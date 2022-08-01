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هذا ما يحدث لجسمك إذا شربت كوكا كولا لايت أو دون سكر كل يوم!

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
كوكا كولا لايت دون سكر watanserb.com
كوكا كولا لايت دون سكر
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وطن-لا شك في أن مشروب الكوكا كولا، هو الأكثر شعبية في العالم، كما أن هناك مجموعة واسعة من المشروبات الغازية التي تُنسب إليه ومنها؛  الكوكا كولا لايت أو دون سكر أو الكوكا كولا زيرو.

وفقا لما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، يحتوي هذا المشروب على السكر، ولكن السعرات الحرارية تكون دائما أقل بكثير من المشروب الأصلي. ولكن لسائل أن يسأل؛ هل من الجيد أن نشرب الكوكا لايت كل يوم؟  في الحقيقة لا.

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كوكا كولا لايت أو دون سكر

أول شيء يجب تسليط الضوء عليه هو الفرق بين الكوكا كولا لايت و الكوكا كولا زيرو، فالمكونات الرئيسية لكلا المشروبات هي ما يلي: الماء الغازية، صبغة E-150D والمحليات: E-952 ، E-950 و Aspartamo.

لكن تحتوي كوكا كولا لايت على تكيز أكثر للأحماض، مقارنة بمشروب الكوكا كولا زيرو: وهو بالتحديد حمض الستريك (E-330). لذلك من الجدير ذكر أن الكوكا كولا لايت، تتكون من حمض الستريك (E-330) وحمض الفوسفوريك (E-338) أما الكوكا كولا زيرو، فهي تحتوي فقط لى حمض الفوسفوريك (E-338).

يضم مشروب الكوكا كولا لايت، 0.5 كيلوغرام من السعرات الحرارية لكل 250 ملليتر. على العكس من ذلك، فإن الكوكا كولا الأصلية، تحمل حوالي 105 كيلوغرامات لكل 250 ملليتر.

تحتوي كوكا كولا لايت على أحماض أكثر من كوكا كولا زيرو
تحتوي كوكا كولا لايت على أحماض أكثر من كوكا كولا زيرو

الآثار الصحية

يشير بعض الخبراء إلى أن المشروبات الغازية الخفيفة أكثر خطورة لأن هناك اعتقادًا بأنها صحية أكثر، وهذا ما يجعل الأشخاص يفرطون في شربها، كما أن هناك الكثير منهم يعتقدون أن شرب الكوكا كولا لايت كل يوم، لا يحدث أي مشكا صحية، ولكن الواقع مختلف تمامًا.

وفقا لما ترجمته “وطن“، عند صنع تركيبة المشروبات الغازية الخفيفة، يتم استبدال السكر  بالمحليات الاصطناعية. وكما هو موضح من قبل الموقع الطبي “Heathline“، فإن النسخة الخفيفة من كوكا كولا هي مزيج من المياه الغازية والمحليات والنكهات والأصباغ وغيرها من المواد المضافة الغذائية. لذلك، على المستوى الغذائي لا تساهم في شيء على الإطلاق.

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هذا وفي عام 2018، خلص تحقيق تم تقديمه إلى المجتمع الأمريكي، إلى أن الإفراط في استخدام المحليات الصناعية، يمكن أن يسبب أمراضًا مثل مرض السكري والسمنة، بنفس الطريقة التي يتسبب فيها الإفراط في تناول السكر.

فيما يلي الآثار الصحية المحتملة لشرب الكوكا كولا لايت كل يوم:

شير دراسة أجرتها جامعة هارفارد إلى أن المشروبات ذات المحليات الاصطناعية يمكن أن تزيد من الرغبة الشديدة في تناول الأغذية غير الصحية، ما يزيد من الوزن.
شير دراسة أجرتها جامعة هارفارد إلى أن المشروبات ذات المحليات الاصطناعية يمكن أن تزيد من الرغبة الشديدة في تناول الأغذية غير الصحية، ما يزيد من الوزن.
  • السمنة: تشير دراسة أجرتها جامعة هارفارد إلى أن المشروبات ذات المحليات الاصطناعية يمكن أن تزيد من الرغبة الشديدة في تناول الأغذية غير الصحية، ما يزيد من الوزن.
  • مشاكل العظام: يزيل حمض الفوسفوريك المعادن من العظام لأنه يمنع الجسم من امتصاص الكالسيوم بشكل صحيح. أما على المدى الطويل، فهو يضعف نظام نمو العظام في الجسم بشكل كبير.
  • مرض السكري: أظهر تحليل بين النساء الفرنسيات أن المشروبات التي تحتوي على المحليات الصناعية، كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

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المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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