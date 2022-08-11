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رياضة

منتخب البرازيل لا يريد ملاقاة الأرجنتين لهذا السبب

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
إلغاء مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022 watanserb.com
منتخب البرازيل يرفض ملاقاة الأرجنتين
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وطن – رفض الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إعادة المباراة أمام نظيره الأرجنتين بقرار من الاتحاد الدولي (الفيفا)، في إطار تصفيات مونديال كأس العالم 2022 قطر، المقرر إقامتها مع آواخر شهر نوفمبر القادم.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي نشره، الأربعاء، جاء فيه: ” بعد تلقي طلب من المدرب تيتي والمنسق جونينيو باوليستا، يسعى رئيس الاتجاد إيدنالدو رودريغيز إلى إلغاء إعادة المباراة”.

منتخب البرازيل ومواجهة الأرجنتين

وصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قراراً بإعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم لعام 2022 بعد إلغائها بسبب مخالفة عدد من اللاعبين البروتوكولات الخاصة بوباء فيروس كورونا، في وقت سابق. بعد دقائق من انطلاق المباراة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأضاف الاتحاد البرازيلي في بيانه، ” اتحاد الفيفا سبق وأن اتفق مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على إلغاء تلك المباراة”.

اتفاق الفيفا

كما وأردف البيان، ” الاتحاد البرازيلي سيقبل بالاتفاق الذي اقترحه الفيفا على الاتحاد الأرجنتيني على عدم خوض أمام منتخب البرازيل في شهر سبتمبر القادم، في ظل موقف الجهاز الفني بإلغاء المباراة، لأن أولويتنا هو الفوز بكأس العالم للمرة ال6 في قطر”.

طرد لاعبي منتخب الأرجنتين

كما وشهدت المباراة آنذاك، دخول ممثلون من وزارة الصحة البرازيلية داخل ملعب المباراة، من أجل إخراج عدد من لاعبي منتخب الأرجنتين الضيف، بسبب مخالفتهم للشروط التي تفرضها البلاد للوقاية من وباء فيروس كورونا.

وكانت السلطات الصحية في دولة البرازيل، علقت على تلك الواقعة، بأن 4 لاعبين من منتخب الأرجنتين محترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز، كان عليهم الدخول في الحجر الصحي فوراً. بسبب مخالفتهم البروتوكولات الخاصة بمكافحة وباء فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تنطلق مراسم افتتاح العرس الكروي العالمي لمونديال كأس العالم 2022، في ال20 من شهر نوفمبر. وحتى ال18 من شهر ديسمبر المقبلين في دولة قطر.

المصدروطن + الاتحاد البرازيلي لكرة القدم + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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