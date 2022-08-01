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رياضة

انتكاسة الأهلي تتواصل بعد خروج أبرز لاعبيه عن الخدمة

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
أحمد عبد القادر خارج حسابات الأهلي حتى نهاية الموسم watanserb.com
أحمد عبد القادر خارج حسابات الأهلي حتى نهاية الموسم
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وطن – كشفت تقارير صحفية مصرية، عن خروج أبرز نجوم فريق الأهلي المصري من حسابات المارد الأحمر حتى نهاية الموسم، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب في منافسات الجولة ال27 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أحمد عبد القادر خارج حسابات الأهلي

وأوضحت التقارير المصرية، بأن لاعب الأهلي أحمد عبد القادر 23 عاماً. تعرض لتمزق في العضلة الخليفية، خلال مشاركته في المباراة الماضية أمام المقاولون، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

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كما وبينت، بأن إصابة عبد القادر سيغيب على إثرها عن المشاركة. مع فريق الأهلي المصري. لمدة تترواح من 5 إلى 6 أسابيع قادمة، وهو ما يعني خروجه من حسابات المارد الأحمر حتى نهاية الموسم.

مصابي الأهلي المصري

ويمر نادي الأهلي المصري ( المارد الأحمر)، في موقف لا يحسد عليه هذا الموسم، بسبب عدد المصابين في الفريق في الفترة الأخيرة، في ضوء الاجهاد والضغط الممارس على النادي. من قبل جماهيره الغاضبة بسبب النتائج الغير المقنعة.

وكان فريق الأهلي قد خسر لقب كأس مصر، بعد فوز غريمه التقليدي الزمالك عليه. بهدفين ثمين مقابل هدف وحيد.

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كما وتضم قائمة الأهلي العديد من المصابين، وهم محمد شريف وحسين الشحات. وعمرو السولية، إلى جانب أحمد عبد القادر.

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مباراة الأهلي وفاركو

كما ويستعد فريق الأهلي المصري لمواجهة قوية قادمة، الثلاثاء. أمام منافسه فاركو في منافسات الجولة ال28 من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

وجاء الأهلي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة، بفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي. وحامل اللقب الزمالك متصدر الترتيب برصيد 63 نقطة حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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