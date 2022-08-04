تأجيل مباراة القمة بين السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب 2022

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وطن – أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، قرار تأجيل مباراة القمة الآسيوية الأفريقية بين مصر والسعودية، في نهائي بطولة كأس العرب للشباب لعام 2022.

تأجيل نهائي كأس العرب للشباب 2022

وقرر الاتحاد العربي في تغريده له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيه: ” كأس العرب للشباب، موعد المباراة النهائية ستكون الأحد القادم .. بالتوفيق للمنتخبين لنيل كأس العرب”.

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وكان من المفترض قيام نهائي كأس العرب للشباب تحت سن ال20 عاماً، بين مصر (الفراعنة) والسعودية (الخضر) مع مطلع الأسبوع المقبل. السبت، إلا أن الاتحاد العربي للشباب أخطر كلا المنتخبين العربيين بتأجيلها.

كما ويأتي أسباب تأجيل للمباراة النهائية بين السعودية ومصر، للمنافسة على لقب كأس العرب للشباب 2022، نظراً لصعوبتها وحالة الإجهاد البدني المبذول لكلا المنتخبين. بعد حسم تأهلهما على حساب فلسطين والجزائر إلى نهائي البطولة العربية.

تأهل السعودية ومصر

وكان حامل اللقب السعودية (الخضر)، قد حسم تأهله على حساب المنتخب الفلسطيني (الفدائي)، بعد وصول الأخير لأول مرة في تاريخه إلى دور النصف النهائي من البطولة العربية للشباب، بخماسية نظيفية دون رد.

#كأس_العرب_للشباب | نرحب بمنتخبي #السعودية و #مصر في المباراة النهائية للنسخة الثامنة لبطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 سنة. وبالتوفيق لهما .. pic.twitter.com/KJOOL2FKSo — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) August 3, 2022

كما وتأهل منتخب مصر (الفراعنة) إلى الدور النهائي، بعد تحقيق الفوز على الجزائر (محاربو الصحراء)، بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد.

#كأس_العرب_للشباب | 🎥 ملخص مرئي لمباراة نصف النهائي بين منتخبي :#الجزائر : 1

لحلو أخريب #مصر : 3

صلاح الدين مصطفى

عبدالرحمن رشدان

محمد إبراهيم. pic.twitter.com/WjQfWGBpIf — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) August 3, 2022

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ويعد المنتخب السعودي حامل اللقب، الأكثر تتويجاً بالبطولة العربية للشباب، فقد توج بها 3 مرات. في تاريخ مسيرته، كما ويليه منتخب المغرب (أسود الأطلس) مرتين. وكذلك تونس والعراق مرة واحدة.

#كأس_العرب_للشباب | 🎥هكذا كانت مباراة اليوم الأولى – نصف النهائي – بين منتخبي :#السعودية : 5

محمد بكر

عبدالعزيز العليوه

صالح الرحماني

عبدالله رديف (هدفين)#فلسطين : 0 pic.twitter.com/obpG80vi71 — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) August 3, 2022

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بعد قرار تأجيلها من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم الراعي والمنظم لتلك البطولة، بين مصر والسعودية، الأحد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية). على استاد ( ملعب الأمير سلطان) في المملكة العربية السعودية.

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