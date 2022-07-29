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ما تراه أولاً يكشف عن أهم سمات شخصيتك!

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
ما تراه أولاً يكشف عن أهم سمات شخصيتك! watanserb.com
ماذا رأيت للوهلة الأولى في الصورة؟
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وطن- نشر موقع jagranjosh صورة تحمل وهما بصريا يمكن أن تخبرك في غضون 10 ثوان عن أهم سمات شخصيتك.

والخدعة البصرية التي اختارها الموقع رسمها الفنان المكسيكي الشهير أوكتافيا أوكامبو. وهي عبارة عن صورة لمنظر طبيعي، وما تراه عينك أولا قد يكشف أهم سمات شخصيتك.

تذكر أن لديك 10 ثوانٍ فقط لإكمال هذا التحدي.

فانظر جيداً وبتمعن إلى الصورة.. ما هو الشيء الذي رأيته أولاََ؟

إذا رأيت الخيول أولاََ

تشير الخيول إلى قوة دافعة بداخلك تدفعك إلى بذل قصارى جهدك لنفسك.

أنت شخص يمكنه إنشاء توازن بين شخصيتك الغريزية ونسختك المروّضة أيضًا. أنت شخص قوي الإرادة وعاطفي في القلب ولكن بوجه حجري. أنت متحمس لرغباتك وترغب في الوصول إلى السماء.

إذا رأيت الطيور أولاََ

إذا رأيت أول شي طيور تحلق عالياً في السماء، فأنت شخص جريء وطموح للغاية. أنت شخص حازم للغاية و حاسم.

قد تبدو غير حساس للكثيرين في بعض الأحيان بسبب طبيعتك الطموحة للغاية.

إذا رأيت وجه سيدة أولا

إذا رأيت أول شي وجه سيدة، فهذا يعني أنه بإمكانك النظر إلى ما هو أبعد من الناس في الحياة.

أنت شخص حساس ولديك لمسة من الرعاية والعاطفة للأشخاص في حياتك. تحب أن تكون مضيفًا في الحفلات وغالبًا ما تكون ناجحًا في كل ما تفعله. أنت أيضًا شخص منظم للغاية.

المصدرموقع jagranjoshـ ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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