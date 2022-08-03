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رياضة

“استحالة أقول الكلام ده” .. حقيقة تصريحات مدحت شلبي عن الخطيب (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مدحت شلبي ينفي تصريحاته عن محمود الخطيب watanserb.com
المعلق المصري مدحت شلبي والخطيب
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وطن- نفى المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي المذيع في شبكة ( أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، حقيقة التصريحات عن الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي بشأن أسباب خسارة الأهلي كأس مصر وابتعاده عن صدارة الدوري.

وقال عمرو الدرديري المتحدث السابق لنادي الزمالك المصري، في منشور عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك)، نسبه للمعلق شلبي، ” الكابتن محمود الخطيب طلب من البرتغالي ريكاردو سواريش مدرب الفريق تقرير عن أسباب خسارة الكأس. ليرد الأخير عليه: اصبر شوية وأديك تقرير عن خسارة الدوري والكأس مع بعض بالمرة”.

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نفي تصريحات مدحت شلبي

ورد المعلق شلبي على منشور عمرو الدرديري، حول تصريحات نسبت إليه بشأن حديث الخطيب مع ريكاردو سواريش، قائلاً: ” هذا الكلام من وحي الخيال ولا أساس له من الصحة على الإطلاق، كما أنه استحالة أقول مثل هذا الكلام”.

كما وأضاف، ” من المستحيل أن تصدر مني مثل هذه الأقاويل سواء من قريب أو حتى من بعيد”.

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ويمر نادي الأهلي المصري ( المارد الأحمر)، في فترة لا يحسد عليها، وسط تراجع في النتائج، وارتفاع عدد المصابين للاعبيه. إلى جانب خسارة كأس مصر أمام الزمالك وابتعاده عن المنافسة على صدارة الدوري للمرة الثاني على التوالي.

الاستغناء عن ريكاردو سواريش

من جانبه، قال الإعلامي محمد شبانة، بأن نادي الأهلي يقترب من الاستغناء عن خدمات المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني لفريق المارد الأحمر.

وأردف شبانة، ” شركة الكرة برئاسة ياسين منصور، ستقوم بتوجيه الشكر للمدرب سواريش، كما والاكتفاء بما حققه مع الفريق خلال الفترة الماضية”.

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وختم حديثه، ” شركة الكرة تعهدت لمجلس إدارة الأهلي، التعاقد مع مدرب عالمي يلبي طموحات وجماهير المارد الأحمر. كما عودة الفريق إلى منصات التتويج”.

يشار إلى أن فريق الأهلي يحتل ثالث جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 55 نقطة، بفارق كبير عن غريمه الزمالك متصدر الترتيب برصيد 66 نقطة حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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