لشخص عائد من الإمارات.. أول حالة وفاة بجدري القرود في آسيا

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وطن– أكدت الهند تسجيل أول حالة وفاة بفيروس جدري القرود في ولاية “كيرالا” الجنوبية، موضحة أن حالة الوفاة تلك لشخص عائد من دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون بذلك أول حالة وفاة في آسيا جراء “جدري القرود”.

أول حالة وفاة بجدري القرود في آسيا

وبحسب صحيفة “الإندبندنت” فقد أكد وزير في حكومة الولاية، الاثنين، أن الرجل البالغ من العمر 22 عامًا، والذي كان له تاريخ في السفر إلى الإمارات، توفي، السبت في مستشفى خاص بمدينة “ثريسور”.

وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء أن الحالة هي أول حالة وفاة في آسيا بسبب المرض، ورابع حالة وفاة يتم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم.

وأكدت وزيرة الصحة في ولاية كيرالا ، فينا جورج، الاثنين، أن عينة سحبت من المتوفي الذي يبلغ عمره 22 عاما، أكدت إصابتها بجدري القرود من قبل.

وعزلت السلطات الصحية 20 شخصًا تم تحديدهم على أنهم من ذوي الخطورة العالية على اتصال وثيق بالرجل المتوفى. وقالت إن هؤلاء الأشخاص يشملون أفراد الأسرة والأصدقاء والعاملين الطبيين الذين ربما اتصلوا به.

وقالت الوزيرة للصحفيين: “عاد صبي صغير من الإمارات العربية المتحدة في 22 يوليو، وكان مع أسرته عندما أصيب في 26 يوليو بالحمى.. وتم قبوله في 27 يوليو”.

وقالت إن المريض وضع على جهاز التنفس الصناعي في اليوم التالي، وتوفي في 30 يوليو / تموز ، مضيفة أن العينات المرسلة إلى NIV أظهرت أنه كان مصابا بمرض جدري القرود.

المتوفي عائد من الإمارات

ويأتي التأكيد من المختبرات الهندية، بعد يوم من قول السيدة “جورج”، إن تقارير المريض العائد من الإمارات أظهرت أنه مصاب، لكن تم إبلاغهم فقط بنتيجة الاختبار يوم، السبت.

ووعدت الوزيرة “بتحقيق رفيع المستوى بشأن الوفاة” حيث شككت وزارة الصحة بالولاية في الوفيات النادرة.

وسلم أقاربه نتيجة الاختبار يوم السبت فقط. وقالت السيدة جورج: “سيتم إجراء تحقيق رفيع المستوى لمعرفة تفاصيل حالة الوفاة لأن معدل الوفيات لجدري القرود منخفض للغاية”.

ويشار إلى أن الهند أبلغت عن ظهور إصابات بمرض جدري القرود في الدولة لأول مرة، في 15 يوليو بعد وصول رجل إلى البلاد من الشرق الأوسط.

أبلغت الهند عن إجمالي أربع حالات مؤكدة من جدري القرود ، ثلاث منها في ولاية كيرالا.

جدري القرود ومنظمة الصحة العالمية

وهذه هي رابع حالة وفاة معروفة من المرض المتفشي في جميع أنحاء العالم، بعد أن أبلغت إسبانيا عن حالتي وفاة مرتبطة بجدر القرود، وكشفت البرازيل عن أول حالة وفاة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) بعد تفشي المرض، عن حالة طوارئ صحية عالمية في 23 يوليو. بعد أن أبلغ حوالي 78 دولة عن أكثر من 18000 حالة إصابة بجدرى القرود ، مع وجود الجزء الأكبر من الحالات من أوروبا.

وتتبعت منظمة الصحة العالمية المرض إلى الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب إفريقيا وتعرفه بأنه مرض فيروسي حيواني المنشأ – بمعنى أنه يمكن أن ينتقل من الحيوانات إلى البشر – مع تسجيل أول حالة في ما يعرف الآن بجمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 1970.

ويعد جدرى القرود عدوى فيروسية نادرة وخفيفة نسبيًا. وله فترة حضانة من ستة إلى 16 يومًا. وتشمل أعراضه ارتفاع درجة الحرارة والصداع، والطفح الجلدي، وآلام العضلات والظهر، بالإضافة إلى تضخم الغدد والرعشة والإرهاق.

ولم تصدر وزارة الصحة الهندية أي تعليق بعد على الوفاة. وقالت في وقت سابق إن الحكومة شكلت فريق عمل من كبار المسؤولين لمراقبة حالات جدري القرود في البلاد ، بعد الإبلاغ عن الحالات الأولى.