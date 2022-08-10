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كيف تعرف أن شخصا يكذب عليك؟ 5 حيل تستخدمها وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
5 حيل لكشف الكذب watanserb.com
5 حيل لكشف الكذب
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وطن-لا يمكنك أن تعرف ما إذا كان الشخص الذي أمامك يكذب أم يقول الحقيقة، لكن من خلال تطبيق الحيل التي يستعملها عملاء وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ستعرف ذلك حتما.

وفقا لما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن هناك العديد من العلامات التي تدل على أن الشخص الذي أمامك يكذب عليك، وكل ما عليك فعله هو استخدام خمس حيل تتعامل بها وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

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حيل وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي لمعرفة ما إذا كان شخص ما يكذب:

على الرغم من أن الشرطة أو ضباط إنفاذ القانون قد يستخدمون تقنيات مثل جهاز كشف الكذب لكشف الشخص الكاذب في تحقيق ما، إلا أن في الولايات المتحدة لديهم برامج خاصة، طوروا من خلالها أفضل الممارسات في العالم لكشف الكذب.

ولاكتشاف الأكاذيب على وجه التحديد، ابتكروا منذ عام 2009، مجموعة استجواب المحتجزين ذوي القيمة العالية (HIG)/- HighValue Detainee Interrogation Group، وهو مشروع يهدف من خلاله عملاء وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي إلى استجواب الإرهابيين المشتبه بهم وبالتالي التمكن من العمل بسرعة أكبر في مواجهة أي تهديد إرهابي.

إذا كنت تشك في الشخص أو اتهمته بالكذب منذ البداية، فقد يستمر الشخص في الكذب أو ربما ينغلق ولا يريد أن يتعاون

ووفقا لما ترجمته “وطن“، فإنه مشروع أنفقوا فيه أكثر من 15000 مليون دولار للعمل على أكثر من 100 تقنية تعتمد على جهود مكثفة قام بها أفضل علماء النفس. وبفضل هذه الطريقة، فإن عملاء وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي يمكنهم اكتشاف أي كذبة.

وفيما يلي 5 حيل مهمة تستعملها وكالات التحقيق الأميركية:

كن دائما لطيفا

يتمثل أسلوب مجموعة استجواب المحتجزين ذوي القيمة العالية/HIG في أن تكون دائمًا ودودًا ومنتبهًا ومهذبًا مع الشخص الذي يتم استجوابه، لأنهم بهذه الطريقة يثقون بك أكثر وينتهي بهم الأمر بتقديم المزيد من المعلومات ويتجنبون الكذب بعض الشيء.

تجاهل إشارات الجسم

تشير  تقنية HIG أيضًا إلى عدم الوثوق بإشارات الجسد أو الأساطير المطروحة حول هذا الموضوع، مثل أن الشخص الذي يكذب لا ينظر إليك أبدًا في عينيك. لأنه في الواقع، تم التحقق من هذا الأمر وأظهرت البحوث أن الشخص الذي يكذب قادر على النظر إليك مباشرة في أثناء التحدث إليك. وهي سمة شخصية يمتلكها في الواقع، السيكوباتيين.

اطرح أسئلة لا تنتظر

تشير تقنيات HIG إلى أنه يجب عليك طرح الأسئلة التي يتوقعها الشخص والانتقال فجأة إلى سؤال لا يتوقعه، كما بالإمكان أيضا أن تسأل عن التفاصيل لتي يذكروها في إجاباتهم.

اقتياده من خلال الأسئلة إلى مناقضة نفسه

إذا تلقى الشخص المستجوب في أثناء إجابته، معلومات أو بيانات تجعله يناقض نفسه، فسيكون من السهل ضبطه وهو يكذب أو يعترف بأنه كذب. تقنية تعرف باسم “الاستخدام الاستراتيجي للأدلة”.

لا تتهمه سريعا

إذا كنت تشك في الشخص أو اتهمته بالكذب منذ البداية، فقد يستمر الشخص في الكذب أو ربما ينغلق ولا يريد أن يتعاون، كما يمكن أن يبدء في التفكير في أعذار. ولهذا من الأفضل أن تتركه يتحدث ويعبر عن نفسه وأن يكون ودودًا ثم جره إلى البوح بالحقيقة من خلال لطفك معه وانسجامك، فهكذا سيطمئن لك.

تطبيق جديد يمكنه تحويل هاتفك إلى جهاز لكشف الكذب!

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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