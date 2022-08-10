سلمى بهجت.. فيلم قصير أعده قاتلها إسلام طرطور قبل 6 أشهر يكشف مفاجأة! (فيديو)

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وطن– تكشفت تفاصيل جديدة في جريمة قتل الطالبة سلمى بهجت، على يد زميلها إسلام طرطور، بفيديو أعده الأخير بنفسه قبل 6 أشهر.

فيلم قصير

ويدور الفيديو الذي أعده القاتل إسلام طرطور، ونشره عبر قناته على “يوتيوب”، كمشروع تخرج من كلية الإعلام في جامعة الشروق المصرية، التي كان يدرس فيها بصحبة سلمى بهجت، حول طالبة جامعية عاشقة للحياة والتعليم تدعى سلمى.

وتظهر سلمى في الفيلم القصير، أنها متعلقة بوالدها كثيرا، وترجو من الله أن يبقى بخير. ولو كان ذلك على حساب صحتها أو تعليمها.

ويمرض والد سلمى ويموت، خلال أحداث الفيلم القصير، لتدخل في صراع بين الحلال والحرام، وتنحرف في النهاية.

طريق الانحراف والشهوات

وفي الفيلم، يستغل صديق سلمى، المدعو “عزيز”، تخطبها وضياعها، فيسير بها إلى طريق “الشهوات”، وإدمان المخدرات والخمر، والبعد عن طريق الله.

في نهاية أحداث فيلم إسلام طرطور، يموت عزيز غرقاً. فتستيقظ سلمى من غفلتها وترجع إلى الإيمان بالله حتى تضيء حياتها من جديد.

لكن النهاية التي كتبها عادل طرطور لسلمى بهجت الحقيقية، كانت أكثر بشاعة، حيث أنهى حياتها بـ17 طعنة.

صديق إسلام يكشف تفاصيل جديدة

وفي سياق متصل، كشف إياد محمد، الصديق المقرب من إسلام محمد طرطور تفاصيل عن طبيعة العلاقة التي كانت تربط صديقه بالضحية سلمى.

ونشر صديق إسلام محمد محادثات جمعت بينه وبين القاتل يمتدح فيها أخلاق سلمى وأنها أفضل شيء في حياته.

وقال إياد في منشور عبر حسابه على فيسبوك: ”أنا بجد بقول الكلام ده وأنا مصدوم من الخبر اللي شوفته النهاردة.. أنا للأسف كنت أعرف إسلام وكنت زميله في الكلية وندمان على الصحوبية دي.. الإنسان ده بجد أحقر من إنه ياخد فرصة تانية“.

“الحاجة النضيفة في حياتك”

وتابع صديق إسلام: “الإنسانة اللي كانت بتخليك وتجرك إلى الأحسن واللي كانت الحاجة الحلوة اللي في حياتك دي تعمل فيها كده! فإنت بجد إنسان وسخ ويارتني ما تعرفت على أشكالك ولا حتى نصحتك في يوم“.

وأردف: “أنا عمري في حياتي الله يرحمها ما كلمتها ولا سلمت عليها. بس أعرف إنها كانت بنت محترمة جدا وبشهادتك وكلامك عنها. حتى انت كنت عارف إنها الحاجة النظيفة اللي في حياتك، ورغم كل ده ماحافظتش عليها“.

وأضاف: “الإنسانة المحترمة دي اللي بدل ماديتك الفرصة ألف علشان تتصلح يا معدوم الإنسانية تعمل فيها كدة! بس انا هفضحك في كل حتة عشان صح كنت صاحبي وصح كنت بحبك زمان لأني ماكنتش أعرف إنك متحجر القلب. بس أبقى عيل وسخ لو مبينتش للناس أد إيه هي إنسانة محترمة وبكلامك. وفضلت معاك وانت رغم كل ده ماسيبتهاش حتى في حالها!“.

واختتم صديق إسلام منشوره قائلاً: ”حرام عليك عيلتك أبوك وأمك وأختك. اللي بجد ناس طيبين أوي اللي كنت كل يوم بـ مصيبة وكانوا بيجرو وراك في كل حتة تعمل فيهم كده.. انت حقيقي كنت أذى كبير جداً في حياة أي شخص.. ومحدش يقول ضحية، البنت اديتلو بدل الفرصة ألف وهو كان بيخونها بدل المرة مليون، يبقى ده عمره ما كان بيحبها“.