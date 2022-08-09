لأول مرة تايلاند تفرض ضريبة سياحية على الأجانب الذين يدخلون البلاد

- Advertisement -

وطن-بنفس الطريقة التي تتبعها دولة بوتان، الواقعة في جنوب آسيا وبالقرب من سلسلة جبال الهيمالايا الشرقية، تخطط تايلاند لفرض ضريبة عن السياحة بهدف تمويل مشاريع السياحة المستدامة.

بمبلغ 8 يورو، اختارت الحكومة هذه الضريبة، ليدفعها السياح عند الوصول للجمارك. في الوقت الحالي، لم يتم تحديد تاريخ تطبيقها بعد ولكن سيكون ذلك ساريًا قبل يناير 2023، بحسب ما نشرته مجلة “فيمينا” الفرنسية.

وبمجرد تنفيذ هذا القانون، سيتم استخدام الدخل المحصّل من تطبيق هذه الضريبة، للتغطية التأمينية للسياح الأجانب وتحسين البنية التحتية للسياحة المستدامة، وفقا لما قاله المسؤول في هيئة السياحة في تايلاند يوثاسك سوباسورن.

ونقلا عن صحيفة بانكوك بوست، أوضحت “وطن” من خلال ترجمتها أن هذا التأمين، ساري المفعول لمدة أقصاها 30 يومًا، كما ستغطي مخاطر الحوادث وأعمال الشغب والهجوم الإرهابي والكوارث الطبيعية التي تصل إلى 500000 بات (حوالي 13.700 يورو).

ومع ذلك، يرجى ملاحظة أن هذا التأمين لا يغطي التكاليف المتعلقة بالصحة مثل المخاطر المتعلقة بـ Covid-19 أو غيره. لهذا، سيتعين على السياح الحصول على تأمين على السفر قبل وصولهم إلى الإقليم.