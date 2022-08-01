انتكاسة الأهلي تتواصل بعد خروج أبرز لاعبيه عن الخدمة

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وطن – كشفت تقارير صحفية مصرية، عن خروج أبرز نجوم فريق الأهلي المصري من حسابات المارد الأحمر حتى نهاية الموسم، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب في منافسات الجولة ال27 من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أحمد عبد القادر خارج حسابات الأهلي

وأوضحت التقارير المصرية، بأن لاعب الأهلي أحمد عبد القادر 23 عاماً. تعرض لتمزق في العضلة الخليفية، خلال مشاركته في المباراة الماضية أمام المقاولون، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

📸| لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي والمقاولون العرب 🦅 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/jL8Tozwd3X — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 30, 2022

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كما وبينت، بأن إصابة عبد القادر سيغيب على إثرها عن المشاركة. مع فريق الأهلي المصري. لمدة تترواح من 5 إلى 6 أسابيع قادمة، وهو ما يعني خروجه من حسابات المارد الأحمر حتى نهاية الموسم.

غياب احمد عبد القادر حتى نهاية الموسم 🤨

بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية 🏥 pic.twitter.com/k8KtDkLoxD — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) July 31, 2022

مصابي الأهلي المصري

ويمر نادي الأهلي المصري ( المارد الأحمر)، في موقف لا يحسد عليه هذا الموسم، بسبب عدد المصابين في الفريق في الفترة الأخيرة، في ضوء الاجهاد والضغط الممارس على النادي. من قبل جماهيره الغاضبة بسبب النتائج الغير المقنعة.

وكان فريق الأهلي قد خسر لقب كأس مصر، بعد فوز غريمه التقليدي الزمالك عليه. بهدفين ثمين مقابل هدف وحيد.

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كما وتضم قائمة الأهلي العديد من المصابين، وهم محمد شريف وحسين الشحات. وعمرو السولية، إلى جانب أحمد عبد القادر.

مصدر ليلا كورة: الأهلي يفقد أحمد عبد القادر لمدة شهر، بعد إصابته بمزق في العضلة الخلفية في مواجهة المقاولون العرب 🚑 pic.twitter.com/XMkeiWZvJO — Yallakora (@Yallakoranow) July 31, 2022

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مباراة الأهلي وفاركو

كما ويستعد فريق الأهلي المصري لمواجهة قوية قادمة، الثلاثاء. أمام منافسه فاركو في منافسات الجولة ال28 من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.

وجاء الأهلي في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 55 نقطة، بفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي. وحامل اللقب الزمالك متصدر الترتيب برصيد 63 نقطة حتى الآن.

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