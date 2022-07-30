مقتل نجم الزمالك إبراهيم الدسوقي على يد نجله .. وهذه تفاصيل الجريمة

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وطن – لقيّ نجم الزمالك المصري السابق إبراهيم الدسوقي 65 عاماً مصرعه، السبت، على يد نجله بعد الاعتداء عليه بآلة نحاسية حادة، نقل على إثرها إلى المشفى تحت العناية المركزة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

مقتل لاعب الزمالك إبراهيم الدسوقي

وذكرت تقارير صحفية مصرية، بأن لاعب الزمالك الأسبق إبراهيم الدسوقي، على يد نجله الذي يدعى (شريف)، بعد الاعتداء على والديه بآلة حادة في مدينة بنها عاصمة محافظة القليوبية، حيث توفيت والده على الفوز. بينما نقل والده إلى المشفى ليعلن بعدها بأيام عن وفاته.

وسائل إعلام مصرية:

وفاة لاعب كرة القدم المصري السابق إبراهيم الدسوقي البالغ من العمر 65 عامًا متأثرا بإصابته بجروح تهتكية في الرأس على يد نجله بسبب المخدرات الدسوقي لعب في فريق #الزمالك في السبعينيات، كما لعب بقميص فريق بنها ومنتخب مصر#مصر pic.twitter.com/hRaar3YaiN — محطات | Stations (@Stations0) July 30, 2022

من جهته، نعى الإعلامي والمذيع في شبكة قنوات ( أون تايم سبورت) الرياضية المصرية، كابتن الزمالك الأسبق إبراهيم الدسوقي، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، قائلاً: ” في حادث إنساني مؤسف وفاة الكابتن إبراهيم الدسوقي”.

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كما وأردف في تغريدته، ” الكابتن الراحل الدسوقي هو بطل واقعة إلغاء الدوري المصري الممتاز سنة 1972.. خالص العزاء والبقاء والدوام لله”.

في حادث انساني مؤسف وفاة الكابتن ابراهيم الدسوقي لاعب الزمالك السابق وبطل واقعة الغاء الدورى العام سنة 72 خالص العزاء والبقاء والدوام لله — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) July 29, 2022

القبض على نجله

وبينت تلك التقارير، بأن الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية، ألقت القبض على نجل إبراهيم الدسوقي، بعد مصرع والدته وإصابة والده بجروح خطيرة توفيّ على إثرها بعد 10 أيام داخل المشفى. بعد تلقيها بلاغ بقيام مريض نفسي ومدمن مخدرات بمهاجمة أسرته في مدينة بنها.

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كما وأوضحت، بأن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على المهتم (شريف) نجل لاعب الزمالك الراحل الدسوقي، على ذمة التحقيق. والتأكد من سلامة حالته العقلية والنفسية له. وأمرت كذلك بدفع جثمان والده بعد تشريحها من قبل الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.

حتى الموت مفيهوش حرمة وفي ناس معندهاش حياء.. شوبير يكشف عن صدمته من طريقة التعليق على حادث وفاة إبراهيم الدسوقي لاعب الزمالك السابق pic.twitter.com/kK72YQqYgq — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) July 29, 2022

من هو الراحل إبراهيم الدسوقي؟!

كابتن نادي الزمالك الأسبق، إبراهيم الدسوقي، وهو من أبرز نجوم كرة القدم المصرية في فترة السبعينيات القرن الماضي، كما كان معروف بلقب (المنيّ).

ولعب الدسوقي مع فريق بنها، حتى أنه تولي منصب عضو في مجلس إدارة النادي. كما ويعد أحد الأعمدة الأساسية في تاريخ النادي المصري.

🔴 توفي #إبراهيم_الدسوقي لاعب نادي #الزمالك المصري السابق بعد إصابته بنزيف في المخ منذ 10 أيام، إثر اعتداء نجله عليه وضربه بـ ”فازة“ نحاسية حادة. وكشفت النيابة العامة في مصر أن نجل الفقيد اعتدى عليه بـ“فازة“، بعدما قتل في وقت سابق والدته وهو تحت تأثير المخدرات.#أخبار_الآن pic.twitter.com/48N9NzLp8B — Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) July 30, 2022

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إلغاء الدوري المصري

ويعتبر صاحب الواقعة الشهيرة في إلغاء الدوري المصري الممتاز عام 1972، بعد نشوب أحداث شغب بين جماهير الغريمين الزمالك والأهلي. بعد احتساب ركلة جزاء لصالح الزمالك عن طريق الراحل الدسوقي ضد حارس مرمى المارد الأحمر آنذاك مروان كنفاني.

ونتيجة أحداث الشغب أعلن حكم المباراة حينها إلغاء المباراة وفوز فريق الزمالك على منافسه الأهلي، ليقرر النادي الاعتراض على هذا القرار والانسحاب من بطولة الدوري.

يذكر بأن فريق الزمالك ينفرد في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لهذا الموسم برصيد 63 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الوصيف بيراميدز، و9 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 54 نقطة.

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