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حياتنا

أحلام وأصالة ببيجامات النوم معاً في سهرة مع أزواجهن! (فيديو)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
أحلام وأصالة ببيجامات النوم معاً في سهرة مع أزواجهن! (فيديو) watanserb.com
أحلام وأصالة
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وطن– يبدو أن خلافات الفنانة الإماراتية أحلام، والفنانة السورية أصالة، قد انطوت إلى الأبد، بعد ظهورهما معاً بفيديو جديد.

لعب وضحك

حيث استضافت أحلام في منزلها بإسبانيا، كل من أصالة وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، بحضور الفنانة أسماء لمنور.

ويبدو واضحاً بالفيديو، الأجواء العائلية والحميمة بين أصالة وأحلام اللتان كانتا ترتديان بيجامات، ويلعبون جميعاً بورق الكوتشينة.

وتظهر الفنانة أحلام بالفيديو وهي تقدم طعام العشاء لأصالة وزوجها، وأسماء لمنور.

ويرحب مبارك الهاجري، زوج أحلام بضيوف زوجته قائلا: “يا مرحبا يا بو خالد وام خالد الغالية ونورتونا وأبرك من يجينا وأم أدم الغالية الله يسعدك ويسلمك”.

صلح أحلام وأصالة

وكان فاهد نجل الفنانة أحلام، سبباً في تصالح والدته مع أصالة حينما قال إن والدته تستمع إلى أغاني أصالة أكثر منه.

وكتب فاهد متسائلا: “الحین ابي افھم شي كلكم مستغربین اني احب اصاله؟ عشان یكون في علمكم یعني ان امي تسمع ل اصاله اكثر مني”.

ورآى متابعون ان فاهد أحرج والدته “أحلام” بتغريدته هذه.

في المقابل، عبرت أصالة عن سعادتھا بتغریدة ابن أحلام.

وطالبت أصالة برؤية فاهد، كما أثنت على طیب قلبه وأخلاقه، مبدیة رغبتھا في التعاون معه فنیا بعدما علمت أنھ موهوب في التلحین.

وعلق فاهد على تغریدة أصالة قائلا: “حب كبیر ل خالتي اصاله”.

ودخلت أحلام على الخط وبدأت الخطوة الأولى في طریق الصلح حیث مازحت ابنھا وأصالة قائلة: “لا تحبھا اكثر مني بس اعترف انك حبیتھا مني”.

وردّت “أصالة” على أحلام بتغريدة قالت فيها: “منّ حبّك إلي طبّقتي مقولة (من الحُبّ ماقتل) .. الله بحفظ فاهد حبيبي ،وبينّنا أصدقاء مشتركين كلمتهمّ لازم تمشي وهلّأ وقت تعترفي شو حبّيتي بالألبوم الّلي بعتقد سمعتيه وغير هيك اشتقت لّك يلّلي جنّنتي أهلي”.

فجر السعيد!

وكانت الخلافات وقعت بین أصالة وأحلام على خلفیة تبادل تصریحات عبر مواقع التواصل، العام الماضي.

واشتعلت الخلافات بسبب الإعلامیة الكویتیة فجر السعید التي نشرت أصالة بشأنھا صورة مقترنة بدعاء من أجل شفائھا بعد دخولھا في غیبوبة نتیجة تعرضھا لوعكة صحیة شدیدة.

وعلّقت أحلام على بوست أصالة مشیدة بأخلاقها أصالة وتسامحھا؛ لأنھا تدعو بالشفاء لفجر السعید رغم مھاجمتھا لھا ونشوب خلافات بینھما.

طليقة فائق حسن تفضح ما فعله وأصالة بها وتناشد حاكم دبي للتدخل!!

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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