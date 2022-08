منتخب البرازيل لا يريد ملاقاة الأرجنتين لهذا السبب

وطن – رفض الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، إعادة المباراة أمام نظيره الأرجنتين بقرار من الاتحاد الدولي (الفيفا)، في إطار تصفيات مونديال كأس العالم 2022 قطر، المقرر إقامتها مع آواخر شهر نوفمبر القادم.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي نشره، الأربعاء، جاء فيه: ” بعد تلقي طلب من المدرب تيتي والمنسق جونينيو باوليستا، يسعى رئيس الاتجاد إيدنالدو رودريغيز إلى إلغاء إعادة المباراة”.

وصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، قراراً بإعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم لعام 2022 بعد إلغائها بسبب مخالفة عدد من اللاعبين البروتوكولات الخاصة بوباء فيروس كورونا، في وقت سابق. بعد دقائق من انطلاق المباراة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأضاف الاتحاد البرازيلي في بيانه، ” اتحاد الفيفا سبق وأن اتفق مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على إلغاء تلك المباراة”.

🚨Globo:

Brazil will no longer be facing Argentina in September.

They will play Tunisia + an African opponent. November 11th is the deadline for the World Cup squads. pic.twitter.com/ynjw69sqEx

— Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) August 10, 2022