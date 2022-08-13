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حياتنا

طليقة أحمد الفيشاوي تخفي جسدها على الشاطئ بعلم المثلية الجنسية.. ماذا تقصد؟

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
طليقة أحمد الفيشاوي تخفي جسدها بعلم المثلية الجنسية.. ماذا تقصد؟ watanserb.com
ندى الكامل
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وطن– أثارت ندى الكامل، طليقة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، جدلاً واسعاً بصورتها التي أخفتها بشعار المثلية الجنسية.

قوس قزح

ونشرت ندى الكامل صورة عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستقرام”، وهي على الشاطئ. وقد غطت اللقطة التي تظهر بها بشعار قوس قزح الذي يرمز للمثلية الجنسية.

وتساءل المتابعون ما إذا كان الأمر إعلانا من ندى الكامل عن ميولها الجنسية، أم أنها تجهل أن علم قوس قزح يرمز للمثلية.

 

وفي سياق متصل، انتشرت أنباء مؤخراً حول ارتباط مطرب المهرجانات عمر كمال، بندى الكامل.

صاحبة الوجه الخفي

وزادت الشكوك حين نشر عمر كمال، أول صورة لحبيبته التي أخفى وجهها.

وأكد ناشطون أن حبيبة كمال هي طليقة أحمد الفيشاوي، بسبب  نقشة أظافر أصابعها، والنظارة التي ترتديها، ولون وشكل الشعر وطريقة تصفيفه.

وسبق أن نفت ندى الكامل ما تداوله ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي حول ارتباطها بمطرب المهرجانات عمر كمال.

غير مرتبطة

وعلقت ندى خلال ستوري لحسابها على انستجرام، قائلة: “أنا غير مرتبطة حاليا ؛ فأنا عزباء ولا أنوي الزواج أو الارتباط خلال الفترة المقبلة”.

الغريب أن ندى ألمحت إلى وجود شخص جديد في حياتها، وذلك بعد تعليقها على خبر أوردته مجلة “فوشيا”.

وذلك حين نشرت مجلة “فوشيا”، خبراً حول قبلات ترافيس وكورتني كارداشيان في الأوسكار، واصفةً الأمر بأنه على طريقة الفيشاوي وندى الكامل.

منطقة أعراض

وأعادت ندى نشر الخبر، عبر حسابها على انستجرام، مرفقاً برسالة صارمة، جاء فيها: ” خلاص بقي ..وعيب كده..دي دلوقت منطقه اعراض ..والحياه دي خلصت وراحت..وانا ست مشيت ب ادبي واحترامي”.

وتابعت: “لو مش هاممكوا انا..الرجاء المحافظه علي اللي حواليا. وان فيه شخص او ناس لما بتشوف الكلام ده بيزعلوا لانه فات وانا قفلت عليه وبدأت حياه وصفحه جديده وحب وراحه كنت بتمناها”.

كما أكدت ندى أن بحياتها شخص جديد فعلاً وكتبت: “الرجاء الحفاظ علي اختياري وتبعاته.. ومره تانية حياتي فيها انسان ميحبش كده ابدا وانا ممنونه ليه انه تخطي الحاجز ده”.

في حين تابعت طليقة أحمد الفيشاوي: “ملوش لزوم اخبار زي دي بعد شهور من الانفصال..مش كل شويه حد هيضايقني ب حاجه زي دي”.

وختمت: “بلاش خوض في اللي عدي وكان بإرادتي اني اعديه.. ودي مش اول مره اشوف حاجه زي دي…بعدي كتير بس كان لازم وقفه شويه ..انا مبقتش ماده اعلاميه ولا بحاول”.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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