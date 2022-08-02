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بين تأييد وسخرية.. مبادرة لنشر رسائل إيجابية على طرق عمان تثير جدلا واسعا

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
مواطن عماني والكلمة الطيبة watanserb.com
مبادرة لنشر رسائل إيجابية على طرق عمان
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وطن- أثيرت الكثير من ردود الأفعال، على مبادرة أطلقت في سلطنة عمان، لنشر رسائل إيجابية في الطرق، وسط تباين في الآراء حول هذه المبادرة.

المبادرة أطلقها الشاب عبدالرحمن العويسي، وتضمن عبارات تدعو إلى السعادة والابتسامة والتفاؤل.

وتشمل المبادرة، التجول بهذه اللوحات في الطرق العامة سعيا لإدخال البهجة والسعادة على كل من يرى هذه اللوحات.

وانتشرت أكثر من صورة للرسائل التي حوتها هذه المبادرة، بينها “هل تعلم أن الحياة جميلة ولكنها أبهى وأجمل حينما تبتسم”، و”لن تعيش هذا اليوم مرة أخرى، لا تدعه يمر بحزن، كن سعيداً وسيتغيَر كل شيء حولك”.

وكتب “سلطان الدرعي”: “مواطن يجوب طرقات السلطنة بهدف نشر الكلمة الطيبة عمان عظيمة بشعبها”.

وكتب “الحاتمي”: “بوركت الجهود”.

وتفاعل “نوف”: “مبادرة إنسانية طيبه”.

وقالت “منى”: “يستحق الثناء”.

بينما قلل من المبادرة حساب باسم “Jone Locke”: “المواطن عبدالرحمن العويسي فاضي”.

وسخر حساب باسم “عمان موطني”: “قلة الشغل”.

وكتب “علي”: “هذا فاضي من وين الحياة جميله. لا شغل ولا حاجه كل شي غالي كهرباء ماء بترول وووووو ليش نضحك على انفسنا”.

وإطلاق المبادرات الشبابية في عمان أمر معتاد، ففي يونيو الماضي شهدت محافظات وولايات السلطنة تنفيذ مجموعة من الفعاليات وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، تزامنا مع الاحتفال بيوم الشباب الخليجي الذي يصادف السادس من يونيو من كل عام.

وأطلقت مبادرة ابتناء مسابقة «تحدي ابتناء الثاني» وهي مسابقة هندسية عبارة عن تصميم قاعة كبار الشخصيات بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بمحافظة ظفار؛ تهدف المسابقة إلى تحفيز روح التنافس بين الشباب والمساهمة بأفكار الشباب المثالية و الحديثة.

كما تم تنظيم عدد الفعاليات حيث نظمت مبادرة صباحات إبداعية مسقط جلسة حوارية بعنوان فقاعة الإنجاز (الاحتراق الوظيفي والاجتماعي) في مقهى هستوريا.

كما أقيمت مبادرة احتواء ملتقى شبابي على مدار يومين في محافظة البريمي يهدف إلى تمكين الشباب من التعرف على الزواج وأهدافه واختيار شريك الحياة بالإضافة إلى معرفة نصائح اقتصادية تساعد على الادخار الأسري والتدريب على المهارات النفسية والاجتماعية للزواج والتعرف على المشاكل الزوجية وكيفية التعامل معها أما مبادرة وعي مالي التي تسهم في التأثير الإيجابي في زيادة الوعي المالي للمجتمع.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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