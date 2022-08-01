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شمس الكويتية تثير جدلاً بملابس “فاضحة” ووصلات رقص جريئة!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
رقص شمس الكويتية watanserb.com
رقص شمس الكويتية
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وطن – أثارت الفنانة شمس الكويتية، ضجةً على مواقع التواصل، حيث ظهرت في مقاطع فيديو، وصفت بالفاضحة على حسابها في “سناب شات” .

وفي الفيديوهات التي نشرتها شمس، ظهرت بملابس جريئة، تكشف مفاتنها، وتؤدي وصلات رقص، بعضها كانت مع أحد الأشخاص، حيث كانت ترتدي كروب توب وتنورة قصيرة، على أنغام أغنية لمطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش.

رقص شمس الكويتية
رقص شمس الكويتية

وتتواجد شمس حالياً في في مدينة كان الفرنسية، بحسب منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

 

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وكثيراً ما تثير شمس الجدل بإطلالاتها التي يعتبرها الجمهور “فاضحة”، وتتعرض لانتقادات حادّة من جانب متابعيها، غير أنّها تتجاهل تلك الإنتقادات وتواصل نشر صورها على حساباتها ومعظمها تظهر فيه بطريقة جريئة.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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