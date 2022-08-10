سبب اعتقال أحمد قطن بسلطنة عمان.. أضرب عن الطعام وحملة لإطلاق سراحه

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بموجة غضب واسعة بين النشطاء العمانيين عقب تداول أنباء تفيد باعتقال الدكتور أحمد قطن، الأكاديمي والناشط البارز في قضايا المجتمع والبيئة.

اعتقال الدكتور أحمد قطن بسلطنة عمان

وأشارت حسابات حقوقية عمانية بتويتر إلى ورود أنباء عن احتجاز الدكتور أحمد قطن، في السلطنة منذ 6 أيام لأسباب لا تزال غير واضحة.

كما كشفت تلك الحسابات أن “قطن” دخل في إضراب عن الطعام اعتراضا على احتجازه.

وردت المركز أنباء عن احتجاز الدكتور أحمد قطن @Ahmed_Qtn منذ ست أيام لأسباب لاتزال غير واضحة وإضرابه عن الطعام.#الحريه_للدكتور_احمد_قطن pic.twitter.com/73npMhuV2m — The Omani Centre for Human Rights (@ochromanorg) August 9, 2022

وتأتي هذه المعلومات المتداولة فيما لم تنشر السلطات العمانية، أي بيان بخصوص ما يتم تداوله.

وأكدت شخصيات عامة في سلطنة عمان، خبر اعتقال الدكتور أحمد قطن، وتم تدشين حملة كبيرة تطالب بإطلاق سراحه على مواقع التواصل.

سبب الاعتقال

وعن سب الاعتقال كشفت الجمعية العمانية لحقوق الإنسان، أن الدكتور أحمد قطن، المحتجز منذ ٤ اغسطس في مركز “عوقد” قد وجهت له من قانون الجنايات التهم (٩٧) و (١١٥) و (١٩١) والتهمة (١٩) من قانون تقنية المعلومات.

د.أحمد قطن @Ahmed_Qtn المحتجز منذ ٤ اغسطس في مركز عوقد قد وجهت له من قانون الجنايات التهم (٩٧) و (١١٥) و (١٩١) والتهمة (١٩) من قانون تقنية المعلومات أثر تغريده له على تويتر مطالباً بصلاحيات لمجلس الشورى وهو مضرب عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقاله. #الحريه_للدكتور_أحمد_قطن pic.twitter.com/ZXx20VZFR0 — The Omani Centre for Human Rights (@ochromanorg) August 10, 2022

وتابعت أن ذلك جاء على إثر تغريدة له على تويتر، طالب فيها بصلاحيات لمجلس الشورى، موضحة أنه مضرب عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقاله.

نطالب بالافراج عن الدكتور احمد قطن pic.twitter.com/l67j6wHJRM — سعيد جداد-ابوعماد (@sjadad1) August 10, 2022

وتصدر وسم بعنوان “الحرية للدكتور أحمد قطن”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في سلطنة عمان.

حملة عمانية تطالب بإطلاق سراح أحمد قطن

وعبر الوسم طالب آلاف النشطاء في السلطنة بإطلاق سراح “قطن”، وأعلنوا عن تضامنهم الكامل معه.

وفي هذا السياق كتب سهيل أحمد قطن:”لمن يشكك في نزاهة الشيخ الدكتور أحمد قطن ولمن لا يعرفه نقول:هو عالم وموسوعة في جميع المجالات، محب لوطنه.”

لمن يشكك في نزاهة الشيخ الدكتور أحمد قطن ولمن لا يعرفه نقول

هو عالم وموسوعة في جميع المجالات

محب لوطنه يتميز بالأخلاق العاليةوالصفات الحميدة كالشجاعة والكرم والثقة بالنفس يحمل هموم مجتمعه ويؤثرهم على نفسه،

يحارب الفساد لديه رؤية لإصلاحات جوهرية .#الحريه_للدكتور_احمد_قطن pic.twitter.com/WWTmhmwQXn — سهيل أحمد قطن (@suhqatan) August 10, 2022

وتابع:”يتميز بالأخلاق العالية والصفات الحميدة كالشجاعة والكرم والثقة بالنفس يحمل هموم مجتمعه ويؤثرهم على نفسه، يحارب الفساد لديه رؤية لإصلاحات جوهرية .”

فيما دونت ناشطة عمانية:”العالم بأكمله يتذمر من سوء الأوضاع الاقتصادية، مظاهرات ضجت بها الدول واقتحامات لمباني حكومية تصادم بين الشعوب وأجهزة الأمن.”

العالم باكمله يتذمر من سؤ الأوضاع الاقتصاديه.مظاهرات ضجة بهاالدول

اقتحامات لمباني حكومية تصادم بين الشعوب وأجهزة الأمن هؤلاءالفئه عبرواعن مطالبهم بهذه الطريقه.في حين المفكرون يعبرون بما تسطراقلامهم وعليه يجب احتواء الجميع. والخروج من نفق تذمرالشعوب . #الحريه_للدكتور_أحمد_قطن pic.twitter.com/1b9KYqFweW — dhofaria (@FB3336) August 10, 2022

وتابعت:”هؤلاء الفئة عبروا عن مطالبهم بهذه الطريقة. في حين المفكرون يعبرون بما تسطر أقلامهم وعليه يجب احتواء الجميع. والخروج من نفق تذمرالشعوب” حسب وصفها.

وعلق أحمد الرواس:”حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون. ومن هذا التشريع الأسمى نطالب الجهات المعنية بإطلاق سراح الدكتور أحمد قطن، لأن أرائه تلامس أراؤنا كمواطنين.”

واستطرد:”ونرى أنه لم يتجاوز القانون بنقده كل ما يتعارض بالعيش الكريم لأبناء عمان.”

فيما عبر عماني عن تضامنه مع الأكاديمي المعتقل بقوله:”أعانه الله على قول الحق، ونعم الرجل بوخالد الدكتور أحمد رجل لا يخشى قول الحق مهما كانت عواقبه سدد الله خطاه.”

هذا الرجل لاتجد في حديثه إساءة لفظ، أو لمزٍ أو همزٍ، بل يتحدث بحديث كله حرقة وغيرة على وطنه، ويقدم نصائحه للحكومة بدون إساءة لأحد. #الحريه_للدكتور_احمد_قطن — رصيف (@xx90fi) August 9, 2022

وقال مغرد عبر الوسم:”هذا الرجل لا تجد في حديثه إساءة لفظ، أو لمزٍ أو همزٍ، بل يتحدث بحديث كله حرقة وغيرة على وطنه، ويقدم نصائحه للحكومة بدون إساءة لأحد.”

هذا وأكدت التقارير التي استلمتها الجمعية العُمانية لحقوق الإنسان، قيام جهاز الأمن الداخلي منذ أسبوع باعتقال الناشط البيئي الدكتور أحمد عيسى قطن.

مشيرة في بيان لها إلى أنه سبق اعتقاله أيضا بتاريخ 23 فبراير/شباط 2021 في صلالة.