شيعة العراق ينتقمون من الماء بالحذاء لأن “الحسين” مات عطشانا (شاهد)

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وطن- تزامنا مع احتفالات شيعة العراق بذكرى عاشوراء، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثير يكشف عن شعيرة جديدة بدأ أبناء الطائفة الشيعية في ممارستها هذا العام.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر أحد المواطنين العراقيين وهو يقوم بضرب زجاجات ماء صغيرة الحجم بحذائه، وذلك تحت زعم الانتقام من الماء لأن الحسين بن علي -رضي الله عنه- مات عطشانا.

وبحسب الفيديو فقد قام الرجل بوضع زجاجات الماء على الطاولة ثم هم بكل قوته بضربها بحذائه، وسط حالة انهيار شديدة وانهمار دموعه.

شعيرة جديدة بالعراق ..

الانتقام من الماء بالنعال أجلكم الله لأن الحسين مات عطشانا .. pic.twitter.com/q2w4BCmt1m — عبدالرحمن النصار (@alnassar_kw) August 10, 2022

يوم عاشوراء

يشار إلى انه في العاشر من محرم من كل عام، وهو يوم عاشوراء، تكون البشرية على موعد مع ممارسات غريبة يُقدم عليها أبناء الطائفة الشيعية في جميع بلاد العالم.

ففي هذا اليوم من كل عام، يحيي الشيعة ذكرى قتل الإمام حسين بن علي، حفيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في معركة كربلاء، التي اندلعت بين الحسين وأهل بيته وأصحابه، وجيش تابع ليزيد بن معاوية.

فعاليات عاشوراء تستمر لمدة 40 يوما

وتستمر فعاليات أبناء الطائفة الشيعة لمدة40 يوما، يواظبون فيها على ارتداء اللباس الأسود، على ما يظنونه حدادا على الإمام الحسين.

وتكون هذه الفترة مليئة بالطقوس التي تُوصف على صعيد واسع بأنها “مهازل أو خزعبلات”، حيث تقام المجالس في الحسينيّات أو في المنازل.

ويحرص الشيعة أيضا في هذه المناسبة، على تلاوة الشعر عن الإمام الحسين وأخوته وأولاده وأصحابه، وتُسرد السيرة الحسينيّة أو قصة كربلاء، والتي يكون بها أكاذيب كثيرة معروفة فندها العلماء.

الطقس الأكثر لفتا للأنظار يكون في العاشر، وهو ذكرى مقتل الإمام الحسين، حيث تقام المسيرات، التي تمثّل عمليّة سبي النساء، فيبكى عليه وعلى أصحابه وأولاده وأخوته.

العراق مركزا دينيا هاما للطائفة الشيعية

ويعتبر الشيعة العراق مركزا دينيا مهما، حيث توجد بجنوبه مناطق يؤمها كل عام ملايين الشيعة من إيران والعراق نفسه ومن لبنان والسعودية.

وهذه المناطق المعروفة في الثقافة الشيعية باسم “العتبات المقدسة” هي كربلاء والنجف حيث يتوجه إليها الشيعة لإحياء ذكرى أربعين الحسين بن علي بن أبي طالب، ثالث أئمة الشيعة.

تمركز الشيعة العراقيين

ويتواجد اغلب الشيعة العراقيين في محافطات جنوب ووسط العراق في بغداد و النجف و كربلاء و واسط و ميسان و القادسية و بابل و ذي قار و محافظة المثنى و البصره ويشكل الشيعه نسبه كبيره من السكان في محافظه ديالى واجزاء من جنوب محافظة صلاح الدين وينتشر الشيعه التركمان في كركوك و الموصل و تلعفر .