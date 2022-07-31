تريزيجيه يحصد أولى ألقابه مع طرابزون سبور التركي (صور)

- Advertisement -

وطن – حصد النجم المصري محمود تريزيجيه 27 عاماً، لقب كأس السوبر التركي الأول له مع فريقه الجديد طرابزون سبور بطل الدوري التركي للموسم المنصرم، بعد فوزه العريض على منافسه سيفاس سبور برباعية نظيفة دون رد.

وتوج فريق طرابزون سبور بعد الغياب عن البطولات لسنوات عجاف، باللقب العاشر في تاريخه بمسابقة كأس السوبر التركي لعام 2022.

طرابزون سبور والتتويج بكأس السوبر التركي

وسجل بطل الدوري التركي طرابزون سبور الهدف الأول في الدقيقة ال37، عن طريق اللاعب أندرياس كورنيلياس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

أول مباراة ⚽

أول بطولة 🏆 pic.twitter.com/UQMiPIaq4w — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) July 30, 2022

اقرأ أيضاً:

كما وجاء الهدف الثاني عاد ذات اللاعب ليضيف الهدف الثاني في المباراة عند الدقيقة ال51، وآتى الهدف الثالث من توقيع اللاعب جينس لارسين في الدقيقة ال64، وختم فريق طرابزون مهرجان أهدافه بتوقيع الهدف الرابع في الدقيقة ال76 عن طريق أناستاسيوس باكاسيتاس من ركلة جزاء.

أرقام تريزيجيه مع طرابزون سبور

وبحسب شبكة (sofascore) العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، بأن مستوى المصري محمود تريزيجيه في أول مباراة يشارك فيها مع فريقه الجديد طرابزو سبور التركي.

وشارك تريزيجيه منذ بداية المباراة وحتى الدقيقة ال73 من عمر زمن المباراة أمام سيفاس سبور بطل كأس تركيا، ليحل اللاعب مانوليس سيوبيس كبديل عنه.

اول مباراة = بطولة.. تريزيجيه يحتفل مع جماهير طرابزون بالسوبر @Trezeguet 🥇. pic.twitter.com/kxWt6CPEE2 — المحترفين المصريين EgyProf (@egypro18) July 30, 2022

اقرأ أيضاً:

وذكرت الشبكة، بأن المصري تريزيجيه حصل على معدل 6.6 من أصل 10، وهو سابع لاعب في الترتيب بين زملائه في الفريق التركي.

كما وسدد اللاعب تسديدة واحدة على مرمى الخصم في المباراة، وراوغ مراوغيتن من أصل 4 مرواغات، ولمس الكرة 36 مرة. وجاءت دقة تمريراته بنسبة 97%. بينما فقد الكرة 13 مرة على مدار 73 دقيقة التي خاضها مع الفريق.

وكان تريزيجيه انتقل إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي، بعد انتهاء فترة إعارته مع فريق باشاك شهير، قادماً من فريق أستون فيلا الإنجليزي. لمدة 4 مواسم قادمة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

قد يهمك أيضاً: