الجمعة, يوليو 29, 2022
الرئيسيةالهدهدمحكمة فيدرالية أمريكية: خليفة حفتر "مجرم حرب"
الهدهد

محكمة فيدرالية أمريكية: خليفة حفتر “مجرم حرب”

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
خليفة حفتر watanserb.com
خليفة حفتر
- Advertisement -

وطن- في ضربة قوية، أصدرت المحكمة الأمريكية الفيدرالية حكما باتا ونهائيا يدين الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.

وفي هذا السياق، أكد المدير التنفيذي للتحالف الأمريكي الليبي، مصدق حبرارة، إن الحكم الصادر ضد حفتر، “نهائي وبات”، وإنه جرى إدانته في كل القضايا المرفوعة ضده من قبل عائلات الضحايا.

وقال “حبرارة” في تصريحات لموقع “عربي21” أن الحكم يترتب عليه دفع خليفة حفتر تعويضات لكل أسر الضحايا عن كل الجرائم التي ارتكبها بحقهم، وهذه التعويضات وقيمتها ونسبتها سيتم تحديدها في سلسلة من المحاكمات القادمة خاصة بالتعويضات.

وعلى الرغم ن استبعاده ان يخطو القضاء الليبي خطوة ممثلة للقضاء الأمريكي ضد “حفتر”، كشف حبرارة أن هناك “طرف آخر” يعمل على فتح تحقيقات جديدة مع حفتر، من قبل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، بخصوص الجرائم التي ارتكبها، معتقدا أن هذا التحقيق سيسبب “مشكلة حقيقية” لحفتر فيما يتعلق بمستقبله السياسي.

وكانت سبع عائلات ليبية قد رفعت قضايا ضد حفتر في محكمة بفرجينيا الأمريكية، تتهمه فيها بارتكاب التعذيب وجرائم حرب خلال الفترة من 2016 إلى 2017، وفقا لحبرارة.

وكان قاضي في المحكمة الفيدرالية في ولاية فيرجينيا الأمريكية أصدر توصيته الخاصة الشهر الماضي بإدانة حفتر، غيابيا، وثبوت طلب الضحايا بقيامه بجرائم حرب وقتل وتعذيب.

ويعتبر المدّعون أن حفتر، الحاصل على الجنسية الأمريكية، “أشرف على حملات قصف متهورة ومذابح متعمدة للمدنيين وتعذيب سجناء”.

وعاش حفتر في شمال فيرجينيا لسنوات، ولديه ممتلكات كبيرة في المنطقة، وفقا لسجلات المحكمة.

لماذا انسحب محامو خليفة حفتر من تمثيله أمام المحاكم الأمريكية؟!

المصدرموقع عربي21، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً
الهدهد

لماذا انسحب محامو خليفة حفتر من تمثيله أمام المحاكم الأمريكية؟!

الهدهد

خليفة حفتر يتهرب من محاكمته في الولايات المتحدة بتهمة ارتكاب جرائم حرب

الهدهد

لماذا طرد قيس سعيد رئيس الوزراء الليبي المكلف فتحي باشاغا من تونس!

الهدهد

تقرير: خليفة حفتر يحكم شرق ليبيا بالإعدام والإخفاء القسري ويبني نظاماً كنظام السيسي

الهدهد

من عمالة الـ”CIA” إلى العمالة لـ”بوتين” .. “حفتر” يرسل مرتزقة ليبيين إلى أوكرانيا!

الهدهد

قاضي أمريكي يأمر باستئناف الدعوى القضائية ضد مجرم الحرب الليبي خليفة حفتر

الهدهد

صحيفة عبرية: طائرة خليفة حفتر الخاصة هبطت في إسرائيل

الهدهد

انتخابات الرئاسة الليبية لن تجري الجمعة .. غموض يلف المشهد وهذا السيناريو المتوقع

الهدهد

الانتخابات في ليبيا .. لماذا يخشى محللون أن تؤدي الفوضى إلى اشتباكات!

تقارير

“بلومبيرغ”: فشل الانتخابات في ليبيا قد يدفع لحمل السلاح مجددا وإيقاف إنتاج النفط

تقارير

تحليل: صراع النفوذ بين خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي .. لمن الغلبة؟!

تقارير

المتحدثة باسم المجلس الرئاسي تتحدث لـ”وطن” حول انتخابات الرئاسة في ليبيا .. هل ستتأجل!؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

الحرب تنتقل للكنيسة.. شاهد: كاهن روسي يهاجم زميله الأوكراني ويضربه بالصليب

فيكتور بوت.. من هو “تاجر الموت” الروسي الذي عرضت واشنطن مبادلته بمسجونين أمريكيين

بدء سريان قانون الأحوال الشخصية في السعودية.. منح المرأة حق فسخ الزواج وحظر نظام الولي

بالفيديو.. محتجون يغلقون السفارة السعودية في باريس ويحرقون صور “ابن سلمان” ويدوسونها بالأقدام

“ارتدتا عن الإسلام” .. معلومات صادمة عن الشقيقتين السعوديتين إسراء وآمال السهلي

الإعلان عن أول حالة وفاة بسبب جدري القردة في هذا البلد

فيديو صادم لفيضانات الإمارات يثير الجدل على مواقع التواصل

“MEE” يكشف تفاصيل اتفاق سري بين “السيسي” والاتحاد الأوروبي: “الصمت مقابل السلاح!”

جريمة أُخرى تهزّ الأردن .. أم تخنق طفليها حتى الموت!

العثور على جثث 6 آسيويين قضوا غرقا بفعل سيول الإمارات والعمل جاري للبحث عن مفقودين آخرين

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC