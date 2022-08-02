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حياتنا

“مُزة”.. أول رد لمحمد رمضان على صورته مع مجندة إسرائيلية

باسل النجار
كتب باسل النجار
محمد رمضان مع مجندة اسرائيلية watanserb.com
محمد رمضان مع المجندة الاسرائيلية مايا زخاريا
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وطن – فيما اعتبر أول رد له على أزمة صورته مع مجندة سابقة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، أعاد الفنان محمد رمضان، نشر تغريدة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس يدعمه فيها ويعلق على الصورة التي أثارت عاصفة غضب وانتقادات ضد الفنان الذي يلقب بـ”نمبر وان” على مواقع التواصل.

نجيب ساويرس يدافع عن محمد رمضان

وكانت الفتاة الإسرائيلية مايا زخاريا، المجندة الإسرائيلية السابقة، خرجت عن صمتها وكشفت كواليس صورتها مع محمد رمضان، مدعية أنه لم يكن يعلم أنها إسرائيلية.

ونشر نجيب ساويرس، تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر دافع فيها عن محمد رمضان، الذي وصفه بصديقه.

وقال ساويرس بحسب ما رصدت (وطن): “للى زعلانين من صديقي محمد رمضان إنه اتصور مع واحدة طلعت إسرائيلية.. سؤال: يعني معقولة واحدة مزة كده تيجي تقوللي ممكن اتصور معاك اقولها لا وريني باسبورك الاول ؟”

وعلى الفور قام محمد رمضان، بإعادة نشر تغريدة ساويرس على حسابه، مع التعليق بـ”إيموشن ساخر” عليها، واعتبر هذا الرد الأول لرمضان على هذه الصورة التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية.

محمد رمضان ومايا زخاريا

وظهر محمد رمضان قبل أيام في صور تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفجرت غضبا واسعا، وهو يحتضن مايا زخاريا التي كانت ترتدي ملابس البحر. وذلك في حفله الأخير باليونان.

وأكد ناشطون آنذاك أن الفتاة إسرائيلية وأنها مجندة سابقة بالجيش الإسرائيلي، وقاموا بنشر حسابها الشخصي على تطبيق “تيك توك”، وفيسبوك، حيث كتبت اسمها باللغة العبرية.

 

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بدورها نشرت مايا الصورة معقبة: “أشعر بالحب مع المافيا”.

ليست أول مرة

الجدير ذكره أن نقابة المهن التمثيلية في مصر، سبق أن قررت وقف مـحمد رمـضان عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معه، على خلفية نشره صورة مع المغني الإسرائيلي عومير آدام، واللاعب الإسرائيلي فلسطيني الأصل ضياء سبع.

وأثارت صور وفيديوهات نشرت للفنان المصري في حينها بجوار بعض المشاهير الإسرائيليين غضباً عربياً ومصرياً, في حين زعم رمضان معرفته بهوية الشخصيات الإسرائيلية التي تصور معها.

ومـحمد رمضـان الذي يلقب نفسه بـ”نمبر وان” دائم الإثارة للجدل، ودائما ما يتعمد لفت الأنظار إليه بتصرفاته الغريبة وإطلالاته العارية.

ولا يتوقف رمضان عن استعراض ممتلكاته الفارهة من سيارات وطائرة وخاصة ويخوت وأماكن سكنه الفارهة، عبر صفحاته بمواقع التواصل في مشاهد مستفزة لجموع المصريين الذين يعاني معظمهم ظروفا معيشية صعبة، جراء انهيار الوضع الاقتصادي في مصر.

المصدروطن - رصد تويتر + انستغرام
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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