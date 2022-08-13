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حياتنا

“كاظم السافل”.. عراقيون يهاجمون كاظم الساهر بشراسة وألفاظ خارجة لهذا السبب!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
كاظم الساهر
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وطن– لم تمرّ حفلة الفنان العراقي كاظم الساهر في دار الأوبرا المصرية مرور الكرام لدى البعض.

كاظم السافل!

فقد أطلق ناشطون وسماً بعنوان ” كاظم السافل”، هاجموا خلاله الفنان العراقي؛ اعتراضاً على إحيائه حفلاً بعد يوم واحد من ذكرى عاشوراء.

وقال هؤلاء الناشطون: إن إقامة كاظم الساهر حفلةً بعد ذكرى عاشوراء- دليل على التلف القيمي والوطني والأخلاقي.

وجاء في تعليق أحدهم: “الفنان العراقي “المنسلخ” كاظم الساهر يختار ليلة أمس (ليلة عاشوراء) ذكرى مأساة الطف وشهادة الحسين عليه السلام، لإحياء أكبر حفل له في دار الأوبرا في مصر مهد الدولة الفاطمية”.

وكتب آخر: ” أحفاد #يزيد_بن_معاوية جماعة #صيام_عاشوراء يفرحون يوم استشهاد آل البيت عليهم السلام ويدّعون أنهم مسلمون”.

“لم تحترم الأديان”

وعقّبت ناشطة: ” أنت أكبر عــار وحقير وفاشل جداً لم تحترم الأديان الأخرى خَسئت أنت وأمثالك يا منافق”.

كاظم الساهر كاظم الساهر

واستشهد آخر بحديث لكاظم عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وكتب: “شتترجون من واحد مثل كاظم الساهر ربيب المجرم عدي صدام . تريدوا يحترم يوم عاشوراء استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وما يغني بي. وهو لحد هذا اليوم يتفاخر بغنائه للمجرم صدام بدون أي احترام لضحايا جرائم صدام بحق الشعب العراقي”.

كاظم الساهر كاظم الساهر

بينما دافع ناشط عن الفنان العراقي، موجهاً رسالة لمنتقديه: ” عزيزي الشيعي، الحفلة كانت في مصر ولم تكن في كربلاء حتى تدّعي أنهم قد انتهكوا حرمة هذا اليوم. لأنه لازم تفهم أن هناك آخرين لا يؤمنون بما تؤمن به ولا يعيرون اهتماماً لمقدساتك، ولا تكن كالهندوسي الذي يغضب حين يرى الآخرين يأكلون لحم بقرة لأنه يعبدها”.

حقيقة منع القيصر من الغناء في مصر

وفي سياق آخر، أصدر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية المصرية بياناً صحافياً، لتوضيح حقيقة منع النقيب السابق الفنان “هاني شاكر” إقامة حفلات لكاظم الساهر في القاهرة.

وأكدت النقابة في بيانها، أن هذا الأمر هو عارٍ عن الصحة تماماً، ومرفوض جملةً وتفصيلاً.

وأكد المجلس أن اقتراحات نقيب المهن الموسيقية، التي يتقدم بها للمجلس لاتخاذ قرار ما في أي موضوع متعلِّقٍ بالشأن الفني أو الإداري، سواء على مستوى الجمعية العمومية أو أنشطة النقابة بشكل عام- لا بد من عرضها على مجلس الإدارة، لحسمها قبل صدورها على شكل قرار من النقابة.

وأضاف بيان مجلس الإدارة أن هذا الأمر لم يتم تداوله على الإطلاق في أي جلسات أو اجتماعات. ولم تتم مناقشة تقييد أو منع أو حتى حظر إقامة حفلات للفنان “كاظم الساهر” في القاهرة. ولابد أن يسجل مجلس الإدارة هنا شهادته في هذا الشأن: بأنه لم يحدث على الإطلاق.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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