مضيفة طيران تكشف عن 7 أخطاء نرتكبها جميعًا عند السفر

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وطن-لا شك في أن السفر بالطائرة، متعة ووطريقة للترفيه على النفس يعتمدها جميع الأشخاص أو الغالبية العظمى منهم بعد سنة من العمل المُجهد.

وعلى الرغم من أن الكثيرين قد يكونون معتادين بالفعل على حمل حقائب اليد الخاصة بهم وتسجيلها، فإنه لا يزال هناك العديد من الأخطاء التي يتم ارتكابها.

فيما يلي كشفت مضيفة من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي التيك توك ، هذه هي الأخطاء السبعة الأكثر شيوعًا التي يمكن اقترافها عد وضع حقائب اليد في الطائرة:

الأخطاء الشائعة التي نرتكبها عند حمل حقائب اليد

كشفت سيسي إن ذي سكاي، من خلال حسابها على التيك توك، عن الأخطاء التي يرتكبها معظم ركاب الطائرة عندما يتعلق الأمر بالحقيبة التي نأخذها معنا إلى المقصورة.

وفيما يلي استعرضت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، هذه الأخطاء الأكثر شيوعًا نقلا عن المضيفة:

الحقائب ممتلئة جدًا وتزن كثيرًا

أول الأخطاء التي كشفت عنها هذه المضيفة هو أن الناس غالبًا ما يملأون الحقيبة كثيرًا بأمتعتهم اليدوية بحيث لا يمكنهم رفعها لوضعها في المقصورات العلوية.

وهذا يدفعهم إلى طلب المساعدة من مضيفات الطيران، لكنها توضح أنه ليس من واجبهم القيام بذلك، وحتى أنهم يمكنهم الرفض إذا شعروا بالرغبة في ذلك. في الواقع، من المحتمل أن تُصاب المضيفات عند رفع حقائب الركاب الثقيلة والممتلئة.

وهذا هو السبب في أن بعض شركات الطيران تمنعهم وقد تجبرنا على فحص الحقيبة إذا كانت تزن كثيرًا.

حمل الكثير من حقائب اليد

على الرغم من أن معظم شركات الطيران تسمح لك بحمل حقيبة بالإضافة إلى حقيبة ظهر وحقيبة في يدك. إلا أنه يمكن أن تدفع فاتورة أكثر تكلفة، عند الصعود إلى الطائرة، لاسيما وأنه من الممكن أن تشغل مقعدين عل الطائرة بهذه الحقائب.

تسمح الخطوط الجوية عمومًا للركاب بتخزين حقيبة واحدة في الصندوق العلوي وعنصر شخصي واحد تحت المقعد أمامهم، لذا حاول الالتزام بالقواعد.

ضع الأشياء التي نحتاجها في الحقيبة

يخطئ الكثير من الأشخاص أيضًا في وضع الأشياء التي سنحتاجها لاحقًا في الحقيبة لتي وضعناها في المقصورة العلوية، مثل سماعات الرأس أو الكتاب، ما يعني أن الأشخاص يمكن أن يستعملوا الحقيبة مرة ثانية وهذا يؤخر صعود المسافرين على متن الطائرة، كما يعطل مرورهم والمضيفين أيضا.

من ناحية أخرى، إذا كان هناك اضطراب في الرحلة، وقمنا بنقل الحقيبة لإخراج شيء ما، فهناك خطر من سقوطها وإلحاق الأذى بالآخرين.

عدم تعبئة السوائل بشكل صحيح

تتسبب الارتفاعات المتغيرة التي تتعرض لها الطائرة في تمدد الغاز والهواء في أثناء الرحلة. وهذا بدوره يمكن أن يتسبب في حدوث تسريبات في الأمتعة المحمولة من أدوات النظافة إلى زجاجات المياه. تشير المضيفة إلى أنها وجدت في أكثر من مناسبة سوائل تتساقط من داخل الحقيبة.

النصيحة هنا هي إخراج أكبر قدر ممكن من الهواء من الزجاجة؛ حيث أن هذه العملية وفقا لها ستساعد في منع التمدد. من ناحية أخرى، تنصح باستخدام الزجاجات أو الحاويات ذات الأغطية اللولبية وليس أغطية الضغط.

عدم إحضار زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام

من الخطأ أيضًا عدم حمل زجاجة مياه يمكننا إعادة تعبئتها على متن الطائرة وقبل الصعود إلى الطائرة. من المحتمل ألا يسمحوا لنا بتحميل أكثر من لتر، لكن يمكننا أخذ زجاجة فارغة لإعادة ملئها لاحقًا.

عدم تعبئة وجباتنا الخفيفة

الخطأ الآخر الذي ترتكبه عادة هو عدم وضع شيء ما لنأكله في حقائب اليد عند الحاجة. قد يحدث أن يكون هناك حالة الاضطراب في الطائرة؛ بحيث تضطر المضيفة إلى الجلوس ولا يمكنها تقديم أي شيء للركاب.

ضع الملابس الثقيلة في الحقيبة

أخيرًا، أوضحت المضيفة أنه من الخطأ أيضًا ملء الحقيبة بملابس لنتدفأ بها بينما نرتدي نحن ملابس خفيفة. من الأفضل ارتداء بعض هذه الملابس حتى تزن حقيبة السفر أقل.