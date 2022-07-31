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رياضة

تريزيجيه يحصد أولى ألقابه مع طرابزون سبور التركي (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تريزيجيه يحقق أول ألقابه مع نادي طرابزون سبور التركي watanserb.com
تريزيجيه يحقق أول ألقابه مع نادي طرابزون سبور التركي
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وطن – حصد النجم المصري محمود تريزيجيه 27 عاماً، لقب كأس السوبر التركي الأول له مع فريقه الجديد طرابزون سبور بطل الدوري التركي للموسم المنصرم، بعد فوزه العريض على منافسه سيفاس سبور برباعية نظيفة دون رد.

وتوج فريق طرابزون سبور بعد الغياب عن البطولات لسنوات عجاف، باللقب العاشر في تاريخه بمسابقة كأس السوبر التركي لعام 2022.

طرابزون سبور والتتويج بكأس السوبر التركي

وسجل بطل الدوري التركي طرابزون سبور الهدف الأول في الدقيقة ال37، عن طريق اللاعب أندرياس كورنيلياس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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كما وجاء الهدف الثاني عاد ذات اللاعب ليضيف الهدف الثاني في المباراة عند الدقيقة ال51، وآتى الهدف الثالث من توقيع اللاعب جينس لارسين في الدقيقة ال64، وختم فريق طرابزون مهرجان أهدافه بتوقيع الهدف الرابع في الدقيقة ال76 عن طريق أناستاسيوس باكاسيتاس من ركلة جزاء.

أرقام تريزيجيه مع طرابزون سبور

وبحسب شبكة (sofascore) العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، بأن مستوى المصري محمود تريزيجيه في أول مباراة يشارك فيها مع فريقه الجديد طرابزو سبور التركي.

وشارك تريزيجيه منذ بداية المباراة وحتى الدقيقة ال73 من عمر زمن المباراة أمام سيفاس سبور بطل كأس تركيا، ليحل اللاعب مانوليس سيوبيس كبديل عنه.

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وذكرت الشبكة، بأن المصري تريزيجيه حصل على معدل 6.6 من أصل 10، وهو سابع لاعب في الترتيب بين زملائه في الفريق التركي.

كما وسدد اللاعب تسديدة واحدة على مرمى الخصم في المباراة، وراوغ مراوغيتن من أصل 4 مرواغات، ولمس الكرة 36 مرة. وجاءت دقة تمريراته بنسبة 97%. بينما فقد الكرة 13 مرة على مدار 73 دقيقة التي خاضها مع الفريق.

وكان تريزيجيه انتقل إلى صفوف نادي طرابزون سبور التركي، بعد انتهاء فترة إعارته مع فريق باشاك شهير، قادماً من فريق أستون فيلا الإنجليزي. لمدة 4 مواسم قادمة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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