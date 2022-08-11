شقيقة كيم جونغ أون تعلن إصابته بفيروس كورونا وسط انهيار ودموع الحاضرين! (شاهد)

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وطن- في خطاب لافت للنظر أمام الآلاف من الكوريين الشماليين، قالت شقيقة الزعيم كيم جونغ أون إنه عانى من الحمى أثناء قيادته للبلاد للفوز على فيروس كورونا. وألقت باللوم على منافستها كوريا الجنوبية في تفشي المرض وتعهدت بالانتقام “القاتل”.

وقامت كيم يو جونغ ، المسؤولة القوية المسؤولة عن العلاقات بين الكوريتين ، بتمجيد قيادة شقيقها أثناء تفشي المرض في خطابها يوم الأربعاء في اجتماع وطني حيث وصف ببهجة نجاح البلاد المتنازع عليه على نطاق واسع على الفيروس بأنه “معجزة مذهلة” في العالم. الصحة العامة.

📹 شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونغ تعلن أن شقيقها أصيب بفيروس #كورونا وسط دموع الحاضرين#فرانس_برس pic.twitter.com/ciNeepLzFx — فرانس برس بالعربية (@AFPar) August 11, 2022

الهدف من هذا الإعلان

ويُعتقد على نطاق واسع أن تصريحات كوريا الشمالية حول تفشي المرض يتم التلاعب بها لمساعدة كيم جونغ أون في الحفاظ على سلطته المطلقة. لكن الخبراء يعتقدون أن إعلان النصر يشير إلى نيته الانتقال إلى أولويات أخرى ويخشى أن تنذر تصريحات شقيقته باستفزاز قد يشمل تجارب نووية أو صاروخية أو حتى مناوشات حدودية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس إن كيم جونغ أون أعلن الانتصار على كوفيد -19 وأمر بتخفيف الإجراءات الوقائية بعد ثلاثة أشهر فقط من اعتراف الدولة بتفشي المرض.

مسؤولية كوريا الجنوبية عن تفشي الفيروس

في ادعاء مشكوك فيه ، اتهمت شقيقته كوريا الجنوبية بنشر COVID-19 إلى السكان غير الملقحين إلى حد كبير في كوريا الشمالية ، قائلة إن الإصابات الأولية ناجمة عن “منشورات وأوراق نقدية وكتيبات فظيعة” وعناصر أخرى عبر الحدود من قبل نشطاء مناهضين لكوريا الشمالية في الجنوب.

وزعمت كوريا الشمالية لأول مرة في يوليو / تموز أن تفشي فيروس كورونا الجديد COVID-19 بدأ في الأشخاص الذين كانوا على اتصال بأشياء محمولة بالونات أُطلقت من كوريا الجنوبية – وهو ادعاء مشكوك فيه بدا أنه محاولة لإلقاء اللوم على منافسها.

كوريا الجنوبية تعبر عن أسفها وتصف الادعاءات بالسخيفة

من جانبها أعربت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية ، التي تتعامل مع الشؤون بين الكوريتين ، عن أسفها الشديد إزاء “تعليقات كوريا الشمالية غير المحترمة للغاية والتهديدية” القائمة على “ادعاءات سخيفة”.

وقال مسؤول كبير في المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية ، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته في إحاطة أساسية ، إن سيول تستعد لاستفزازات كورية شمالية مختلفة محتملة ، بما في ذلك تفجير تجريبي لجهاز نووي.

ومنذ أن أقرت كوريا الشمالية بتفشي الفيروس التاجي في مايو ، أبلغت عن حوالي 4.8 مليون “حالة حمى” بين سكانها البالغ عددهم 26 مليون نسمة ، لكنها حددت جزءًا بسيطًا من تلك الحالات على أنها COVID-19. زعمت الدولة ، التي تفتقر على الأرجح إلى مجموعات الاختبار وأدوات الصحة العامة الأخرى ، أن تفشي المرض يتباطأ منذ أسابيع وأن 74 شخصًا فقط ماتوا.