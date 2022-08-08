تونس: صورة قيس سعيد على مئذنة مسجد تثير جدلا عاصفا

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وطن- أثيرت حالة من الجدل الصاخب في تونس، بسبب انتشار صورة للرئيس قيس سعيد، على مئذنة أحد المساجد في البلاد.

وأظهرت الصورة، وجود علم تونس على واجهة مئذنة مسجد في مدينة سيدي بوزيد، وأسفله مباشرة توجد صورة قيس سعيد، وذلك قبالة ساحة مهرجان في المدينة.

هذا المشهد الذي قوبل باحتجاجات شديدة بين النشطاء، أعاد ذاكرة التونسيين إلى سنوات الدعاية السياسية الرسمية للنظام قبل ثورة 2011.

وقال الناشط “Khallouli Mohamed”: “المشكل الحقيقي ليس في تعليق صورة قيس سعيّد . المشكل أن هنالك من يحاول شيئا فشيئا جعل هذه الممارسات مألوفة لدى التونسين حين تتعوّد العين عليها . هكذا دوما تبدأ الحكاية و تنتهي بصورته في كل مكان”.

المشكل الحقيقي ليس في تعليق صورة قيس سعيّد . المشكل أن هنالك من يحاول شيئا فشيئا جعل هذه الممارسات مألوفة لدى التونسين حين تتعوّد العين عليها . هكذا دوما تبدأ الحكاية و تنتهي بصورته في كل مكان. — Khallouli Mohamed (@khallouli_Med) August 7, 2022

فيما كتب “نصر الدين السويلمي”: “فاجعة خلفتها صورة بن عون..!

نزلت الصورة فأزلت معها آخر ورقة توت.. تونس عريانة!.. عندما تتم إزالة صورة من على مسجد في معتمدية مغمورة ما وراء البلايك بأمر من قيس سعيد بعد أن ظلت 3 أيام مادة للجدل الوطني وفشلت كل الاجهزة والقوى في انزالها حتى قرر في شأنها”.

فاجعة خلفتها صورة بن عون..! نزلت الصورة فأزلت معها آخر ورقة توت.. تونس عريانة!

عندما تتم إزالة صورة من على مسجد في معتمدية مغمورة ما وراء البلايك بأمر من قيس سعيد بعد أن ظلت 3 أيام مادة للجدل الوطني وفشلت كل الاجهزة والقوى في انزالها حتى قرر في شأنها https://t.co/PIbvZEoJJO pic.twitter.com/kncZmBtH3W — نصر الدين السويلمي (@NasreddineS1) August 7, 2022

وغرد “سمير الزّواري”: “في سابقة خطيرة : رفع صورة قيس سعيد على صومعة مسجد سيدي علي بن عون”.

في سابقة خطيرة : رفع صورة قيس سعيد على صومعة مسجد سيدي علي بن عون https://t.co/EfPB3EUmzv — سمير الزّواري (@PHpHI7vFhjvdg8U) August 6, 2022

إزاء موجة الغضب، اضطرت السلطات المحلية في ولاية سيدي بوزيد إلى سحب صورة قيس سعيد من مئذنة على علو أمتار.

وقالت محافظة سيدي بوزيد، في بيان، إنه “على إثر تعليق صورة رئيس الجمهورية على إحدى المآذن بمعتمدية سيدي علي بن عون، أذن الرئيس بإزالتها فورا رافضا رفضا قاطعا شخصنة السلطة”.

في المقابل، نأت “جمعية مهرجان سيدي علي بن عون” بنفسها عن الصورة، وقالت في بيان، إن هذا المسجد لا يدخل ضمن مشمولات المهرجان ولا العروض ولا مسؤولياتها الإدارية.

وأعربت عن التزامها في هذا المجال بقانون تحييد الأنشطة الثقافية عن الشأن السياسي.

في سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة بأنه تم إعفاء معتمد سيدي علي بن عون من منصبه، مرجحة أن تكون إقالته مرتبطة بالصورة المثيرة للجدل.

وتثير الدعاية السياسية حساسية لقطاعات واسعة من التونسيين الذين يعارضون نظام الحكم السائد لعقود طويلة قبل ثورة 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي للرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

ودائما ما كانت تظهر صورة زين العابدين بن علي منتشرة في المؤسسات والفضاءات العامة.

ويواجه قيس سعيد الفائز بأغلبية واسعة في الانتخابات الرئاسية عام 2019، اتهاما من المعارضة، بالتأسيس لحكم فردي بعد أن نجح في تمرير دستور جديد عزز من سلطاته بشكل كبير، في الاستفتاء الذي جرى يوم 25 يوليو الماضي.