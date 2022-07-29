نسرين طافش تصدم الملايين بفيديو ساخن وقبلات حميمة مع زوجها في مصر! (شاهد)

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وطن – فجّرت الفنانة السورية نسرين طافش وزوجها شريف شرقاوي، ضجةً واسعة، بعد فيديو جمعهما، وتضمنّ مشاهد حميمة للغاية.

وظهرت نسرين طافش في الفيديو الذي نشرته على حسابها في انستغرام، بلحظات رومانسية، حيث ضمّها زوجها شريف شرقاوي وقبلها، خلال استمتاعهما بشهر العسل.

وعلّقت نسرين على الفيديو: “السعادة تكمن في الأشياء البسيطة ، و التفاصيل الحقيقية التي تتدفق من القلب بسلام و تناغم ، الطبيعة جنة الله على الأرض ، نعمة عظيمة و شفاء للروح ، حبيت شارك معاكون أنا و زوجي حبيبي و شريك روحي بعض اللحظات الجميلة من أرض الفيوم الطيبة”

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تلك المشاهد “الحميمة” بين نسرين وزوجها، عبّر الجمهور عن غضبها منها، وقال أحد المعلقين على الفيديو: “انه زواج المتعه والمصلحة يا ساده ياكرام”. بينما كتب آخر: “الاداء ده علي فكره اخرته مشاكل ونهايات مش سعيده ابدا الاوفر في الاداء نهايته وحشه”.

وعلّق متابع: “حد يعلمهم ان الحياء من الايمان”. وقال آخر: “ضل حدا ما شافها لنسرين وهي وجوزها عم يحبها”.

كما اعتبر أحد المعلقين أن هذه “حركات ناس عندهم نقص بحياتهم”.وفق رأيه

وكانت نسرين كشفت بداية يوليو الجاري، لجمهورها عن إعلان زواجها ودخولها القفص الذهبي.

ونشرت نسرين صورة على حسابها في انستغرام تظهر يدها على يد رجل، وتظهر خاتم الـزّواج دون الكشف عن هوية العريس.

كما أرفقت نسرين الصورة بتعليق: “بارك الله في هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلى الأبد”.

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زوج نسرين طافش

زوج نسرين طافش، هو الطبيب المصري شريف شرقاوي، وهو طبيب أسنان ومعالج بالطاقة مختص بالريكي وفق المعلومات المتداولة عنه.

بينما أكدت نسرين أن شريف شرقاوي ليس مختص باليوغا وأنهما حاليا ذاهبان لقضاء شهر العسل.بحسب موقع (etbilarabi)

جدير بالذكر أن الفنانة السورية نــسرين طافــِش تزوجت في عام 2008، من رجل أعمال إماراتي حتى اعلنت عن انفصالها عنه في عام 2013 دون انجاب أطفال.