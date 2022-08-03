الأربعاء, أغسطس 3, 2022
الرئيسيةحياتناأين ينام الطيارون في الرحلات الطويلة؟ جولة داخل الغرفة السرية (صور)
حياتنا

أين ينام الطيارون في الرحلات الطويلة؟ جولة داخل الغرفة السرية (صور)

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
أين ينام الطيارون في الرحلات الطويلة؟ جولة داخل الغرفة السرية watanserb.com
ي معظم الرحلات الطويلة، هناك أربعة طيارين يقسمون الوقت بين قمرة القيادة ومنطقة الراحة
- Advertisement -

وطن على متن طائرة بوينج 777-300ER التابعة لشركة طيران نيوزيلندا، قامت مونيكا همفريز، مراسلة في موقع إنسايدر، بجولة داخل الغرفة السرية التي ينام فيها الطيارون ويسترخون خلال الرحلات الطويلة.

مونيكا همفريز

أشارت مونيكا إلى هذه الرحلة التي أخذتها من أوكلاند، نيوزيلندا، إلى لوس أنجلوس استغرقت حوال 12 ساعة.

وقالت في هذا السياق “السفر بالطائرة يستغرق عادة مدة طويلة، ولكن عندما تتحمل مسؤولية قيادة الطائرة، فإن ذلك يعد دورا أكثر صعوبة. و هذا هو السبب وراء وجود عديد الطيارين على متن رحلات المسافات الطويلة والذين يتناوبون على العمل والراحة أثناء الرحلة .”

مونيكا في الغرفة السرية

وأضافت “استقلت طائرة بوينج 777-300ER مبكرًا، واستقبلتني ساريتا رامي، مديرة الرحلة، في درجة الأعمال.”

The author with in-service flight manager Sarita Rami.
مونيكا وساريتا رامي

وتابعت بالقول”مررنا معًا عبر صفوف من المقاعد المستوية في درجة الأعمال وفي المطبخ الأمامي للطائرة. من المطبخ، كان بإمكاني رؤية قمرة القيادة للطائرة. لكنني لم أر أي باب أو لافتات تشير إلى الغرفة السرية للطيار.”

وقالت لها مديرة الرحلة إن ذلك يعود إلى تمويه مداخل الغرفة عن عمد حتى لا يزعج الركاب بطريق الخطأ الطيارين الذين يستريحون.

أين ينام الطيارون؟

فتحت لها مديرة الرحلة الباب المغلق، وأدخلت رمزًا سريًا. خلف الباب كان يوجد سلم ضيق شديد الانحدار.

وعندما صعدت مونيكا السلالم صدمت على الفور من اتساع الغرفة.

على الرغم من أنها لم تستطع الوقوف، إلا أن مونيكا أشارت إلى أن الغرفة بها مساحة كافية لكرسيين مستلقين وسريرين.

وفقًا لهيئة الطيران الفيدرالية، في معظم الرحلات الطويلة، هناك أربعة طيارين يقسمون الوقت بين قمرة القيادة ومنطقة الراحة. لكن في أي وقت أثناء الرحلة، يجب أن يكون هناك طياران على الأقل في قمرة القيادة.

وقالت مونيكا أن ممثل لشركة Air New Zealand قد اخبرها أن قبطان الرحلة عادة ما يقرر وقت حدوث فترات الراحة، ولكن مثل مضيفات الطيران، عادةً ما يأخذ الطيارون فترات راحة لمدة ساعتين.

وبمجرد الاستراحة، يكون للطيارين خيار قضاء راحتهم في كرسي، أو سرير بطابقين.

وبغض النظر عن المكان الذي يختارونه للراحة، هناك أحزمة أمان.

بين مقاعد الإستلقاء، يتوفر هاتف للطيارين للتواصل مع قمرة القيادة أو المضيفات في المقصورة، حسب مونيكا.

كما تأتي كل أسرة ضيقة مع ستارة لحجب الضوء والسماح بالخصوصية.

The area has two leather seats and two beds.

وقالت مونيكا في هذا السياق “داخل حجرة النوم، رأيت مجموعتين من البطانيات والوسائد، والتي بدت مشابهة لتلك التي تلقيتها في مقعدي في درجة رجال الأعمال.

وعندما نزلت الدرج، لاحظت مونيكا خزانة ملابس، حيث اخبرتها مدينة الرحلة أن ذلك المكان هو الذي يخزن فيه الطيارون عناصر من أزيائهم أثناء استراحتهم.

المصدرإنسايدر، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
اقرأ أيضاً
حياتنا

مضيفة طيران تكشف عن طرق تمكّنك من الأكل والشرب مجانا على متن الطائرة

حياتنا

كلمة سرية يستخدمها الطيار إذا سمعتها فهي تدل على أنّ الرحلة ستتأخر

حياتنا

6 عبارات سرية يستخدمها طاقم الطائرة لا أحد يمكنه فهمها .. إليك معناها

حياتنا

اكتشف معنا أشياء يحتفظ بها طاقم الطائرة دائما في حقائبهم (صور)

حياتنا

سؤال وحيد يسأله المسافرون ويكذب مضيفو الطيران في الإجابة عنه دائما!

الهدهد

أعلنت الاستنفار.. الدفاع الروسية تعلن مقتل 32 شخصا إثر سقوط طائرة نقل في قاعدة “حميميم” بسوريا

حياتنا

5 أسرار تُخفيها عنكم شركات الطيران!

الهدهد

بعد 7 أشهر من وفاتهم.. تحديد هوية جثث الجزائريين ضحايا سقوط الطائرة المصرية

الهدهد

تقارير: الطائرة المصرية أرسلت رسائل بوجود دخان أبيض قرب قمرتها قبل تحطمها

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

كيف تسببت عملية شفط الدهون في وفاة زوجة مُغنٍّ معروف! (صور)

والد إيلون ماسك يُصرّ على فضح ابنه الملياردير .. وهذا ما كشفه عنه

بوغبا يفضل تمثيل فرنسا على حساب قرار يوفنتوس

القضية متورط فيها ممثلون.. قرار جديد للنيابة الجزائرية في “قضية المؤثرين”

درجة الحرارة التي يجب وضع التكييف عندها لتجنب دفع المزيد من التكاليف

حقق ملايين المشاهدات.. هدف مذهل على طريقة الكابتن ماجد (فيديو)

التضخم في تركيا يبلغ أعلى مستوى له في 24 عاما

أول رد مغربي على افتتاح الجزائر لـ”غار جبيلات”.. مفاجآت صادمة!

هل ستسافر في رحلة برية طويلة؟ إليك حيل عملية ليمر الوقت بشكل أسرع

مسؤول استخباراتي أوكراني يفجر مفاجأة صادمة: روسيا تستعين بـ”دوبلير” لبوتين

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC