرية الأمن العام كل من يمارس ذلك النشاط القاتل بتسليم أنفسهم. ذلك أن يد العدالة ستطالهم بقوة وحزم من خلال جهود كبيرة ستطال كل من تسول له نفسه تهديد أمن المواطنين وسلامتهم.

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المصدربترا ،رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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