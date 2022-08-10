طردها عارية من فندق في الإمارات .. صديقة ريان غيغز تفضحه: “كان يريدني لممارسة الجنس فقط”

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وطن – كشفت صديقة أسطورة مانشستر يونايتد السابق الويلزي ريان غيغز 48 عاماً، السابقة التي تدعى كيت غريفيل، عن تفاصيل صادمة بشأن سلوك صديقها معها خلال جلسة المحكمة في مدينة مانشستر البريطانية.

وأفادت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، ” المحكمة قد استمعت لأقوال الادعاء، الثلاثاء، بعد الشكوى التي تقدمت بها صديقة الويلزي غيغز السابقة، في مدينة مانشستر”.

ريان غيغز طرد صديقته وهي عارية

وأضافت الصحيفة، ” صديقة الويلزي غيغز (غريفيل)، تحدثت بأن الأخير كان أفضل صديق ورفيق لها. إلا أن بعد ذلك تحول إلى شخص سيىء”.

كما وأردفت، ” غريفيل تحدثت خلال مقابلتها مع المحققين معها، بأن صديقها غيغز قد أمسك بكتفها وقام بطرحها على الأرض، وقام بجرها وطرها عارية من غرة الفندق. مما جعلها تشعر بالإهانة الشديدة”.

سوء سلوك غيغز

من جانبه، قال بيتر رايت المدعي العام، إن ” الواقعة حصلت في نوفمبر 2020 الماضي، حينما فقد غيغز مدرب منتخب الويلزي السابق، السيطرة على نفسه. حيث قام بالاعتداء بالضرب على صديقته السابقة، مما تسبب في تورم شفتها مع حدوث كدمات في وجهها”.

وبين المدعي العام رايت، بأن هذه الواقعة هي مجرد حالة من مظاهر سوء المعاملة على مدار 3 سنوات، تعامل بها ريان غيغز أسطورة مانشستر يونايتد السابق مع صديقته غريفيل.

ريان غيغز يصل المحكمة في مدينة مانشستر لمواجهة اتهامات بالعنف المنزلي..

لائحة الاتهامات تتضمن الاعتداء والحاق أذى جسيم بصديقته في منزله في ضاحية وورسلي في مانشستر الكبرى يوم الأول من نوفمبر 2020..

فضلا عن الاعتداء على شقيقتها الصغرى في نفس الحادثة… pic.twitter.com/GN45nQ17y3 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 9, 2022

هددها بالابتزاز

وبالعودة إلى صديقة أسطورة اليونايتد (غريفيل)، قالت في جلسة المحكمة، ” غيغز قام بإرسال لي العديد من الصور العارية لي، كما وهددني بالابتزاز من أجل الموافقة على طلباته. وجعلني أشعر وكأنني وحيدة ومنعزلة جداً”.

استمعت المحكمة إلى أن جيجز كان يقيم علاقات “كاملة” مع ثماني نساء أخريات خلال علاقته التي استمرت ست سنوات مع كيت جريفيل.

وتضيف، ” لقد حدثت واقعة أخرى مشابه، خلال رحلتنا إلى دبي في فبراير 2020، حيث طلب مني بالمغادرة ثم وقف في طريقي أمسك بحقيبتي وتسبب بعدها في السقوط على الأرض . وتعرضت حينها للإصابة”.

Ryan Giggs has arrived at Manchester Crown Court for day three of his trial. Dressed in a black suit, he entered the courthouse just before 9.30pm. You can follow the trial live on @Telegraph. pic.twitter.com/cW67WoDp7q — Gareth Davies (@GD10) August 10, 2022

وتحدثت عن اعتداء آخر، ووصفت كيف جرّها جيجز من غرفة نوم فندق خمس نجوم في أبو ظبي – عارية في الممر – بعد أن اتهمته بمغازلة نساء أخريات “بشكل جنوني” .

وقالت: “كان يأتي إلى منزلي في الصباح، كنا نمارس الجنس، شعرت أنه كان يستخدمني لممارسة الجنس فقط. لن يتركني وحدي، لم يكن هناك وقت لم يكن يريد فيه ممارسة الجنس. كان يقترب مني لممارسة الجنس، ثم سافر إلى برشلونة مع فتاة أخرى.

الدفاع عن أفعاله

وفي سياق متصل، نفي محامي الدفاع عن الويلزي ريان غيغز أسطورة مانشستر يونايتد السابق تلك الادعاءات بحق موكله خلال جلسة المحكمة من قبل صديقته السابقة غريفيل.

Ryan Giggs at Manchester Crown Court today watching ex-girlfriend Kate giving evidence on police video played to the jury Giggs 'threw a laptop at her head', threatened to share sex videos if she didn't reply Giggs had 'full on' affairs with 8 women while he was with her pic.twitter.com/xeUMNv7h94 — Lilian Chan (@bestgug) August 9, 2022

وكان الاتحاد الويلزي لكرة القدم، قد أقال ريان غيغز من تدريب منتخب بلاده، في نوفمبر عام 2020، بعد تلك الاتهامات الموجهه ضد الأخير. كما ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة بحق أسطورة اليونايتد مالك سالفورد سيتي ل10 أيام قادمة.