محكمة فيدرالية أمريكية: خليفة حفتر “مجرم حرب”

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وطن- في ضربة قوية، أصدرت المحكمة الأمريكية الفيدرالية حكما باتا ونهائيا يدين الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.

وفي هذا السياق، أكد المدير التنفيذي للتحالف الأمريكي الليبي، مصدق حبرارة، إن الحكم الصادر ضد حفتر، “نهائي وبات”، وإنه جرى إدانته في كل القضايا المرفوعة ضده من قبل عائلات الضحايا.

وقال “حبرارة” في تصريحات لموقع “عربي21” أن الحكم يترتب عليه دفع خليفة حفتر تعويضات لكل أسر الضحايا عن كل الجرائم التي ارتكبها بحقهم، وهذه التعويضات وقيمتها ونسبتها سيتم تحديدها في سلسلة من المحاكمات القادمة خاصة بالتعويضات.

وعلى الرغم ن استبعاده ان يخطو القضاء الليبي خطوة ممثلة للقضاء الأمريكي ضد “حفتر”، كشف حبرارة أن هناك “طرف آخر” يعمل على فتح تحقيقات جديدة مع حفتر، من قبل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، بخصوص الجرائم التي ارتكبها، معتقدا أن هذا التحقيق سيسبب “مشكلة حقيقية” لحفتر فيما يتعلق بمستقبله السياسي.

وكانت سبع عائلات ليبية قد رفعت قضايا ضد حفتر في محكمة بفرجينيا الأمريكية، تتهمه فيها بارتكاب التعذيب وجرائم حرب خلال الفترة من 2016 إلى 2017، وفقا لحبرارة.

وكان قاضي في المحكمة الفيدرالية في ولاية فيرجينيا الأمريكية أصدر توصيته الخاصة الشهر الماضي بإدانة حفتر، غيابيا، وثبوت طلب الضحايا بقيامه بجرائم حرب وقتل وتعذيب.

ويعتبر المدّعون أن حفتر، الحاصل على الجنسية الأمريكية، “أشرف على حملات قصف متهورة ومذابح متعمدة للمدنيين وتعذيب سجناء”.

وعاش حفتر في شمال فيرجينيا لسنوات، ولديه ممتلكات كبيرة في المنطقة، وفقا لسجلات المحكمة.