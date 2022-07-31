نهاية غير متوقعة…هذا ما حصل لبرازيلي أجرى عملية جراحية لنفسه

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وطن– دخل رجل برازيلي غرفة الطوارئ الأسبوع الماضي، بعد محاولته إجراء عملية جراحية لأنفه بنفسه، باستخدام دروس يوتيوب والصمغ القوي.

ولسوء الحظ، حاول إجراء هذه العملية متبعََا بذلك مقطع فيديو على يوتيوب كدليل.

لم يستخدم أي قفازات

وانتهى به الأمر في وحدة الرعاية في حالات الطوارئ في كامبو ليمبو مصابًا بجرح ملوث. كما أخبر الأطباء أنه لم يستخدم أي قفازات لإجراء العملية ولم ينظف الجرح حتى لا يفتح غرزه.

وقال الرجل، الذي لم يكشف المستشفى عن اسمه، للأطباء في قسم الأنف والحنجرة والأذنين إنه خطرت له فكرة إجراء جراحة الأنف بنفسه على موقع يوتيوب. وأنه استخدم الكحول المحمر لتطهير المنطقة، ومخدر لتخدير الألم. وبعد الانتهاء من العملية، استخدم خيطًا وصمغًا فائقًا لإغلاق الجرح.



وأوضحت تقارير المستشفى بشأن الحالة، أنه بعد الترحيب به من قبل الفريق الطبي للصحة العقلية، خضع المريض للعناية من قبل فريق الفم والوجه والفكين BMF.

وتم تنظيف الجرح وخرج من المستشفى في نفس اليوم، بعد التأكيد عليه بالعودة للمتابعة مع الاختصاصيين BMF

كما نشرت الجمعية البرازيلية لجراحة التجميل (SBCP) بيانًا تحذيريًا على موقعها الرسمي على الإنترنت، حول عملية تجميل الأنف والذي أشارت من خلاله إلى ان هذه العملية لا تتطلب إجراء طبي، فقط بل تستلزم أيضا أشخاص متخصصين ومؤلهين للقيام بها”.