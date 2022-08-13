الرئيسيةحياتناما الغرض من وجود فتحة في حوض الحمام؟
حياتنا

ما الغرض من وجود فتحة في حوض الحمام؟

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
للفتحة في حوض الحمام دور اساسي watanserb.com
للفتحة في حوض الحمام دور اساسي
- Advertisement -

وطن-قد تبدو الفتحة الصغيرة الموجودة في حوض الحمام غير مهمة، لكن على العكس من ذلك فطريقة تصميمها ووجودها محددان وضروريان للغاية. فذلك الثقب الذي تعتقد أنه مكانه غير مناسب يجنبك المواقف المعقدة، التي قد تحدث في حمامك.

غالبًا ما نميل إلى التغاضي عن تفاصيل معينة أو جوانب معينة من الحياة اليومية. وأحيانا هذا التجاهل يجرنا إلى دفع تكاليف مالية كنا في غنى عنها أو أضرار منزلية كان من الضروري الانتباه لها.

9 أشياء لا تحتفظ بها في الحمام

فيما يلي كشفت مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، عن سبب وجود هذه الفتحة الصغيرة في حوض الحمام:

ما ضرورة وجود ثقب في حوض الحمام؟

يتكون الحوض من حنفية واحدة أو الصنبور والحوض طبعا أين ينزل الماء وسدادة إذا أردنا الاحتفاظ بالمياه ولكن أيضًا فتحة صغيرة موضوعة في مكان مرتفع تحت الحنفية مباشرة. ولا شك في أنك تساءلت يوما ما عن سبب وجود هذه الفتحة الصغيرة؟

الفتحة الثانية في حوض المغسلة تساعد على تسريب المياه في حال امتلأ الحوض
الفتحة الثانية في حوض المغسلة تساعد على تسريب المياه في حال امتلأ الحوض

 الفتحة الموجودة في الحوض وسيلة لتصريف المياه

من المؤكد أنه يجب تنظيف الحوض بانتظام لإزالة جميع البقايا التي يمكن أن تبطئ عملية إخلاء المياه أو تسد الأنابيب. ومن هنا تظهر أهمية الثقب الصغير وفوائده على تسريب مياه الحوض من خلال الأنابيب، وفقا لما ترجمته “وطن“.

كم مرة يجب تغيير منشفة الحمام إذا عرفت أن الجراثيم فيها تزيد كل 7 أيام؟!

تسمح هذه الفتحة الصغيرة التي تقع عادةً تحت الصنبور مباشرة وعلى بعد بضعة سنتيمترات من حافة الحوض، بتسريب المياه التي تتراكم قبل أن تغمر المياه حمامك. وبالتالي، عندما يمتلئ الحوض عن طريق الخطأ بسبب انسداد أو ارتفاع ضغط الماء، فإن هذا الفتح سيؤدي إلى تدفق المياه الزائدة ومنع حصول أي فيضان في الحمام.

حوض المغسلة في الحمام أو في المطبخ كلاهما يمتلكان نفس الأهمية ومن الضروري تنظيفهما جيدا
حوض المغسلة في الحمام أو في المطبخ كلاهما يمتلكان نفس الأهمية ومن الضروري تنظيفهما جيدا

في المقابل، من المهم الانتباه إلى أن هذه الفتحة الثانية في الحوض ينبغي ألا تُسَدّ بالنفايات والأوساخ، لأنها  ليست ثقبًا للصرف وإنما للمساعدة في تسريب المياه فحسب، لذلك النفايات والأوساخ التي تتراكم في الحوض يمكن أن تضر بالفتحة الثانية، ما قد يؤدي إلى انسداد حوض المغسلة تماما.

حيلة عبقرية للتخلص من رائحة البول في الحمام!

 

المصدرسانتي بلوس ماغ-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا