الجمعة, أغسطس 5, 2022
الرئيسيةالهدهدفوربس: السعودية تستجدي الاستثمار الأجنبي بعد سجلها "المخيب للآمال" عبر هذ الإجراء
الهدهد

فوربس: السعودية تستجدي الاستثمار الأجنبي بعد سجلها “المخيب للآمال” عبر هذ الإجراء

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
السعودية watanserb.com
السعودية
- Advertisement -

وطن- قالت مجلة “فوربس” إن حكومة المملكة العربية السعودية لجأت إلى محاولة أخرى لجذب المزيد من المستثمرين الدوليين، من خلال إنشاء وكالة مخصصة لمحاولة تغيير سجلها المخيب في جذب الاستثمار الداخلي.

وقالت المجلة إنه في 2 أغسطس/ آب الجاري وافق مجلس الوزراء على إنشاء هيئة تشجيع الاستثمار السعودية ، والتي سيرأسها وزير الاستثمار خالد بن عبد العزيز الفالح.

وقال الفالح في بيان إن الهيئة الجديدة ستمكن من اتباع نهج متكامل بين الجهات الحكومية لتشجيع المزيد من الاستثمار ودعم الشراكات بين المستثمرين المحليين والأجانب.

ووفقا للمجلة، فإن الاستثمار الأجنبي جزء مهم من الخطط التي وضعها ولي العهد محمد بن سلمان لتحويل الاقتصاد السعودي، حيث يهدف برنامج رؤية 2030 الخاص به إلى فطم البلاد عن اعتمادها على عائدات النفط والغاز ، لكن أسعار النفط المرتفعة هذا العام أبرزت مدى تكامل الهيدروكربونات مع آفاقها الاقتصادية.

وقالت المجلة إن حجم الاستثمار الذي تريد الدولة جذبه ضخم. بالنسبة لمدينة نيوم المستقبلية ، التي يتم بناؤها في شمال غرب البلاد ذي الكثافة السكانية المنخفضة ، تأمل السلطات السعودية في جذب حوالي 600 مليار ريال سعودي (160 مليار دولار) – مع الكثير من ذلك يأتي من صناديق الثروة السيادية الإقليمية والخاصة.

وأشارت المجلة إلى أن طموحات البلاد تتجاوز ذلك بكثير، وإنه في إطار استراتيجية الاستثمار الوطنية التي تم إطلاقها في أكتوبر ، تهدف الحكومة إلى جذب 388 مليار ريال سعودي (103 مليار دولار) سنويًا من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030.

الإمارات تدعم عسكر السودان باستثمارات مليارية عبر الاستيلاء على موانىء وأراض زراعية

وأكدت المجلة على أنه لوضع هذا الهدف في السياق ، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها لم تشهد سوى تدفقات صافية من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 66 مليار دولار في عام 2020 ، وفقًا للبنك الدولي، حيث كانت إسرائيل والإمارات أنجح دول المنطقة في جذب الاستثمار ، حيث بلغت قيمتهما 24 مليار دولار و 20 مليار دولار على التوالي، في حين جذبت المملكة العربية السعودية 5.4 مليار دولار في ذلك العام ، خلف مصر مباشرة (التي كانت هي نفسها المستفيدة من استثمارات سعودية كبيرة هذا العام).

أداء صامت

قالت المجلة إن السلطات السعودية كافحت في السنوات الأخيرة لجذب حجم الاستثمار الذي تريده ، وسط قلق المستثمرين بشأن قضايا حقوق الإنسان وكذلك تفضيل الشركات متعددة الجنسيات لتأسيس عملياتها الخليجية في دبي.

وأدى الانهيار المفاجئ في الاستثمار الداخلي في عام 2017 إلى انخفاضه إلى 1.4 مليار دولار فقط في ذلك العام ، مقارنة بـ 7.5 مليار دولار في العام السابق. ومنذ ذلك الحين ازداد حجمه ، لكن باستثناء الربع الثاني من عام 2021 – عندما كانت هناك صفقة كبيرة بشكل خاص تتعلق بخطوط أنابيب أرامكو السعودية – ظل عند مستوى منخفض نسبيًا.

وأوضحت المجلة أنه وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي (سما) ، كان هناك استثمار داخلي بقيمة 1.97 مليار دولار في الربع الأول من عام 2022 – وهو ثاني أفضل أداء ربع سنوي منذ أواخر عام 2016. إذا أرادت الحكومة تحقيق هدفها ، فإنها تحتاج إلى أن يكون متوسطها حوالي 25 مليار دولار في الربع – أي أكثر من 12 ضعف المعدل الحالي.

يأتي إنشاء وكالة الاستثمار الجديدة بعد عامين ونصف من تغيير مؤسسي آخر ، حيث أنه في فبراير 2020 ، تحولت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (ساجيا) إلى ما يُعرف الآن بوزارة الاستثمار ، مع تعيين وزير الطاقة السابق الفالح لرئاستها.

الأولى عربيا.. قطر رابع و أغنى دولة في العالم

المصدرمجلة فوربس، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

كانوا يقصدون سلطنة عمان.. السعودية تمنع جرحى من عبور أراضيها إلى اليمن(شاهد)

الهدهد

واقعة مثيرة .. اعتقال رائد أعمال سعودي ورفيقيه بعد استقبالهم ولي العهد في تركيا

الهدهد

تدهور صحة “هادي” والسعودية ترفض سفره للعلاج بأمريكا .. هل تتدخل عُمان؟!

الهدهد

3 سيدات ورجل عذبوها حرقا.. قرارات عاجلة من النيابة السعودية بشأن الاعتداء على “خادمة حائل”

الهدهد

مفتي سلطنة عمان يناصر إمام الحرم صالح بن حميد بعد الهجوم الإسرائيلي عليه..ماذا قال؟!

الهدهد

مصالح وتحولات.. كيف تبدو العلاقات السعودية – الروسية؟ (تقرير)

الهدهد

تنتظر موافقة سلطنة عمان.. السعودية تفتح أجوائها رسميا أمام الطائرات الإسرائيلية

الهدهد

مفقود نجران.. آخر تفاصيل عمليات البحث عن الطفل السعودي رائد آل جعرة

الهدهد

فيديو مؤثر جدا.. شاب يبكي في أذان الوداع بأحد مساجد السعودية

الهدهد

شيماء البقمي .. قصة شابة سعودية اختفت بعد تعذيب أسرتها لها!

الهدهد

ما هو سر غياب الأمير خالد بن سلمان عن المشهد السياسي الحالي؟!

تقارير

السجن 17 عاما للأمير تركي بن عبدالله نجل ملك السعودية الراحل

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

بعد موافقة الرباط على استقباله..القضاء الفرنسي يأمر بوقف ترحيل إمام إلى المغرب

كانوا يقصدون سلطنة عمان.. السعودية تمنع جرحى من عبور أراضيها إلى اليمن(شاهد)

“أبو تريكة” يهاجم موجة التطبيع القبيحة مع دولة الاحتلال ويؤكد: القوة والمقاومة هي الحل

لونلي بلانيت: سلطنة عمان ضمن أفضل 10 دول للسياحة لعام 2022

فيديو صادم لمواطن إماراتي استهتر بقوة سيل جارف.. هذا مصيره!!

سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن غلاف غزة بـ100 صاروخ في ردها الاولي وتتوعد الاحتلال

المقاومة الفلسطينية ترد برشقات صاروخية مكثفة وصفارات الإنذار تدوي في إسرائيل (شاهد)

ليليان شعيتو.. فيديو مؤثر لأول لقاء لطفل لبناني بوالدته في المستشفى منذ انفجار بيروت

السودان.. ارتفاع جديد بسعر الدولار في السوق السوداء وتوقعات بارتفاعات متتالية

اعتقال مدير برنامج الصواريخ فرط الصوتية الروسية بتهمة الخيانة!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC