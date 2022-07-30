كريستيانو رونالدو يكشف عن موعد عودته إلى مانشستر يونايتد (صور)

- Advertisement -

وطن- كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، لاعب مانشستر يونايتد، عن موعد أول مشاركة له مع الشياطين الحمر بعد انقطاع لفترة عن التدريبات وخوض المباريات الودية مع الفريق استعداداً للموسم الجديد.

عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد

ورد صاروخ ماديرا رونالدو على أحد متابعي حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام)، الذي كتب في منشور له: ” لم يدرج كريستيانو رونالدو في قائمة المشاركين لفريق مانشستر يونايتد في المباريات الودية للأندية ضد أتلتيكو مدريد ورايو فايكانو الإسبانيين”.

اقرأ أيضاً:

ليرد عليه اللاعب، ” الأحد يلعب الملك”. حيث من المرتقب مشاركته مع الشياطين الحمر في المباراة الودية أمام رايو فايكانو في ختام المباريات الودية للأندية، كما وسيكون تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد إريك تين هاج.

Cristiano Ronaldo announces he’s back with Manchester United team as he’s gonna play friendly game vs Rayo Vallecano: “Sunday, the king plays”, he just commented. 🚨🇵🇹 #MUFC Here’s his message on Instagram: pic.twitter.com/HrPzk0Rzur — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2022

كما ويستعد فريق مانشستر يونايتد بعد مباراة أتلتيكو مدريد، لخوض المباراة الختامية الودية أمام رايو فايكانو، الأحد، قبيل الاستعداد لبدء الموسم الجديد من منافسات الدوري الإنجليزي الشهر المقبل.

سخرية رونالدو من جماهير أتلتيكو مدريد

وسخر الدون رونالدو من مشجع نشر يافطة دون عليها بأن رونالدو غير مرحب به (CR7)، ليعلق عليه برموز الضحك.

اقرأ أيضاً:

مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد

كما وتلقى مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، الخسارة في الدقائق الأخيرة أمام نظيره أتلتيكو مدريد (البلانكوس) بهدف نظيف دون رد في المباراة الودية للأندية.

وجاء هدف فريق أتلتيكو مدريد هدف اللقاء الوحيد في المباراة في شباك الشياطين الحمر ،عند الدقيقة ال86 عن طريق اللاعب جواو فليكيس.

هزيمة في الدقائق الأخيرة.#يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) July 30, 2022

وشهدت المباراة طرد نجم فريق مانشستر يونايتد فريدريكو سانتوس بالورقة الحمراء، بعد إشهار الحكم في وجه اللاعب عند الدقيقة ال91 من عمر زمن المباراة.

اقرأ أيضاً:

وكان فريق مانشستر يونايتد الأكثر تسديداً واستحواذاً على مجريات دقائق المباراة أمام أتلتيكو مدريد، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 13 تسديدة الاستحواذ بنسبة 56%. كما على عكس الأخير الذي وصلت عدد تسديداته إلى 7 تسديدات والاستحواذ بنسبة 44%.

ورغم كشف الدون رونالدو عن موعد عودته إلى صفوق مانشستر يونايتد، إلا أن مستقبله ما يزال يحيطه الغموض. بعد التقارير التي تحدثت عن رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

قد يهمك أيضاً: