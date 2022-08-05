فيديو صادم لمواطن إماراتي استهتر بقوة سيل جارف.. هذا مصيره!!

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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يوثق لحظة جرف السل لأحد الإماراتيين بعد استهتاره به.

وأظهر الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، قيام المواطن الإماراتي بمحاولة عبور السيل المتدفق بقوة نحو الوادي.

وبحسب الفيديو، فإن استهتار المواطن الإماراتي بقوة السيل جعلته لا يقدر العواقب، حتى فقد توازنه وسقط في السيل الجارف نحو الوادي.

وأشار ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إلى احتمالية أن يكون المواطن الإماراتي الذي جرفه السيل قد لقي حتفه.

وفاة 7 أشخاص جراء سيول الإمارات

ولقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم جراء سيول ضربت عدة مناطق في الإمارات في الأيام الأخيرة، بينما واصلت السلطات تحركاتها لحصر الاضرار الناجمة عن السيول التي تسببت بها غزارة الامطار.

وشهدت إمارات الفجيرة ورأس الخيمة والشارقة تساقط كمية كبيرة من الأمطار الغزيرة غير المسبوقة في هذا الوقت من العام.

وتم إنقاذ أكثر من 870 شخصا في إماراتي الشارقة والفجيرة بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

عاصفة رعدية في المناطق الجنوبية الشرقية بالإمارات

ورصدت صور الأقمار الاصطناعية ورادار الأمطار المشغل لدى المركز الوطني للارصاد الجوية الجمعة، تشكل سحب عاصفة رعدية قوية على المناطق الجنوبية الشرقية من الإمارات بما فيها مدينة العين يرافقها هطول الأمطار الغزيرة وربما تساقط لزخات من البرد مع حدوث البرق والرعد.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد، فإنه عادةً ما يصحب هذا النوع من السحب بهبوب رياح هابطة شديدة في محيطه مما يتسبب بتشكل موجات غُبارية كثيفة تؤدي إلى تدني كبير في مدى الرؤية الأفقية، ولا يُستبعد ان يمتد الغُبار لمناطق اوسع من نطاق السحب الرعدية الساعات القادمة.