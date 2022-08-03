أين ينام الطيارون في الرحلات الطويلة؟ جولة داخل الغرفة السرية (صور)

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وطن– على متن طائرة بوينج 777-300ER التابعة لشركة طيران نيوزيلندا، قامت مونيكا همفريز، مراسلة في موقع إنسايدر، بجولة داخل الغرفة السرية التي ينام فيها الطيارون ويسترخون خلال الرحلات الطويلة.

أشارت مونيكا إلى هذه الرحلة التي أخذتها من أوكلاند، نيوزيلندا، إلى لوس أنجلوس استغرقت حوال 12 ساعة.

وقالت في هذا السياق “السفر بالطائرة يستغرق عادة مدة طويلة، ولكن عندما تتحمل مسؤولية قيادة الطائرة، فإن ذلك يعد دورا أكثر صعوبة. و هذا هو السبب وراء وجود عديد الطيارين على متن رحلات المسافات الطويلة والذين يتناوبون على العمل والراحة أثناء الرحلة .”

وأضافت “استقلت طائرة بوينج 777-300ER مبكرًا، واستقبلتني ساريتا رامي، مديرة الرحلة، في درجة الأعمال.”

وتابعت بالقول”مررنا معًا عبر صفوف من المقاعد المستوية في درجة الأعمال وفي المطبخ الأمامي للطائرة. من المطبخ، كان بإمكاني رؤية قمرة القيادة للطائرة. لكنني لم أر أي باب أو لافتات تشير إلى الغرفة السرية للطيار.”

وقالت لها مديرة الرحلة إن ذلك يعود إلى تمويه مداخل الغرفة عن عمد حتى لا يزعج الركاب بطريق الخطأ الطيارين الذين يستريحون.

أين ينام الطيارون؟

فتحت لها مديرة الرحلة الباب المغلق، وأدخلت رمزًا سريًا. خلف الباب كان يوجد سلم ضيق شديد الانحدار.

وعندما صعدت مونيكا السلالم صدمت على الفور من اتساع الغرفة.



على الرغم من أنها لم تستطع الوقوف، إلا أن مونيكا أشارت إلى أن الغرفة بها مساحة كافية لكرسيين مستلقين وسريرين.

وفقًا لهيئة الطيران الفيدرالية، في معظم الرحلات الطويلة، هناك أربعة طيارين يقسمون الوقت بين قمرة القيادة ومنطقة الراحة. لكن في أي وقت أثناء الرحلة، يجب أن يكون هناك طياران على الأقل في قمرة القيادة.

وقالت مونيكا أن ممثل لشركة Air New Zealand قد اخبرها أن قبطان الرحلة عادة ما يقرر وقت حدوث فترات الراحة، ولكن مثل مضيفات الطيران، عادةً ما يأخذ الطيارون فترات راحة لمدة ساعتين.

وبمجرد الاستراحة، يكون للطيارين خيار قضاء راحتهم في كرسي، أو سرير بطابقين.



وبغض النظر عن المكان الذي يختارونه للراحة، هناك أحزمة أمان.

بين مقاعد الإستلقاء، يتوفر هاتف للطيارين للتواصل مع قمرة القيادة أو المضيفات في المقصورة، حسب مونيكا.



كما تأتي كل أسرة ضيقة مع ستارة لحجب الضوء والسماح بالخصوصية.

وقالت مونيكا في هذا السياق “داخل حجرة النوم، رأيت مجموعتين من البطانيات والوسائد، والتي بدت مشابهة لتلك التي تلقيتها في مقعدي في درجة رجال الأعمال. “

وعندما نزلت الدرج، لاحظت مونيكا خزانة ملابس، حيث اخبرتها مدينة الرحلة أن ذلك المكان هو الذي يخزن فيه الطيارون عناصر من أزيائهم أثناء استراحتهم.