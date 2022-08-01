هذا ما يحدث لجسمك إذا شربت كوكا كولا لايت أو دون سكر كل يوم!

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وطن-لا شك في أن مشروب الكوكا كولا، هو الأكثر شعبية في العالم، كما أن هناك مجموعة واسعة من المشروبات الغازية التي تُنسب إليه ومنها؛ الكوكا كولا لايت أو دون سكر أو الكوكا كولا زيرو.

وفقا لما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، يحتوي هذا المشروب على السكر، ولكن السعرات الحرارية تكون دائما أقل بكثير من المشروب الأصلي. ولكن لسائل أن يسأل؛ هل من الجيد أن نشرب الكوكا لايت كل يوم؟ في الحقيقة لا.

كوكا كولا لايت أو دون سكر

أول شيء يجب تسليط الضوء عليه هو الفرق بين الكوكا كولا لايت و الكوكا كولا زيرو، فالمكونات الرئيسية لكلا المشروبات هي ما يلي: الماء الغازية، صبغة E-150D والمحليات: E-952 ، E-950 و Aspartamo.

لكن تحتوي كوكا كولا لايت على تكيز أكثر للأحماض، مقارنة بمشروب الكوكا كولا زيرو: وهو بالتحديد حمض الستريك (E-330). لذلك من الجدير ذكر أن الكوكا كولا لايت، تتكون من حمض الستريك (E-330) وحمض الفوسفوريك (E-338) أما الكوكا كولا زيرو، فهي تحتوي فقط لى حمض الفوسفوريك (E-338).

يضم مشروب الكوكا كولا لايت، 0.5 كيلوغرام من السعرات الحرارية لكل 250 ملليتر. على العكس من ذلك، فإن الكوكا كولا الأصلية، تحمل حوالي 105 كيلوغرامات لكل 250 ملليتر.

الآثار الصحية

يشير بعض الخبراء إلى أن المشروبات الغازية الخفيفة أكثر خطورة لأن هناك اعتقادًا بأنها صحية أكثر، وهذا ما يجعل الأشخاص يفرطون في شربها، كما أن هناك الكثير منهم يعتقدون أن شرب الكوكا كولا لايت كل يوم، لا يحدث أي مشكا صحية، ولكن الواقع مختلف تمامًا.

وفقا لما ترجمته “وطن“، عند صنع تركيبة المشروبات الغازية الخفيفة، يتم استبدال السكر بالمحليات الاصطناعية. وكما هو موضح من قبل الموقع الطبي “Heathline“، فإن النسخة الخفيفة من كوكا كولا هي مزيج من المياه الغازية والمحليات والنكهات والأصباغ وغيرها من المواد المضافة الغذائية. لذلك، على المستوى الغذائي لا تساهم في شيء على الإطلاق.

هذا وفي عام 2018، خلص تحقيق تم تقديمه إلى المجتمع الأمريكي، إلى أن الإفراط في استخدام المحليات الصناعية، يمكن أن يسبب أمراضًا مثل مرض السكري والسمنة، بنفس الطريقة التي يتسبب فيها الإفراط في تناول السكر.

فيما يلي الآثار الصحية المحتملة لشرب الكوكا كولا لايت كل يوم: