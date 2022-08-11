ياسمين الخطيب بمايوه جريء في حمام السباحة بعد أسابيع من طلاقها (شاهد)

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وطن– شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، جمهورها بصور جريئة لها وهي تستمتع بأجواء الصيف.

وظهرت ياسمين الخطيب بالصور التي نشرتها عبر “انستجرام”، وهي ترتدي مايوه أسود، وفوقه قطعة شيفون أبيض.

أنا العاصفة

كما نشرت ياسمين صوراً أخرى لها وهي تقف على شرفة منزلها، مرتدية ليجن أسود وتوب بنفس اللون يكشف بطنها. وعقبت: “هنا القاهرة”.

وقبل أيام، ظهرت الإعلامية بفستان أسود جريء يكشف صدرها بشكل فاضح.

وعلقت ياسمين: ” همس الشيطان في أذني: لن تستطيعي أن تقفي في وجه العاصفة! فهمست له: “أنا العاصفة”.

ورأى متابعو ياسمين أن جرأتها زادت بعد طلاقها قبل أسابيع من رجل الأعمال رمضان حسني.

وسبق أن كشفت الإعلامية تفاصيل طلاقها. وقالت خلال لقاء خاص ببرنامج «آخر النهار» عبر فضائية «النهار»، إن الطلاق تم رسميًا منذ أسبوع، وهو ما جعلها تشعر بالارتياح لحسم الأمر.

واعترفت ياسمين أنه ينتابها بعض المخاوف من الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن خوفها من الشماتة في فشل علاقتها الزوجية كان أحد أسباب تأخرها في اتخاذ قرار الطلاق. ولا تفكر في الزواج.

وأشارت الخطيب إلى أنها تعرفت على طليقها قبل الزواج بفترة تقترب من العام، واصفة زواجها بزواج العقل.

ليس ثرياً

وقالت ياسمين إنها كانت في حاجة إلى الاستقرار، ويكون لها رفيقا لحياتها، نافية أنها تزوجت من هذا الرجل لتحقيق مكاسب.

وأكدت ياسمين أن طليقها شخص مكافح، وليس من أغنى رجال الأعمال في مصر كما تحدث البعض.

وأردفت: “حياتنا كانت عادية، لما بنروح مصيف بنأجر مكان نقعد فيه. واتزنقت مادياً بعت عربيتي، وهو لم يكن في مقدوره أن يشتري سيارة أخرى، ما كنتش متجوزاه عشان فلوسه”.

وحول سبب طلاقها، قالت ياسمين أنها لم تشعر بالأمان. مردفة: “أنا ست صعب تتفهم.. وهو خبرته في معاملة الستات والحياة عموما محدودة”.

لا يوجد مؤخر

وتابعت: “لما جه اتقدم مكتبناش مؤخر لأن والدي كان دايماً يقول لو بنتي عايزة تتطلق هدفع لزوجها فلوس ويسيبها مش هناخد منه فلوس”.

وقال ياسمين خلال استضافتها ببرنامج قعدة ستات، الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري: “محاولة انتحاري ملهاش أي علاقة بانفصالي. ولكن الناس على السوشيال ميديا ربطت ما بين البوست بتاع الانتحار، والبوست بتاع الانفصال، أو تصوري إن أنا ممكن أنتحر عشان الانفصال. ولكن القريبين مني عارفين إني استحالة أُقبل على الانتحار بسبب علاقة، أنا شخص قادر على تخطي الأمر ده بسرعة مدهشة”.