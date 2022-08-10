الرئيسيةالهدهدسبب اعتقال أحمد قطن بسلطنة عمان.. أضرب عن الطعام وحملة لإطلاق سراحه
الهدهد

سبب اعتقال أحمد قطن بسلطنة عمان.. أضرب عن الطعام وحملة لإطلاق سراحه

باسل النجار
كتب باسل النجار
أحمد قطن watanserb.com
أحمد قطن
- Advertisement -

وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بموجة غضب واسعة بين النشطاء العمانيين عقب تداول أنباء تفيد باعتقال الدكتور أحمد قطن، الأكاديمي والناشط البارز في قضايا المجتمع والبيئة.

اعتقال الدكتور أحمد قطن بسلطنة عمان

وأشارت حسابات حقوقية عمانية بتويتر إلى ورود أنباء عن احتجاز الدكتور أحمد قطن، في السلطنة منذ 6 أيام لأسباب لا تزال غير واضحة.

كما كشفت تلك الحسابات أن “قطن” دخل في إضراب عن الطعام اعتراضا على احتجازه.

وتأتي هذه المعلومات المتداولة فيما لم تنشر السلطات العمانية، أي بيان بخصوص ما يتم تداوله.

وأكدت شخصيات عامة في سلطنة عمان، خبر اعتقال الدكتور أحمد قطن، وتم تدشين حملة كبيرة تطالب بإطلاق سراحه على مواقع التواصل.

سبب الاعتقال

وعن سب الاعتقال كشفت الجمعية العمانية لحقوق الإنسان، أن الدكتور أحمد قطن، المحتجز منذ ٤ اغسطس في مركز “عوقد” قد وجهت له من قانون الجنايات التهم (٩٧) و (١١٥) و (١٩١) والتهمة (١٩) من قانون تقنية المعلومات.

وتابعت أن ذلك جاء على إثر تغريدة له على تويتر، طالب فيها بصلاحيات لمجلس الشورى، موضحة أنه مضرب عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقاله.

وتصدر وسم بعنوان “الحرية للدكتور أحمد قطن”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان.

ما جديد قضية الصحفي العماني المختار الهنائي!؟

حملة عمانية تطالب بإطلاق سراح أحمد قطن

وعبر الوسم طالب آلاف النشطاء في السلطنة بإطلاق سراح “قطن”، وأعلنوا عن تضامنهم الكامل معه.

وفي هذا السياق كتب سهيل أحمد قطن:”لمن يشكك في نزاهة الشيخ الدكتور أحمد قطن ولمن لا يعرفه نقول:هو عالم وموسوعة في جميع المجالات، محب لوطنه.”

وتابع:”يتميز بالأخلاق العالية والصفات الحميدة كالشجاعة والكرم والثقة بالنفس يحمل هموم مجتمعه ويؤثرهم على نفسه، يحارب الفساد لديه رؤية لإصلاحات جوهرية .”

فيما دونت ناشطة عمانية:”العالم بأكمله يتذمر من سوء الأوضاع الاقتصادية، مظاهرات ضجت بها الدول واقتحامات لمباني حكومية تصادم بين الشعوب وأجهزة الأمن.”

وتابعت:”هؤلاء الفئة عبروا عن مطالبهم بهذه الطريقة. في حين المفكرون يعبرون بما تسطر أقلامهم وعليه يجب احتواء الجميع. والخروج من نفق تذمرالشعوب” حسب وصفها.

وعلق أحمد الرواس:”حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون. ومن هذا التشريع الأسمى نطالب الجهات المعنية بإطلاق سراح الدكتور أحمد قطن، لأن أرائه تلامس أراؤنا كمواطنين.”

واستطرد:”ونرى أنه لم يتجاوز القانون بنقده كل ما يتعارض بالعيش الكريم لأبناء عمان.”

فيما عبر عماني عن تضامنه مع الأكاديمي المعتقل بقوله:”أعانه الله على قول الحق، ونعم الرجل بوخالد الدكتور أحمد رجل لا يخشى قول الحق مهما كانت عواقبه سدد الله خطاه.”

وقال مغرد عبر الوسم:”هذا الرجل لا تجد في حديثه إساءة لفظ، أو لمزٍ أو همزٍ، بل يتحدث بحديث كله حرقة وغيرة على وطنه، ويقدم نصائحه للحكومة بدون إساءة لأحد.”

هذا وأكدت التقارير التي استلمتها الجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، قيام جهاز الأمن الداخلي منذ أسبوع باعتقال الناشط البيئي الدكتور أحمد عيسى قطن.

مشيرة في بيان لها إلى أنه سبق اعتقاله أيضا بتاريخ 23 فبراير/شباط 2021 في صلالة.

براءة المختار الهنائي.. أول ظهور للصحفي العماني والكشف عن “الجندي المجهول” بالقضية

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأربعاء 10 أغسطس 2022.. انخفاض طفيف

الهدهد

ضبط محل تجاري بولاية الرستاق بسلطنة عمان يبيع سلعا مخلة بالآداب العامة (شاهد)

الهدهد

تقرير إسرائيلي: سلطنة عُمان تعطل تقصير الرحلات الجوية الإسرائيلية شرقا في انتظار مكافأة!

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022.. ارتفاع محدود

اقتصاد

بلومبيرغ: سلطنة عُمان ستستخدم “فائض الميزانية” في هذا الأمر

حياتنا

فيديو.. أفعى خطيرة تظهر في ظفار العمانية وتثير فزعا

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الاثنين 8 أغسطس 2022.. انخفاض محدود

الهدهد

فيديو يستفز العمانيين .. شباب ينتهكون حرمة إحدى المقابر ويعبثون بمحتوياتها

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم الأحد 7 أغسطس 2022

اقتصاد

سعر الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 6 أغسطس 2022

الهدهد

كانوا يقصدون سلطنة عمان.. السعودية تمنع جرحى من عبور أراضيها إلى اليمن(شاهد)

الهدهد

لونلي بلانيت: سلطنة عمان ضمن أفضل 10 دول للسياحة لعام 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا