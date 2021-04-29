“لست مذنبًا” .. أسطورة مانشستر يونايتد ” غيغز” يواجه القضاء بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على سيدتين

في أول ظهور لأسطورة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الويلزي “رايان غيغر” 47 عامًا، له في المحكمة داخل مدينة مانشستر. بعد رفع دعوة عليه من قبل سيدتين واتهامه بالاعتداء الجسدي عليهم قبل سنوات.

غيغر والمثول أمام المحكمة

وقال مدرب منتخب ويلز السابق “رايان غيغر” أمام مثوله في محكمة مانشستر. قائلاً: ” إنني غير مذنب وأنا برئ من تلك التهم الموجه لي”.

بالفيديو: حضور رايان غيغز إلى محكمة مانشستر بعد اتهمامه بالاعتداء الجسدي على امرأتين

وظهر المدرب الويلزي “غيغر”. في عدد من الصور التي التقطتها عدسات الكاميرا أثناء حضوره جلسة المحكمة. وهو يرتدي سترة سوداء اللون وربطة عنق.

تم اتهام ريان غيغز بالتسبب في ضرر جسدي لامرأة في الثلاثينيات من عمرها والاعتداء على امرأة في العشرينات من عمرها. كلا الحالتين تتعلقان بحادث وقع مساء يوم الأحد 1 نوفمبر 2020.

كما تم اتهامه باستخدام القوة القسرية والاعتداء بالاكراه pic.twitter.com/jYUQDMvV5G — E P L W O R L D (@EPLworld) April 23, 2021

كما ووقف خلف حاجز زجاجي داخل المحكمة. وأدلي بمعلوماته قبل أن يرفض الإقرار بصحة التهم الموجه إليه.

وقد اتهم اللاعب “ريان غيغز” باعتدائه الجسدي على سيدتين يبلغ أعمارهم ما بين العشرينيات والثلاثينيات من العمر. وممارسة السلوك القهري تجاههم خلال الفترة ما بين عامي 2017-2020م.

الاتحاد الويلزي واستبعاد غيغر

وأعلن الاتحاد الويلزي لكرة القدم في بيان رسمي له، استبعاد مدرب منتخب ويلز “ريان عيغز”. واستبداله بالمدرب “بروبرت بيدج”.

في بطولة أوروبا اليورو الصيف القام من العام الجاري 2020، على إثر تلك الاتهامات التي وجهت للمدرب المنتخب الويلزي.

اقرأ المزيد: “شاهد” مانشستر سيتي يحطم أحلام باريس سان جيرمان خارج قواعده بتألق رياض محرز

وأردف الاتحاد الويلزي، ” الاتحاد سيجتمع خلال الأيام القادمة لمناقشة تأثير هذه التطورات على المنتخب الويلزي. بعد استبعاد مدرب الفريق غيغز”.

مدرب ويلز غيغز والنفي

وصرح مدرب منتخب بلاده ويلز “غيغز” في بيان له، ” إنني لست مذنبًا. كما أنني أكن احترمًا لكافة الاجراءات القانونية، وأتفهم جدية المزاعم وأتمسك بالبراءة أمام المحكمة. وأتطلع لتبرئة اسمي من ذلك”.

ريان غيغز غاضب من استبداله بتيري هنري في قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي، عقب اتهامه بالاعتداء على امرأتين. تيري هنري، وآلان شيرر، هما أول نجمين يدخلان قاعة مشاهير البريميرليغ، حيث تم استبدال غيغز بنجم أرسنال السابق هنري في اللحظة الأخيرة. (ذا صن)#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/GPpoY6mOKF — الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) April 28, 2021

وتمنى غيغز للمدرب المنتخب الجديد لبايح والجهاز الفني واللاعبين والمشجعين كل التوفيق في بطولة منافسات اليورو هذا الصيف.

وقد غاب المدرب غيغز على عدد من المباريات الدولية مع منتخب بلاده. عقب تلك الاتهامات الموجه له مع نفي تلك المزاعم.

الويلزي غيغز ومانشستر يونايتد

ولعب أسطورة مانشستر يونايتد ريان غيغز نحو 963 مباراة خلال 23 عامًا. وهو الرقم القياسي التاريخي الذي سجله داخل صفوف فريق “الشياطين الحمر” الإنجيلزي.

كما وتوج بلقب الدوري الممتاز “البريميرليج” 13 مرة . إلى جانب التتويج بقلب دوري أبطال أوروبا مرتين مع الفريق.

غيغز والمشاركات مع منتخب ويلز

وخاض اللاعب الويلزي ريان غيغز مع منتخب بلاده في 64 مباراة خلال الفترة ما بين 1991 و2007م. فيما تولى تدريب المنتخب بعد اعتزاله عالم كرة القدم في عام 2018م.

رايان غيغز لاعب مانشستر يونايتد السابق يقول إنه غير

مذنب خلال مثوله أمام المحكمة بعد اتهامه بالاعتداء على سيدتين pic.twitter.com/scqnZ7jzub — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) April 28, 2021

كما ولعب الويلزي السابق “غيغز” . نحو 963 مباراة خلال 23 عامًا بقميص مانشستر يونايتد الإنجليزي “الشياطين الحمر” الرقم القياسي الأعلى في الفريق. فيما توج بلقب الدوري الممتاز 13 مرة بجانب لقبين لدوري أبطال أوروبا.

الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 77 نقطة، بينما يأتي في ثاني الترتيب فريق فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 67 نقطة بفارق نقطتين. فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 62 نقطة.

تشيلسي والترتيب في الدوري

وفي المركز الرابع يحتل فريق تشيلسي برصيد 58 نقطة، يليه فريق وست هام يونايتد في المركز الخامس برصيد 55 نقطة. بينما جاء فريق ليفربول في المركز السادس في الدقيقة ال54 نقطة.

تراجع توتنهام وأرسنال

فيما جاء في المركز السابع من الترتيب فريق توتنهام بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول المتراجع في الدوري برصيد 53 نقطة.

ويأتي فريق إيفرتون في ثامن الترتيب برصيد 52 نقطة. يليه في المركز التاسع فريق ليدز يونايتد برصيد 47 نقطة.

أما في المركز العاشر من ترتيب منافسات الدوري الإنجليزي جاء فريق أرسنال برصيد 46 نقطة بفارق نقطة وحيدة.

هدافي الدوري الإنجليزي

ويتربع المهاجم الإنجليزي هاري كين في فريق توتنهام على صدارة الترتيب برصيد 21 هدفًا. بفارق هدف عن نجم فريق ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح برصيد 20 هدفًا.

ويأتي في المركز الثالث لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً. يليه مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون”. في المركز الرابع من الترتيب برصيد 15 هدفًا.

🚨 رسميًا | إتهام أسطورة مانشستر يونايتد و مدرب منتخب ويلز "رايان غيغز" بالاعتداء الجنسي على أمراتين وتم تحويله إلى المحكمة. pic.twitter.com/5AvpSIH7FA — جـواد | #GlazersOut (@IbIivx) April 23, 2021

بينما جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون بخامس الترتيب برصيد 14 هدفاً. متساويًا مع اللاعب باتريك بامفورد الذي يلعب في صفوف فريق ليدز يونايتد بنفس عدد الأهداف.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك