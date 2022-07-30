الرئيسيةرياضةكريستيانو رونالدو يكشف عن موعد عودته إلى مانشستر يونايتد (صور)
رياضة

كريستيانو رونالدو يكشف عن موعد عودته إلى مانشستر يونايتد (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد watanserb.com
عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد
- Advertisement -

وطن- كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، لاعب مانشستر يونايتد، عن موعد أول مشاركة له مع الشياطين الحمر بعد انقطاع لفترة عن التدريبات وخوض المباريات الودية مع الفريق استعداداً للموسم الجديد.

عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد

ورد صاروخ ماديرا رونالدو على أحد متابعي حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام)، الذي كتب في منشور له: ” لم يدرج كريستيانو رونالدو في قائمة المشاركين لفريق مانشستر يونايتد في المباريات الودية للأندية ضد أتلتيكو مدريد ورايو فايكانو الإسبانيين”.

عودة رونالدو
عودة رونالدو

اقرأ أيضاً: 

ليرد عليه اللاعب، ” الأحد يلعب الملك”. حيث من المرتقب مشاركته مع الشياطين الحمر في المباراة الودية أمام رايو فايكانو في ختام المباريات الودية للأندية، كما وسيكون تحت قيادة المدرب الهولندي الجديد إريك تين هاج.

كما ويستعد فريق مانشستر يونايتد بعد مباراة أتلتيكو مدريد، لخوض المباراة الختامية الودية أمام رايو فايكانو، الأحد، قبيل الاستعداد لبدء الموسم الجديد من منافسات الدوري الإنجليزي الشهر المقبل.

سخرية رونالدو من جماهير أتلتيكو مدريد

وسخر الدون رونالدو من مشجع نشر يافطة دون عليها بأن رونالدو غير مرحب به (CR7)، ليعلق عليه برموز الضحك.

سخرية رونالدو من مشجع أتلتيكو مدريد
سخرية رونالدو من مشجع أتلتيكو مدريد

اقرأ أيضاً: 

مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد

كما وتلقى مانشستر يونايتد ( الشياطين الحمر)، الخسارة في الدقائق الأخيرة أمام نظيره أتلتيكو مدريد (البلانكوس) بهدف نظيف دون رد في المباراة الودية للأندية.

وجاء هدف فريق أتلتيكو مدريد هدف اللقاء الوحيد في المباراة في شباك الشياطين الحمر ،عند الدقيقة ال86 عن طريق اللاعب جواو فليكيس.

وشهدت المباراة طرد نجم فريق مانشستر يونايتد  فريدريكو سانتوس بالورقة الحمراء، بعد إشهار الحكم في وجه اللاعب عند الدقيقة ال91 من عمر زمن المباراة.

اقرأ أيضاً: 

وكان فريق مانشستر يونايتد الأكثر تسديداً واستحواذاً على مجريات دقائق المباراة أمام أتلتيكو مدريد، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 13 تسديدة الاستحواذ بنسبة 56%. كما على عكس الأخير الذي وصلت عدد تسديداته إلى 7 تسديدات والاستحواذ بنسبة 44%.

ورغم كشف الدون رونالدو عن موعد عودته إلى صفوق مانشستر يونايتد، إلا أن مستقبله ما يزال يحيطه الغموض. بعد التقارير التي تحدثت عن رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

قد يهمك أيضاً: 

المصدروطن + روسيا اليوم + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

“فيديو” صادم ومروع لإخصاء جندي أوكراني أسير على يد جنود بوتين

رياضة

مقتل نجم الزمالك إبراهيم الدسوقي على يد نجله .. وهذه تفاصيل الجريمة

حياتنا

مضيفة طيران تكشف عن 7 أخطاء نرتكبها جميعًا عند السفر

الهدهد

في إيه يا مالك؟”..علاء مبارك يهاجم إبراهيم عيسى دفاعا عن الصحابي خالد بن الوليد

الهدهد

بعد الحكم بسجنه 10 سنوات.. اتهامات جديدة تلاحق طليق وزيرة الصحة المصرية هالة زايد

رياضة

مباراة مانشستر سيتي وليفربول على كأس الدرع الخيرية (البث المباشر)

حياتنا

6 قواعد فرنسية لتبقى شابا ومتجددا مدى الحياة

الهدهد

بينها السعودية وقطر.. دول عربية مرشحة لسقوط حطام الصاروخ الصيني التائه

الهدهد

بعد سقوط عشرات الجرحى .. أنصار التيار الصدري يقتحمون مقر البرلمان للمرة الثانية والصدر يحذر

الهدهد

انقطاع الاتصال بسفينة عُمانية تجارية متجهة إلى سقطرى.. ما علاقة الإمارات بالأمر؟!

رياضة

برناردو سيلفا معروض للبيع وهذا هو السعر المطلوب

الهدهد

هل سيعلق حفيظ دراجي على مباراة باريس سان جيرمان ونانت المقرر إقامتها غدا في تل أبيب؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا