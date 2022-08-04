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رياضة

تأجيل مباراة القمة بين السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الاتحاد العربي لكرة القدم يؤجل نهائي كأس العرب للشباب 2022 watanserb.com
الاتحاد العربي لكرة القدم يؤجل نهائي كأس العرب للشباب 2022
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وطن – أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، قرار تأجيل مباراة القمة الآسيوية الأفريقية بين مصر والسعودية، في نهائي بطولة كأس العرب للشباب لعام 2022.

تأجيل نهائي كأس العرب للشباب 2022

وقرر الاتحاد العربي في تغريده له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” كأس العرب للشباب، موعد المباراة النهائية ستكون الأحد القادم .. بالتوفيق للمنتخبين لنيل كأس العرب”.

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وكان من المفترض قيام نهائي كأس العرب للشباب تحت سن ال20 عاماً، بين مصر (الفراعنة) والسعودية (الخضر) مع مطلع الأسبوع المقبل. السبت، إلا أن الاتحاد العربي للشباب أخطر كلا المنتخبين العربيين بتأجيلها.

كما ويأتي أسباب تأجيل للمباراة النهائية بين السعودية ومصر، للمنافسة على لقب كأس العرب للشباب 2022، نظراً لصعوبتها وحالة الإجهاد البدني المبذول لكلا المنتخبين. بعد حسم تأهلهما على حساب فلسطين والجزائر إلى نهائي البطولة العربية.

تأهل السعودية ومصر

وكان حامل اللقب السعودية (الخضر)، قد حسم تأهله على حساب المنتخب الفلسطيني (الفدائي)، بعد وصول الأخير لأول مرة في تاريخه إلى دور النصف النهائي من البطولة العربية للشباب، بخماسية نظيفية دون رد.

كما وتأهل منتخب مصر (الفراعنة) إلى الدور النهائي، بعد تحقيق الفوز على الجزائر (محاربو الصحراء)، بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

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ويعد المنتخب السعودي حامل اللقب، الأكثر تتويجاً بالبطولة العربية للشباب، فقد توج بها 3 مرات. في تاريخ مسيرته، كما ويليه منتخب المغرب (أسود الأطلس) مرتين. وكذلك تونس والعراق مرة واحدة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بعد قرار تأجيلها من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم الراعي والمنظم لتلك البطولة، بين مصر والسعودية، الأحد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية). على استاد ( ملعب الأمير سلطان) في المملكة العربية السعودية.

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المصدروطن + الاتحاد العربي لكرة القدم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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