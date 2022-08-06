إصابة عدد من الركاب.. هذا ما حدث لطائرة كويتية اخترقت مسار طائرة “إيرباص 380” (شاهد)

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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف عن أضرار لحقت بطائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية بسبب دخولها في مسار طائرة إيرباص 380.

ووفقا لما هو متداول، فإن الطائرة الكويتية التي كانت متجهة من الكويت إلى روما، تعرضت لاهتزازات قوية نجم عنها إصابات بين الركاب بسبب دخولها في مسار الطائرة الضخمة إيرباص 380.

وأظهر الفيديو المصور من مكان تخزين وجبات الطعام على متن الطائرة سقوط جميع وجبات الركاب على أرض الطائرة، وكذلك تبعثر العديد من الأغراض.

طائرة الخطوط الكويتيه دخلت خلف مسار طائرة كبيره ايرباص ٣٨٠ وكانت الكويتية في طريقها من الكويت الى روما مما نتج عنه اختلال في الهواء وهناك إصابات لبعض الركاب ..#الخطوط_الجويه_الكويتيه pic.twitter.com/XY95i618gy — فقران (@ChrisN0xx) August 5, 2022

ولم تعلق الخطوط الجوية الكويتية على الواقعة حتى الآن.

مواصفات إيرباص 380

وتعتبر طائرة إيرباض 380 أكبر طائرة ركاب في العالم، وهي طائرة ذات طابقين وتعمل على أربع محركات نفاثة .

أنتجتها شركة صناعة الطائرات الأوروبية “إيرباص”، وأقعلت الطائرة في أول طيران فعلي لها في 27 أبريل 2005 من مطار مدينة تولوز إحدى مدن جنوب فرنسا.

وقامت الطائرة بأول رحلة تجارية لها في 25 أكتوبر 2007 مع الخطوط الجوية السنغافورية وكان خط الرحلة سنغافورة – سيدني، وكانت الطائرة تسمى أثناء عمليات التطوير وقبل ظهورها للنور باسم إيرباص A3XX.

وأطلق على الطائرة فيما بعد لقب “سوبر جامبو” كونها أكبر طائرة ركاب مدنية حديثة.

نموذج إير باص 380 المخصص للشحن

وتعتبر الإيرباص إيه 380 أكبر طائرة ركاب في العالم إلا أنها أقصر طولاً من طائرة إيرباص إيه 340-600، وللطائرة نموذج آخر غير هذا النموذج المخصص للركاب، وهو نموذج الشحن ايرباص إيه 380-800إف.

و تعتبر هذه الطائرة واحدة من أكبر طائرات الشحن الجوي الموجودة في العالم، وتتفوق حمولتها حمولة طائرة الشحن الروسية أنتونوف إيه إن-225.

و يوفر تصميم الإيرباص إيه 380-800 القدرة للطائرة على الطيران مسافة تقدر 15200 كيلومتراً 8200 ميل بحري) أي أنها تستطيع الطيران من هونج كونج في الصين إلى بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية(، وتبدأ سرعتها الفعلية من 0.85 ماخ (أي ما يقارب 900 كم/ساعة)، وتعتبر الإيرباص 380 أول طائرة تجارية تعمل باستخدام الغاز المُسال).