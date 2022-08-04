نرمين الفقي تحسم الجدل حول عمرها الحقيقي.. أقل أم أكثر من 50؟!

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وطن– حسمت الفنانة المصرية نرمين الفقي، الأسئلة المكررة حول عمرها الحقيقي، وهل تخطت عامها الخمسين أم لا.

وذلك بعد الجدل المثار حول عمر نرمين الفقي، وتضارب الرقم عبر مواقع مختلفة مثل ويكيبيديا وجوجل.

تضارب جوجل وويكبيديا!

وقالت نرمين الفقي في وقت سابق عبر برنامج “معكم”، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: “البعض نشر أني بلغت الستين. وفي جوجل كتب أن أكملت الخمسين”.

وتابعت: “يتبقى لي عامين على إكمال ال50 عاما، ربنا يديني الصحة وأكملهم”.

كما تحدثت نرمين الفقي عن وزنها وطولها. وقالت “وزني 72 كيلو، وهو كثير بالنسبة إلى طولي، وهو 168 سم. وزاد وزني مؤخرا بعد قلة مزاولة رياضة الجيم، عقب انتشار فيروس كورونا”.

وأضافت: “أحب الظهور طبيعية، ولا أفضل وضع المكياج، وأدوات التجميل، حتى في المسلسلات التي أشارك بها”.

زواج نرمين الفقي

وفي سياق آخر، حسمت نرمين الشائعات التي ترددت عن خطبتها لأحد رجال الأعمال مؤخراً.

وكتبت نرمين عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”: “الحقيقة فيه إشاعة نزلت معرفش إيه مصدرها وبقت تريند.. موضوع خطوبتي لرجل أعمال”.

وتابعت: “حابة أوضح أن الموضوع ده مش صحيح بالمرة.. أنا مع أهلي، ولقيت إشاعة بقت تريند”.

هذا وقد شاركت نرمين الفقي جمهورها، لحظات من قضائها إجازة صيفية مع عائلتها وأصدقائها.

ونشرت نرمين صورها وهي ترتدي الكاش مايوه، مع قبعة صيفية ونظارات شمسية.

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إطلالة رياضية

واحتفلت نرمين بعيد ميلادها في يونيو الماضي، وفاجأت متابعيها بإطلالات جديدة كشفت عن جمالها ورشاقتها . حين نشرت مجموعة من صورها داخل الجيم وتمارس التمارين الرياضية.

وارتدت نرمين الفقي في الجيم ليجن أسود ضيق، مع توب أسود أيضاً، ورفعت شعرها بشكل عفوي. وعلقت: ” صباح الفل والورد والياسمين”.

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أغرب قصة عريس

وسبق أن تحدثت نرمين الفقي عن أسباب عدم زواجها، وقالت خلال لقاء لها ببرنامج “بيت العائلة” مع الإعلامية نجوى إبراهيم عبر قناة “النهار”: “مفيش قصة حب حاليا. والله لو في هقول، في بداية حياتي كان في عرسان كويسين خالص. لكن أمي كانت بتحبني زيادة عن اللزوم، هل ده كان نوع من التملك؟ لكنه بيندرج تحت بند الحب، كانت دايما بتطرد الخُطاب، وبتطلع فيهم أي عيوب”.

وكشفت نرمين حينها عن قصة أغرب عريس تقدم لخطبتها. مردفة: “كنت عاملة لهم عزومة، دخلت والدته والله قالتلي كده بالظبط: (إيه ده أنا مكنتش متصورة إن نرمين الفقي ساكنة في شقة صغيرة كده؟). قومت بصيت لها وضحكت، وعيلتي كلها موجودة، أمي قالتلها إن دي شقة والدتها الله يرحمها، قامت ردت. وقالت: (طيب وأنتوا بتعملوا إيه بالفلوس اللي معاكم دي؟ مش تعملي لنفسك فيلا كده؟ ده أنا قولت هدخل بيت محصلش!)”.

وتابعت: “ابنها كان حد كويس أوي، بس شخصيته كانت ضعيفة. ولم أعاقبه بسبب أمه واديتله فرصة، وقالي إحنا هنسافر لأنه شغال في السلك الدبلوماسي. وكنت مبسوطة من علاقتي بيه لأنه كان إنسان لطيف أوي”.

وأردفت: “لكن بعدها اديتله صينية البسبوسة، جيبتهم بيتنا في الإسكندرية في الفيلا بقى. وقولتلها أدي البيت اللي حضرتك عايزة تشوفيه. وكتر خير جدتي إنها ادتني شقتها الصغيرة عشان أعيش فيها لما جيت القاهرة، جبتهم إسكندرية وفي إسكندرية رفضته وقولت لوالدته أنا مش موافقة”.