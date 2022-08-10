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رياضة

طردها عارية من فندق في الإمارات .. صديقة ريان غيغز تفضحه: “كان يريدني لممارسة الجنس فقط”

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ريان جيجز وصديقته كيت جريفيل watanserb.com
ريان جيجز وصديقته كيت جريفيل
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وطن – كشفت صديقة أسطورة مانشستر يونايتد السابق الويلزي ريان غيغز 48 عاماً، السابقة التي تدعى كيت غريفيل، عن تفاصيل صادمة بشأن سلوك صديقها معها خلال جلسة المحكمة في مدينة مانشستر البريطانية.

وأفادت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، ” المحكمة قد استمعت لأقوال الادعاء، الثلاثاء، بعد الشكوى التي تقدمت بها صديقة الويلزي غيغز السابقة، في مدينة مانشستر”.

ريان غيغز طرد صديقته وهي عارية

وأضافت الصحيفة، ” صديقة الويلزي غيغز (غريفيل)، تحدثت بأن الأخير كان أفضل صديق ورفيق لها. إلا أن بعد ذلك تحول إلى شخص سيىء”.

كما وأردفت، ” غريفيل تحدثت خلال مقابلتها مع المحققين معها، بأن صديقها غيغز قد أمسك بكتفها وقام بطرحها على الأرض، وقام بجرها وطرها عارية من غرة الفندق. مما جعلها تشعر بالإهانة الشديدة”.

سوء سلوك غيغز

من جانبه، قال بيتر رايت المدعي العام، إن ” الواقعة حصلت في نوفمبر 2020 الماضي، حينما فقد غيغز مدرب منتخب الويلزي السابق، السيطرة على نفسه. حيث قام بالاعتداء بالضرب على صديقته السابقة، مما تسبب في تورم شفتها مع حدوث كدمات في وجهها”.

وبين المدعي العام رايت، بأن هذه الواقعة هي مجرد حالة من مظاهر سوء المعاملة على مدار 3 سنوات، تعامل بها ريان غيغز أسطورة مانشستر يونايتد السابق مع صديقته غريفيل.

هددها بالابتزاز

وبالعودة إلى صديقة أسطورة اليونايتد (غريفيل)، قالت في جلسة المحكمة، ” غيغز قام بإرسال لي العديد من الصور العارية لي، كما وهددني بالابتزاز من أجل الموافقة على طلباته. وجعلني أشعر وكأنني وحيدة ومنعزلة جداً”.

استمعت المحكمة إلى أن جيجز كان يقيم علاقات “كاملة” مع ثماني نساء أخريات خلال علاقته التي استمرت ست سنوات مع كيت جريفيل.

وتضيف، ” لقد حدثت واقعة أخرى مشابه، خلال رحلتنا إلى دبي في فبراير 2020، حيث طلب مني بالمغادرة ثم وقف في طريقي أمسك بحقيبتي وتسبب بعدها في السقوط على الأرض . وتعرضت حينها للإصابة”.

وتحدثت عن اعتداء آخر، ووصفت كيف جرّها جيجز من غرفة نوم فندق خمس نجوم  في أبو ظبي  – عارية في الممر – بعد أن اتهمته بمغازلة نساء أخريات “بشكل جنوني” .

وقالت: “كان يأتي إلى منزلي في الصباح، كنا نمارس الجنس، شعرت أنه كان يستخدمني لممارسة الجنس فقط. لن يتركني وحدي، لم يكن هناك وقت لم يكن يريد فيه ممارسة الجنس. كان يقترب مني لممارسة الجنس، ثم سافر إلى برشلونة مع فتاة أخرى.

الدفاع عن أفعاله

وفي سياق متصل، نفي محامي الدفاع عن الويلزي ريان غيغز أسطورة مانشستر يونايتد السابق تلك الادعاءات بحق موكله خلال جلسة المحكمة من قبل صديقته السابقة غريفيل.

وكان الاتحاد الويلزي لكرة القدم، قد أقال ريان غيغز من تدريب منتخب بلاده، في نوفمبر عام 2020، بعد تلك الاتهامات الموجهه ضد الأخير. كما ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة بحق أسطورة اليونايتد مالك سالفورد سيتي ل10 أيام قادمة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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