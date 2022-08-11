أحلام وأصالة ببيجامات النوم معاً في سهرة مع أزواجهن! (فيديو)

- Advertisement -

وطن– يبدو أن خلافات الفنانة الإماراتية أحلام، والفنانة السورية أصالة، قد انطوت إلى الأبد، بعد ظهورهما معاً بفيديو جديد.

لعب وضحك

حيث استضافت أحلام في منزلها بإسبانيا، كل من أصالة وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، بحضور الفنانة أسماء لمنور.

ويبدو واضحاً بالفيديو، الأجواء العائلية والحميمة بين أصالة وأحلام اللتان كانتا ترتديان بيجامات، ويلعبون جميعاً بورق الكوتشينة.

وتظهر الفنانة أحلام بالفيديو وهي تقدم طعام العشاء لأصالة وزوجها، وأسماء لمنور.

فائق و مبارك قوات الدعم 😂🤍🤍 pic.twitter.com/ppcXi9P6ZS — 𝗔𝘀𝘀𝗮𝗹𝗮 𝗩𝗮𝗿𝗶𝗲𝘁𝘆 (@AssalaVariety) August 10, 2022

ويرحب مبارك الهاجري، زوج أحلام بضيوف زوجته قائلا: “يا مرحبا يا بو خالد وام خالد الغالية ونورتونا وأبرك من يجينا وأم أدم الغالية الله يسعدك ويسلمك”.

صلح أحلام وأصالة

وكان فاهد نجل الفنانة أحلام، سبباً في تصالح والدته مع أصالة حينما قال إن والدته تستمع إلى أغاني أصالة أكثر منه.

وكتب فاهد متسائلا: “الحین ابي افھم شي كلكم مستغربین اني احب اصاله؟ عشان یكون في علمكم یعني ان امي تسمع ل اصاله اكثر مني”.

ورآى متابعون ان فاهد أحرج والدته “أحلام” بتغريدته هذه.

في المقابل، عبرت أصالة عن سعادتھا بتغریدة ابن أحلام.

لاتتخيّل يافاهدي كمّ أسعدتني كلماتك الطيّبه ومحبّتك الغاليه .. إرتقاءك هذا يدلّ على طيب نفسك ، وأخلاقك العاليه ، (بتمنّى شوفك حبيبي قريب وغنّي لك وسمعت إنّك بتلحّن فا يالله حضّر ماماتي شي تسمّعني)🥰🥰 https://t.co/Jf8FCAVDAx — Assala (@AssalaOfficial) November 14, 2020

وطالبت أصالة برؤية فاهد، كما أثنت على طیب قلبه وأخلاقه، مبدیة رغبتھا في التعاون معه فنیا بعدما علمت أنھ موهوب في التلحین.

وعلق فاهد على تغریدة أصالة قائلا: “حب كبیر ل خالتي اصاله”.

ودخلت أحلام على الخط وبدأت الخطوة الأولى في طریق الصلح حیث مازحت ابنھا وأصالة قائلة: “لا تحبھا اكثر مني بس اعترف انك حبیتھا مني”.

لا تحبها اكثر مني بس اعترف انك حبيتها مني 😜 https://t.co/ZqkPv2sjFl — A H L A M ~ ♥️ AAA ♥️ (@AhlamAlShamsi) November 14, 2020

وردّت “أصالة” على أحلام بتغريدة قالت فيها: “منّ حبّك إلي طبّقتي مقولة (من الحُبّ ماقتل) .. الله بحفظ فاهد حبيبي ،وبينّنا أصدقاء مشتركين كلمتهمّ لازم تمشي وهلّأ وقت تعترفي شو حبّيتي بالألبوم الّلي بعتقد سمعتيه وغير هيك اشتقت لّك يلّلي جنّنتي أهلي”.

منّ حبّك إلي طبّقتي مقولة (من الحُبّ ماقتل) .. الله بحفظ فاهد حبيبي ،وبينّنا أصدقاء مشتركين كلمتهمّ لازم تمشي 🙏🏻 وهلّأ وقت تعترفي شو حبّيتي بالألبوم الّلي بعتقد سمعتيه🤫 وغير هيك اشتقت لّك 😘 يلّلي جنّنتي أهلي https://t.co/Zzz6VgJp3Z — Assala (@AssalaOfficial) November 14, 2020

فجر السعيد!

وكانت الخلافات وقعت بین أصالة وأحلام على خلفیة تبادل تصریحات عبر مواقع التواصل، العام الماضي.

واشتعلت الخلافات بسبب الإعلامیة الكویتیة فجر السعید التي نشرت أصالة بشأنھا صورة مقترنة بدعاء من أجل شفائھا بعد دخولھا في غیبوبة نتیجة تعرضھا لوعكة صحیة شدیدة.

وعلّقت أحلام على بوست أصالة مشیدة بأخلاقها أصالة وتسامحھا؛ لأنھا تدعو بالشفاء لفجر السعید رغم مھاجمتھا لھا ونشوب خلافات بینھما.