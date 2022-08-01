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الهدهد

قتلها أشقاؤها.. الأمن الأردني يكشف ملابسات جريمة قتل وقعت قبل 13 عاما

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
جريمة قتل سيدة وقعت قبل 13 عاما watanserb.com
جريمة قتل سيدة وقعت قبل 13 عاما
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وطن- كشفت مديرية الأمن العام في الأردن، ملابسات جريمة قتل سيدة وقعت قبل 13 عاما، وتحديدا في عام 2009.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، إن فريق معلومات متابعة القضايا ضالمجهولة والمشكل بأمر من مدير الأمن العام في إدارة البحث الجنائي، تابع معلومات قادته لكشف اللثام عن حقيقة مقتل السيدة التي اتفق أشقاؤها على قتلها، ولم يبلغوا عن اختفائها، وأوهموا من حولهم بأنها غادرت لدولة عربية.

وفور ورود المعلومات، باشر الفريق التحقيقي بجمع المعلومات حول السيدة المعنية والتي ثبت عدم وجودها خارج البلاد، كما لم يتم العثور عليها داخل المملكة، الأمر الذي زاد الشبهات حول ظروف اختفائها.

بعد التوسع في التحقيق وجمع المزيد من المعلومات والأدلة، بوشر التحقيق مع أشقائها الذين اعترفوا بأنهم اتفقوا جنائيا على قتلها في عام 2009.

وتبين أن المتهمين قاموا بخنقها داخل منزلهم شرق العاصمة، وحملوا الجثة بواسطة مركبة وتوجهوا إلى محافظة مأدبا، وهناك في منطقة الكسارات بالقرب من وادي الموجب، قاموا بدفنها ومغادرة المكان.

وأشار إلى أن فرقا للبحث تقوم بمسح المنطقة التي حددت من قبل المشتبه بهم للاستدلال على بقايا الجثة وسيتم إحالة الأطراف كافة لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى.

وقبل أيام، هزت جريمة جديدة، الأردن، بعد قيام امرأة بخنق طفليها حتى الموت.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في بيان: “إنه ورد بلاغ من احد الأشخاص بقيام زوجته بخنق طفليها الاثنين حيث تم التحرك للمكان وضبط الزوجة ونقل الجثتين للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة”.

وأشار إلى فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها وإحالتها للقضاء.

وهناك عدّة جرائم ارتكبت في الأردن خلال الأسابيع القليلة الماضية، ففي إحدى الجرائم، أقدم عشريني في محافظة البلقاء على قتل شقيقته بعيار ناري بسبب خلافات بينهما، وفق مصدر أمني.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الشاب، فيما حولت جثة الضحية إلى الطب الشرعي.

كما أقدم شخص سبعيني وإثر خلافات مالية مع اثنين من أبنائه في محافظة عجلون، على اطلاق النار عليهما مما ادى لوفاتهما .

وأعلن الأمن العام إلقاء القبض على قاتل ولديه مختبأ داخل مغارة في محافظة عجلون.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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