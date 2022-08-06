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إصابة عدد من الركاب.. هذا ما حدث لطائرة كويتية اخترقت مسار طائرة “إيرباص 380” (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
طائرة كويتية watanserb.com
طائرة كويتية
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف عن أضرار لحقت بطائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية بسبب دخولها في مسار طائرة إيرباص 380.

ووفقا لما هو متداول، فإن الطائرة الكويتية التي كانت متجهة من الكويت إلى روما، تعرضت لاهتزازات قوية نجم عنها إصابات بين الركاب بسبب دخولها في مسار الطائرة الضخمة إيرباص 380.

وأظهر الفيديو المصور من مكان تخزين وجبات الطعام على متن الطائرة سقوط جميع وجبات الركاب على أرض الطائرة، وكذلك تبعثر العديد من الأغراض.

ولم تعلق الخطوط الجوية الكويتية على الواقعة حتى الآن.

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مواصفات إيرباص 380

وتعتبر طائرة إيرباض 380 أكبر طائرة ركاب في العالم، وهي طائرة ذات طابقين وتعمل على أربع محركات نفاثة .

أنتجتها شركة صناعة الطائرات الأوروبية “إيرباص”، وأقعلت الطائرة في أول طيران فعلي لها في 27 أبريل 2005 من مطار مدينة تولوز إحدى مدن جنوب فرنسا.

وقامت الطائرة بأول رحلة تجارية لها في 25 أكتوبر 2007 مع الخطوط الجوية السنغافورية وكان خط الرحلة سنغافورة – سيدني، وكانت الطائرة تسمى أثناء عمليات التطوير وقبل ظهورها للنور باسم إيرباص A3XX.
وأطلق على الطائرة فيما بعد لقب “سوبر جامبو” كونها أكبر طائرة ركاب مدنية حديثة.

نموذج إير باص 380 المخصص للشحن

وتعتبر الإيرباص إيه 380 أكبر طائرة ركاب في العالم إلا أنها أقصر طولاً من طائرة إيرباص إيه 340-600، وللطائرة نموذج آخر غير هذا النموذج المخصص للركاب، وهو نموذج الشحن ايرباص إيه 380-800إف.

و تعتبر هذه الطائرة واحدة من أكبر طائرات الشحن الجوي الموجودة في العالم، وتتفوق حمولتها حمولة طائرة الشحن الروسية أنتونوف إيه إن-225.

و يوفر تصميم الإيرباص إيه 380-800 القدرة للطائرة على الطيران مسافة تقدر 15200 كيلومتراً 8200 ميل بحري) أي أنها تستطيع الطيران من هونج كونج في الصين إلى بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية(، وتبدأ سرعتها الفعلية من 0.85 ماخ (أي ما يقارب 900 كم/ساعة)، وتعتبر الإيرباص 380 أول طائرة تجارية تعمل باستخدام الغاز المُسال).

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المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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