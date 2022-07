كريستيانو رونالدو يكشف عن موعد عودته إلى مانشستر يونايتد (صور)

وطن- كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، لاعب مانشستر يونايتد، عن موعد أول مشاركة له مع الشياطين الحمر بعد انقطاع لفترة عن التدريبات وخوض المباريات الودية مع الفريق استعداداً للموسم الجديد.

ورد صاروخ ماديرا رونالدو على أحد متابعي حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام)، الذي كتب في منشور له: ” لم يدرج كريستيانو رونالدو في قائمة المشاركين لفريق مانشستر يونايتد في المباريات الودية للأندية ضد أتلتيكو مدريد ورايو فايكانو الإسبانيين”.

ليرد عليه اللاعب، ” الأحد يلعب الملك”. حيث من المرتقب مشاركته مع الشياطين الحمر في المباراة الودية أمام رايو فايكانو في ختام المباريات الودية للأندية، كما وسيكون تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد إريك تين هاج.

