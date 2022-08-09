كيف تقرأ رسائل الإنستغرام بدون علم المرسل؟ إليك طريقتان

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وطن- يعد تطبيق انستغرام من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي في العالم.

ويبحث الكثير من مستخدمي الإنستغرام عن طريقة لقراءة الرسائل الواردة دون ظهور مؤشر القراءة لدى المرسل.

كيف يمكنك قراءة الرسائل المباشرة دون علم المرسل؟

بالنسبة لهواتف آيفون

إن أبسط طريقة لقراءة رسالة مباشرة على انستغرام دون علم المرسل على هاتف آيفون هي عرض الرسالة بالكامل على شاشتك الرئيسية.

وفي حال كانت الرسالة طويلة جدًا بحيث لا تتمكن من عرض الرسالة بالكامل وتعطيك جزء منها فقط، فيمكنك الاحتفاظ بالإشعار عالى شاشة الإشعارات وسحبه لأسفل، مما يؤدي إلى توسيع الرسالة دون فتح التطبيق.

من المهم أن تضغط على الزر بعناية وإلا ستفتح التطبيق دون قصد، وبالتالي سيعرف المرسل أنك قرأت الرسالة.



بالنسبة إلى هواتف أندرويد

بالنسبة إلى هواتف أندرويد، لن تتمكن من استخدام طريقة السحب ولكن يمكنك بدلاً من ذلك النقر فوق السهم لأسفل الموجود على يمين الرسالة.

يوجد خيار آخر لقراءة الرسالة دون علم المرسل، وذلك من خلال تقييد المستخدم عبر إعدادات تطبيق إنستجرام.

من خلال تحديد هذه الميزة، إذ يجرى إرسال رسائل هذا الشخص الجديدة إلى علامة تبويب ثانية تتيح لك عرضها دون علم الفرد، ولكن عندما تكون مستعدًا للرد، سيتعين عليك السماح بالرسالة أو الموافقة عليها، وفي هذه الحالة سيرى المرسل أنك قرأت الرسالة.

كما تتلقى أيضًا أي إخطارات من الشخص المقيد، وذلك لأن هذه الميزة مصممة لمكافحة التنمر أو التحرش.



كيف يمكنك تقييد شخص ما على الإنستغرام؟

لتقييد شخص ما عبر الرسائل المباشرة، انتقل إلى ملفه الشخصي وحدد النقاط الثلاث الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من شاشتك.

بعدها ستجد قائمة منبثقة فيها خيارات تقييد وحظر وتقرير مدرجين باللون الأحمر، انقر فوق زر التقييد ثم أكد القرار.

وبعد القيام بذلك تنتقل أي رسائل مستقبلية إلى صندوق الوارد المقيد، ولن يتم إخطار المرسل بأنه جرى تقييده، وفقا لما أوردته صحيفة ذا صن البريطانية.