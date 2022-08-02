“مُزة”.. أول رد لمحمد رمضان على صورته مع مجندة إسرائيلية

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وطن – فيما اعتبر أول رد له على أزمة صورته مع مجندة سابقة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، أعاد الفنان محمد رمضان، نشر تغريدة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس يدعمه فيها ويعلق على الصورة التي أثارت عاصفة غضب وانتقادات ضد الفنان الذي يلقب بـ”نمبر وان” على مواقع التواصل.

نجيب ساويرس يدافع عن محمد رمضان

وكانت الفتاة الإسرائيلية مايا زخاريا، المجندة الإسرائيلية السابقة، خرجت عن صمتها وكشفت كواليس صورتها مع محمد رمضان، مدعية أنه لم يكن يعلم أنها إسرائيلية.

ونشر نجيب ساويرس، تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر دافع فيها عن محمد رمضان، الذي وصفه بصديقه.

للى زعلانين من صديقى محمد رمضان انه اتصور مع واحده طلعت اسرائيلية ..سؤال : يعنى معقوله واحده مزه كده تيجي تقوللي ممكن اتصور معاك اقولها لا وريني باسبورك الاول 😂 ؟ — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 2, 2022

وقال ساويرس بحسب ما رصدت (وطن): “للى زعلانين من صديقي محمد رمضان إنه اتصور مع واحدة طلعت إسرائيلية.. سؤال: يعني معقولة واحدة مزة كده تيجي تقوللي ممكن اتصور معاك اقولها لا وريني باسبورك الاول ؟”

وعلى الفور قام محمد رمضان، بإعادة نشر تغريدة ساويرس على حسابه، مع التعليق بـ”إيموشن ساخر” عليها، واعتبر هذا الرد الأول لرمضان على هذه الصورة التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية.

محمد رمضان ومايا زخاريا

وظهر محمد رمضان قبل أيام في صور تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفجرت غضبا واسعا، وهو يحتضن مايا زخاريا التي كانت ترتدي ملابس البحر. وذلك في حفله الأخير باليونان.

وأكد ناشطون آنذاك أن الفتاة إسرائيلية وأنها مجندة سابقة بالجيش الإسرائيلي، وقاموا بنشر حسابها الشخصي على تطبيق “تيك توك”، وفيسبوك، حيث كتبت اسمها باللغة العبرية.

View this post on Instagram A post shared by خالد صواف (@khaledswaf14new)

بدورها نشرت مايا الصورة معقبة: “أشعر بالحب مع المافيا”.

ليست أول مرة

الجدير ذكره أن نقابة المهن التمثيلية في مصر، سبق أن قررت وقف مـحمد رمـضان عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق معه، على خلفية نشره صورة مع المغني الإسرائيلي عومير آدام، واللاعب الإسرائيلي فلسطيني الأصل ضياء سبع.

وأثارت صور وفيديوهات نشرت للفنان المصري في حينها بجوار بعض المشاهير الإسرائيليين غضباً عربياً ومصرياً, في حين زعم رمضان معرفته بهوية الشخصيات الإسرائيلية التي تصور معها.

ومـحمد رمضـان الذي يلقب نفسه بـ”نمبر وان” دائم الإثارة للجدل، ودائما ما يتعمد لفت الأنظار إليه بتصرفاته الغريبة وإطلالاته العارية.

ولا يتوقف رمضان عن استعراض ممتلكاته الفارهة من سيارات وطائرة وخاصة ويخوت وأماكن سكنه الفارهة، عبر صفحاته بمواقع التواصل في مشاهد مستفزة لجموع المصريين الذين يعاني معظمهم ظروفا معيشية صعبة، جراء انهيار الوضع الاقتصادي في مصر.