لماذا يجب ألا تشحن هاتفك في الليل؟

- Advertisement -

وطن-من المحتمل أنك معتاد على شحن بطارية الهاتف الذكي في أثناء الليل، ربما لأنك لا تجد الوقت لشحنه خلال اليوم أو تنسى فعل ذلك لأي سبب من الأسباب، لكن لكي تدوم بطاريتك لفترة طويلة عليك الانتباه إلى بعض الأشياء التي تقوم بها عند استخدامك للهاتف ويمكن أن تتلفه بشكل سريع.

وفقا لما نشرته مجلة “سانتي بلوس ماغ” الفرنسية، فإن بطارية الهاتف المحمول مهمة للغاية لأنها تحافظ على أداء هاتفك الذكي بشكل جيد وعلى المدى الطويل. للحفاظ على بطاريتك، ما عليك سوى اتباع هذه النصائح وتغيير بعض العادات أيضًا.

ما الذي يجب عليك تجنب القيام به؟

وفقا لما ترجمته “وطن“، لا شك في أن شحن بطارية هاتفك المحمول في أثناء الليل، عادة سيئة للغاية يرتكبها الكثير من الأشخاص؛ فهي تتلف الهاتف وتستنزف بطارية جهازك. فبقيامك بهذه الخطوة يوميا، فإنك تخاطر بإتلاف بطارية هاتفك المحمول سريعا.

يجب ألا تشحن هاتفك الذكي بين عشية وضحاها

تذكر المجلة، أنه غالبًا ما نتذكر شحن بطارية الهاتف المحمول في أثناء الليل وبالتحديد قبل النوم، لأننا نعتقد أن هذه العادة غير ضارة وتسمح لنا بشحن الهاتف الذكي بالكامل.

ولأنك لا تجد الوقت الكافي لشحنه فتضطر للقيام بذلك في ساعات متأخرة من الليل لكي تجده في الصباح مشحونا بالكامل، متناسيا الضرر الذي سيلحق بالهاتف.

من الجدير ذكره أن إعادة شحن جهازك طوال الليل، قد يؤدي إلى إتلاف بطارية هاتفك المحمول لأنه سيبقى طويل في الشاحن على الرغم من وصوله إلى نسبة شحن كاملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تزداد حرارة بعض البطاريات في الليل وتستهلك المزيد من الكهرباء.

بحسب المجلة، تتكون معظم الهواتف الذكية من بطارية ليثيوم أيون؛ وهي نوع من البطاريات القابلة للشحن في غضون ساعات قليلة، كما أنها بطاريات توفر الكثير من الطاقة للأجهزة الإلكترونية الحديثة، من الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة الاخرى.

فعند شحن بطارية الهاتف بالكامل 100% وإبقائه متصلاً بالكهرباء، في هذه الحالة يتم فرط استخدام البطارية، مما يجبرها على إنفاق الطاقة التي يتم الحاجة إليها.

بالإضافة إلى أن ترك الهاتف موصولاً بالشاحن طوال الليل يعني أن شحنه سيتجاوز بالتأكيد نسبة 80% الموصي بها.

ويمكن أن يؤدي الشحن المطول أيضاً إلى زيادة درجة الحرارة، مما يؤدي إلى تدهور البطارية بشكل طبيعي، وقد يؤدى إلى انفجارها في بعض الحالات، وبالتحديد إذا ترك الهاتف تحت الوسادة بشكل دائم، حيث يؤدى ذلك إلى نقص تدفق الهواء وبالتالي تلف محتمل للبطارية، وقد يزيد من احتمال نشوب حريق.

كيفية إطالة عمر بطارية الهاتف الذكي

هناك بعض النصائح البسيطة لإطالة عمر بطارية الهاتف الذكي، والحصول على الاستفادة القصوى منها:

– استخدام الشحن المتقطع للمحافظة على بطارية الهاتف بين 20 و 80 بالمئة.

– التقليل من مقدار الوقت الذي تبقى فيه البطارية بنسبة 100% من خلال عدم شحن الهاتف في الليل.

– الاحتفاظ بالهاتف في درجة حرارة الغرفة، وبالتالي تجنب درجات الحرارة المرتفعة.

– التقليل من استنزاف بطارية الهاتف عن طريق إيقاف تشغيل التطبيقات غير الضرورية.