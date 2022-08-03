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لتجنب دفع المزيد من التكاليف إليك درجة الحرارة التي يجب وضع التكييف عندها

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
معدل التتكييف الذي يخفض من التكاليف watanserb.com
معدل التتكييف الذي يخفض من التكاليف
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وطن-يساعدنا جهاز التكييف على محاربة درجات الحرارة الحارقة، ولكنه في المقابل، يجعلنا ننفق الكثير من الأموال في نهاية الشهر.

لا شك أن الحل الأكثر عمليا لمحاربة الحر؛ هو استخدامه، بيد أن تكاليف الكهرباء سترتفع كثيرا. لهذا السبب، يجب أن نعرف كيفية استخدام هذا الجهاز ومعرفة أوضاع تشغيله جيدًا، ولكن من المهم أيضًا تنظيم الدرجات بشكل صحيح.

وبحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن هناك درجة حرارة معينة يمكن ظبط المكيف على أساسها، حتى لا تكون فاتورة الكهرباء مرتفعة للغاية.

درجة حرارة تكييف الهواء

وفق ترجمة “وطن“،  هناك خدعة لا يعرفها سوى القليل لتجنب المفاجآت غير السارة، لاسيما عند استلام فاتورة الكهرباء. إنها خدعة تجعلك تنفق أقل مستمرا في الحصول على بيئة متجدةة وهواء منعش.

  • الخطوة الأولى هي أن تكون لديك دائمًا فلاتر نظيفة، فهكذا سيبذل الجهاز جهدًا أقل لتحديث الغرف، بالإضافة إلى ذلك، يُنصح بعدم استخدام مكيفات الهواء القديمة جدًا نظرًا لأنها غير موفرة للطاقة وبالتالي ستزيد من الاستهلاك.

بصرف النظر عن القيام بالصيانة المناسبة لجهازنا، وخاصة المرشحات، فإن الحيلة التي يجب أن نطبقها على الفور هي عدم ضبط درجة الحرارة منخفضة للغاية.

يجب صيانة المكيف دائما
يجب صيانة المكيف دائما

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كما يجب علينا القيام بذلك، لتجنب وجود فجوة تزيد عن 8 درجات بين البيئة الخارجية والداخلية، لأنه في حالة حدوث هذه الفجوة، فمن المرجح أن ترتفع فاتورة الكهرباء لأن الجهاز سيكون مثقلًا بدرجة حرارة زائدة عند الحاجة تجعله يبذل جهد إضافي لتبريد المكان.

مثال؟

إذا كانت درجة الحرارة عند 35 درجة ونريد أن تبلغ درجة حرارة الغرفة 20 درجة، فسيكون الاستهلاك ملحوظًا في نهاية الشهر من خلال تكاليف الفاتورة، لكن، إذا قمنا بتعيينه على درجة 27، وهي درجة أقل حرارة من الخارج، فلن نتحمل نفقات اقتصادية مكلفة.

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المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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