شمس الكويتية تثير جدلاً بملابس “فاضحة” ووصلات رقص جريئة!

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وطن – أثارت الفنانة شمس الكويتية، ضجةً على مواقع التواصل، حيث ظهرت في مقاطع فيديو، وصفت بالفاضحة على حسابها في “سناب شات” .

وفي الفيديوهات التي نشرتها شمس، ظهرت بملابس جريئة، تكشف مفاتنها، وتؤدي وصلات رقص، بعضها كانت مع أحد الأشخاص، حيث كانت ترتدي كروب توب وتنورة قصيرة، على أنغام أغنية لمطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش.

وتتواجد شمس حالياً في في مدينة كان الفرنسية، بحسب منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

View this post on Instagram A post shared by SHAMS☀️شمس (@shamsofficial_)

وكثيراً ما تثير شمس الجدل بإطلالاتها التي يعتبرها الجمهور “فاضحة”، وتتعرض لانتقادات حادّة من جانب متابعيها، غير أنّها تتجاهل تلك الإنتقادات وتواصل نشر صورها على حساباتها ومعظمها تظهر فيه بطريقة جريئة.