طردها عارية من فندق في الإمارات .. صديقة ريان غيغز تفضحه: “كان يريدني لممارسة الجنس فقط”

وطن – كشفت صديقة أسطورة مانشستر يونايتد السابق الويلزي ريان غيغز 48 عاماً، السابقة التي تدعى كيت غريفيل، عن تفاصيل صادمة بشأن سلوك صديقها معها خلال جلسة المحكمة في مدينة مانشستر البريطانية.

وأفادت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، ” المحكمة قد استمعت لأقوال الادعاء، الثلاثاء، بعد الشكوى التي تقدمت بها صديقة الويلزي غيغز السابقة، في مدينة مانشستر”.

وأضافت الصحيفة، ” صديقة الويلزي غيغز (غريفيل)، تحدثت بأن الأخير كان أفضل صديق ورفيق لها. إلا أن بعد ذلك تحول إلى شخص سيىء”.

كما وأردفت، ” غريفيل تحدثت خلال مقابلتها مع المحققين معها، بأن صديقها غيغز قد أمسك بكتفها وقام بطرحها على الأرض، وقام بجرها وطرها عارية من غرة الفندق. مما جعلها تشعر بالإهانة الشديدة”.

من جانبه، قال بيتر رايت المدعي العام، إن ” الواقعة حصلت في نوفمبر 2020 الماضي، حينما فقد غيغز مدرب منتخب الويلزي السابق، السيطرة على نفسه. حيث قام بالاعتداء بالضرب على صديقته السابقة، مما تسبب في تورم شفتها مع حدوث كدمات في وجهها”.

وبين المدعي العام رايت، بأن هذه الواقعة هي مجرد حالة من مظاهر سوء المعاملة على مدار 3 سنوات، تعامل بها ريان غيغز أسطورة مانشستر يونايتد السابق مع صديقته غريفيل.

وبالعودة إلى صديقة أسطورة اليونايتد (غريفيل)، قالت في جلسة المحكمة، ” غيغز قام بإرسال لي العديد من الصور العارية لي، كما وهددني بالابتزاز من أجل الموافقة على طلباته. وجعلني أشعر وكأنني وحيدة ومنعزلة جداً”.

استمعت المحكمة إلى أن جيجز كان يقيم علاقات “كاملة” مع ثماني نساء أخريات خلال علاقته التي استمرت ست سنوات مع كيت جريفيل.

وتضيف، ” لقد حدثت واقعة أخرى مشابه، خلال رحلتنا إلى دبي في فبراير 2020، حيث طلب مني بالمغادرة ثم وقف في طريقي أمسك بحقيبتي وتسبب بعدها في السقوط على الأرض . وتعرضت حينها للإصابة”.

