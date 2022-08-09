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لأول مرة تايلاند تفرض ضريبة سياحية على الأجانب الذين يدخلون البلاد

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
تايلاند تفرض ضريبة السياحة بهدف تمويل مشاريع السياحة المستدامة. watanserb.com
تايلاند تفرض ضريبة السياحة بهدف تمويل مشاريع السياحة المستدامة.
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وطن-بنفس الطريقة التي تتبعها دولة بوتان، الواقعة في جنوب آسيا وبالقرب من سلسلة جبال الهيمالايا الشرقية، تخطط تايلاند لفرض ضريبة عن السياحة بهدف تمويل مشاريع السياحة المستدامة.

بمبلغ 8 يورو، اختارت الحكومة هذه الضريبة، ليدفعها السياح عند الوصول للجمارك. في الوقت الحالي، لم يتم تحديد تاريخ تطبيقها بعد ولكن سيكون ذلك ساريًا قبل يناير 2023، بحسب ما نشرته مجلة “فيمينا” الفرنسية.

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وبمجرد تنفيذ هذا القانون، سيتم استخدام الدخل المحصّل من تطبيق هذه الضريبة، للتغطية التأمينية للسياح الأجانب وتحسين البنية التحتية للسياحة المستدامة، وفقا لما قاله المسؤول في هيئة السياحة في تايلاند يوثاسك سوباسورن.

تايلاند
تايلاند

ونقلا عن صحيفة بانكوك بوست، أوضحت “وطن” من خلال ترجمتها أن هذا التأمين، ساري المفعول لمدة أقصاها 30 يومًا، كما ستغطي مخاطر الحوادث وأعمال الشغب والهجوم الإرهابي والكوارث الطبيعية التي تصل إلى 500000 بات (حوالي 13.700 يورو).

ومع ذلك، يرجى ملاحظة أن هذا التأمين لا يغطي التكاليف المتعلقة بالصحة مثل المخاطر المتعلقة بـ Covid-19 أو غيره. لهذا، سيتعين على السياح الحصول على تأمين على السفر قبل وصولهم إلى الإقليم.

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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