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شقيقة كيم جونغ أون تعلن إصابته بفيروس كورونا وسط انهيار ودموع الحاضرين! (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
إصابة كيم جونغ أون بكورونا watanserb.com
إصابة كيم جونغ أون بكورونا
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وطن- في خطاب لافت للنظر أمام الآلاف من الكوريين الشماليين، قالت شقيقة الزعيم كيم جونغ أون إنه عانى من الحمى أثناء قيادته للبلاد للفوز على فيروس كورونا. وألقت باللوم على منافستها كوريا الجنوبية في تفشي المرض وتعهدت بالانتقام “القاتل”.

وقامت كيم يو جونغ ، المسؤولة القوية المسؤولة عن العلاقات بين الكوريتين ، بتمجيد قيادة شقيقها أثناء تفشي المرض في خطابها يوم الأربعاء في اجتماع وطني حيث وصف ببهجة نجاح البلاد المتنازع عليه على نطاق واسع على الفيروس بأنه “معجزة مذهلة” في العالم. الصحة العامة.

الهدف من هذا الإعلان

ويُعتقد على نطاق واسع أن تصريحات كوريا الشمالية حول تفشي المرض يتم التلاعب بها لمساعدة كيم جونغ أون في الحفاظ على سلطته المطلقة. لكن الخبراء يعتقدون أن إعلان النصر يشير إلى نيته الانتقال إلى أولويات أخرى ويخشى أن تنذر تصريحات شقيقته باستفزاز قد يشمل تجارب نووية أو صاروخية أو حتى مناوشات حدودية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس إن كيم جونغ أون أعلن الانتصار على كوفيد -19 وأمر بتخفيف الإجراءات الوقائية بعد ثلاثة أشهر فقط من اعتراف الدولة بتفشي المرض.

مسؤولية كوريا الجنوبية عن تفشي الفيروس

في ادعاء مشكوك فيه ، اتهمت شقيقته كوريا الجنوبية بنشر COVID-19 إلى السكان غير الملقحين إلى حد كبير في كوريا الشمالية ، قائلة إن الإصابات الأولية ناجمة عن “منشورات وأوراق نقدية وكتيبات فظيعة” وعناصر أخرى عبر الحدود من قبل نشطاء مناهضين لكوريا الشمالية في الجنوب.

وزعمت كوريا الشمالية لأول مرة في يوليو / تموز أن تفشي فيروس كورونا الجديد COVID-19 بدأ في الأشخاص الذين كانوا على اتصال بأشياء محمولة بالونات أُطلقت من كوريا الجنوبية – وهو ادعاء مشكوك فيه بدا أنه محاولة لإلقاء اللوم على منافسها.

كوريا الجنوبية تعبر عن أسفها وتصف الادعاءات بالسخيفة

من جانبها أعربت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية ، التي تتعامل مع الشؤون بين الكوريتين ، عن أسفها الشديد إزاء “تعليقات كوريا الشمالية غير المحترمة للغاية والتهديدية” القائمة على “ادعاءات سخيفة”.
وقال مسؤول كبير في المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته في إحاطة أساسية ، إن سيول تستعد لاستفزازات كورية شمالية مختلفة محتملة ، بما في ذلك تفجير تجريبي لجهاز نووي.

ومنذ أن أقرت كوريا الشمالية بتفشي الفيروس التاجي في مايو ، أبلغت عن حوالي 4.8 مليون “حالة حمى” بين سكانها البالغ عددهم 26 مليون نسمة ، لكنها حددت جزءًا بسيطًا من تلك الحالات على أنها COVID-19. زعمت الدولة ، التي تفتقر على الأرجح إلى مجموعات الاختبار وأدوات الصحة العامة الأخرى ، أن تفشي المرض يتباطأ منذ أسابيع وأن 74 شخصًا فقط ماتوا.

شقيقة كيم جونغ أون تهدد كوريا الجنوبية بالإنتقام لهذا السبب!

المصدروكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ،توتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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